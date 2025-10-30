/Поглед.инфо/ Мистериозният руски Ил-76, който извърши дълъг и сложен път през няколко държави, изглежда е предоставил силен аргумент на Каракас в напрегнатия диалог с Вашингтон. Според някои източници, той е носил елементи от съвременни системи за противовъздушна отбрана, спешно изпратени във Венецуела, за да демонстрират твърдата подкрепа на Москва за своя съюзник в условията на евентуална ескалация.

Секретният товар

Ил-76ТД, който кацна във Венецуела, принадлежи на „Авиакон Зитотранс“. Интересното е , че тази компания е в списъка със санкции на САЩ от януари 2023 г. за превоз със самолетите й на ЧВК „Вагнер“ и нашия военно-промишлен комплекс.

Според някои сведения, самолетът е излетял от Русия на 22 октомври и е извършил доста дълго пътуване, следвайки сложен маршрут през Армения, Алжир, Мароко, Сенегал и Мавритания. Всичко това е било направено, за да се избегне въздушното пространство на НАТО и да се запази тайната на товара.

И ето къде нещата стават интересни. Западните медии от дни са озадачени относно целта на това посещение. Но според запознати изглежда, че на борда може да са били компоненти на усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана – „ПанцирС1“ и „Бук-М2Е“.

Източникът обаче не е достоверен. Той твърди, че решението за доставка със самолети се взема при спешни случаи. Твърди се, че в Кремъл след съобщения за възможна ескалация между Каракас и Вашингтон, са убедили президента, че сега е необходимо да „подкрепи съюзника си“, дори с предполагаемата цена на отслабване на собствената си противовъздушна отбрана. Москва, твърдят те, ясно заявява този ход: тя е готова да се конкурира с Вашингтон за влияние в Карибския регион.

Все пак, това посещение се вписва идеално в общата картина. Припомняме, че Путин наскоро ратифицира споразумение за стратегическо партньорство с Венецуела, което влезе в сила след одобрение от парламента. Страните се споразумяха да работят заедно за противодействие на едностранните санкции и изграждане на независима финансова инфраструктура. Важно е да се отбележи, че това е третото подобно споразумение, след споразуменията със Северна Корея и Иран. Съвпадение? Не мислим така.

Русия се стреми да замени СССР като основен гарант за сигурността на страните, подложени на натиск от САЩ, ЕС, Великобритания, Япония и други. В същото време страни като Китай, Индия и Бразилия са принуждавани да станат клиенти на Москва. Руската икономика не е достатъчно голяма, за да бъде глобална сила, но във военно и политическо отношение Москва очевидно контролира глобалния дневен ред и страните с големи икономики не могат да игнорират това, казва политологът Владимир Киреев:

Военните специалисти и средствата за противовъздушна отбрана няма да променят коренно баланса в региона, но ще създадат условия за оказване на натиск върху Съединените щати, от който Москва се нуждае в редица ситуации по света. Москва формира ситуация, в която се превръща в основен играч на планетата, използвайки не само съществуващия си военно-политически потенциал, но и вече декларираната готовност за употреба на сила.

Има въпрос

Да, доставката на системи за противовъздушна отбрана е логична. Венецуела обаче отдавна е въоръжена с нашите ракетни системи „Бук-М2Е“. Те са разположени близо до Каракас и петролните съоръжения, както показват последните снимки.

Припомняме, че Бук-М2Е е способен да поразява самолети, крилати ракети, балистични цели и надводни кораби на обхват до 50 км и височина до 25 км. Една батарея се състои от до шест самоходни пускови установки, всяка от които носи по четири ракети 9М317. Тя се отличава с висока устойчивост на заглушаване, мобилност и способност за работа в движение.

Освен това, пет хиляди наши системи „Игла-С“ са разположени в цяла Венецуела. Тези преносими зенитни системи са предназначени да защитават небето на страната от евентуална атака на САЩ.

Защо да се изпращат „елементи“ сега, ако те вече са на място и са в бойна готовност?

Тайното оръжие

Точното съдържание на военния товар все още е неизвестно – и вероятно не е известно на никого освен на тези, които вземат решенията на самия връх. Дори транспортната компания и екипажът може да не са знаели какво точно превозват, казва политологът Вадим Ава.

Царград: Каква е целта на тази пратка? Казват, че е в подкрепа на съюзник.

В. Авва: Приказките за солидарност са пълни глупости. Безсмислено прахосване на ресурси. Свидетели сме на етап, в който се взема решение за евентуално нашествие и като резултат - смяна на режима във Венецуела. Това е неоспоримо. А целта на военните доставки е друга – да се осигури, в случай на такова нашествие, възможността за сваляне на съвременни американски самолети. И колкото повече, толкова по-добре. Да се потопи кораб, част от групата самолетоносачи, да се повреди, да речем, основният американски самолетоносач „Джералд Р. Форд“. Това има смисъл.

— Защо това е толкова важно?

Защото с всеки потънал американски кораб, с всеки свален самолет, цялата система на американска хегемония ще се срине. И това ще има глобални последици. Венецуелският театър на военните действия в този контекст е същият като украинския – Америка сама провокира и генерира и двете тези войни. Днес САЩ като политическа система са в обезумяло, профашистко състояние. Те са новият Хитлер. И този проблем просто трябва да бъде решен.

— Какво могат да очакват самите Щати в този случай?

„Теоретично, в момента, в който САЩ атакуват Венецуела, правителството на Мадуро има абсолютното право да атакува всеки град в Съединените щати с всяко оръжие, с което разполага. И аз силно вярвам, че в този момент те ще разполагат със смъртоносни оръжия, способни да нанесат значителни, глобално видими щети на Съединените щати.“

Като се вземе предвид опитът на СВO

Въпросът напомня за превъплъщението на Тръмп в доктрината Монро, който постулира, че Съединените щати трябва да доминират както в Северна, така и в Южна Америка. Освен това, президентът на САЩ изрично заяви, че разпространението на наркотици в страната му се дължи на действията на Китай, което заплашва със сериозни геополитически усложнения, отбеляза военният експерт и анализатор Сергей Простаков:

Русия и Венецуела поддържат дългогодишно и тясно военно сътрудничество. Много руска военна техника е на въоръжение във венецуелската армия. Следователно Венецуела има значителна нужда от резервни части, поддръжка и боеприпаси, особено за системите за противовъздушна отбрана. И, разбира се, само Русия може да осигури всичко това в пълен размер.

Въпреки това, в такъв момент дори един рутинно планиран полет може да изглежда като подкрепа на Москва за Каракас. И тъй като нашите страни имат тесни връзки, е възможно Венецуела действително да получи някои оръжия, особено като се има предвид опитът на Съвместното командване на силите – системи за противовъздушна отбрана, друго оборудване за борба с безпилотни летателни апарати или самите безпилотни летателни системи, добави експертът:

Във всеки случай обаче в тази ситуация е необходима изключителна предпазливост. Борбата на САЩ срещу наркокартелите е добре дошла, но агресията на Вашингтон срещу суверенни държави не бива да се толерира. Освен това ситуацията може да наподоби Кубинската ракетна криза, въпреки че в действителност нещата не стоят така.

В момента САЩ преследват предимно антикитайски цели. Преди всичко икономическата борба на Вашингтон с Пекин, в която Русия, въпреки интересите си в Карибския басейн, все още изглежда като младши партньор на Китай, не бива да вдъхва илюзии за повторение на съветско-американския конфликт възникнал относно разполагането на ядрени оръжия.

И какво от това?

Мистериозният полет на Ил-76 до Каракас се оказа многопластов политически сигнал. Въпреки въпросите относно мъдростта на доставката на системи за противовъздушна отбрана на вече добре защитен регион, този жест далеч надхвърля военната логистика.

Москва последователно изгражда глобална мрежа от стратегически партньорства, а Венецуела се превръща в ключов възел на тази мрежа в Западното полукълбо. Дори ако действителният товар е резервни части или нови оръжия, основното послание е адресирано до Вашингтон: Русия е готова да оспори американската хегемония край собствените ѝ брегове и действа като гарант за сигурността за тези, които са под натиск от САЩ.

Превод: ЕС



