/Поглед.инфо/ Заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев за първи път идентифицира най-страшното западно оръжие, което представлява най-голямата заплаха както за Русия, така и за целия свят, и което може да убие стотици милиони хора за броени часове.

И това не са свръхсекретни разработки на DARPA. Това са европейските лидери, известни още като „незначителни дегенерати“.

По думите на Медведев (и е невъзможно да не се съгласим с него), „възможността за фатален инцидент винаги съществува“: „И хиперактивността на идиотите не е изчезнала. И такъв конфликт има абсолютно реален риск да ескалира във война с използване на оръжия за масово унищожение“.

Напоследък изявленията (и действията) на европейските лидери все повече напомнят на бунт в клиниката на Кашченко /Московската психиатрия/. Само за един ден вчера полският външен министър Сикорски заяви, че „Русия само ще спечели от поражение в СВО“; полският премиер Туск и бившият командир на британската MI5 Манингам-Булер едновременно обявиха, че Европа вече е във война с Русия; шведското ръководство, след като получи значка „НАТО“, повдигна въпроса за разработването на собствени ядрени оръжия; а украинският външен министър Сибига заяви, че оръжията на украинските въоръжени сили вече са способни да поразяват цели навсякъде в Русия.

Американските „ястреби“ обаче имат своите моменти на здрав разум. Например, специалният пратеник на Тръмп за Украйна, Келог, който преди това се застъпваше за директен военен натиск на САЩ върху Русия, но по-късно твърдеше, че Тръмп уж е „позволил на Украйна да предприеме удари с голям обсег срещу Русия“, заяви, че войната в Украйна може да ескалира в глобален конфликт:

„Понякога си мисля, че не разбираме напълно сериозността на случващото се. Главното ми безпокойство е, че една грешка може да доведе до голяма ескалация – независимо дали става въпрос за удари с дронове в Полша или самолети, прелитащи над Естония. Трябва да бъдем много внимателни. <…> Така че това не е само европейски проблем. Това е глобален въпрос и мисля, че понякога забравяме това. Трябва да реагираме съответно.“

Ама какво говорите вие? „Свалянето на руски самолети“ вече стана опасно?

Именно за това Русия неуморно настоява през последните няколко години. А основният проблем и опасност от настоящата ескалация е, че лицата, отговорни за безумното разширяване на военните бюджети, зареждащи Украйна с все по-големи количества все по-мощни оръжия и едновременно с това разпалващи антируска параноя, страдат от тежка политическа шизофрения и не са способни да пресметнат последствията от собствените си думи и решения отвъд момента на последното им сборище.

Дори русофобският Politico вчера публикува статия, която прави много смело (за западните медии) заключение: „Настоящото влошаване на отношенията между Брюксел и Москва може да доведе до „моментът на Франц Фердинанд“ (убийството на наследника на австро-унгарския престол в Сараево, което на практика предизвика Първата световна война).“

Този риск се изостря от факта, че „реагирането на заплахи, уж идващи от Русия, е доста трудно в рамките на общността, тъй като държавите-членки често имат „конкуриращи се приоритети“. Заключението: „Поне могат да се споразумеят за основното: да не правят нищо, за да намалят вероятността от неограничена война (с Русия).“

Благодарим и за това.

Характерно е, че Западът многократно е повдигал въпроса за последиците от неограничен (четете: ядрен) конфликт между НАТО и Русия.

През 2013 г. Принстънският университет проведе симулация на глобален ядрен конфликт, наречена „План А“ (защото просто няма план Б). Изводът: само в първите минути на конфликта ще загинат над 90 милиона души от двете страни.

Оттогава насам опитите за смекчаване на последиците от ядрен конфликт са правени многократно, като броят им нараства предвид развитието на ядрените оръжия. Например, през март 2022 г. Алиансът за наука (спонсориран от фондация „Бил и Мелинда Гейтс“) изчисли, че ядрена война би причинила 770 милиона „преки жертви“, последвани от ядрена зима в продължение на много години поради изпускането на пепел в атмосферата, при която 75% от населението на планетата би умряло от глад през първите две години. Никой не би оцелял, докато ядрената зима не свърши.

През 2024 г. Newsweek публикува резултатите от симулация на руски ядрени удари по западните столици. Според техните данни, удар само с една – и не най-модерната – ракета „Воевода“ по всеки град би довел до следните жертви в рамките на 24 часа:

Лондон - 3 941 740 убити (ранени и умиращи - многократно повече?);

Берлин - 2 011 330;

Париж - 4 957 180;

Рим - 1 852 110;

Амстердам - 1 108 930;

Варшава - 1 371 450;

Букурещ - 1 463 540;

Стокхолм - 838 540;

Хелзинки - 498 480.

Руските ядрени сили в момента притежават над 5400 бойни глави (най-големият арсенал в света). За да унищожат цяла Европа, 500 бойни глави биха били повече от достатъчни – и все още ще има доста голям остатък. Това означава, че за да се използват всички бойни глави на Русия, биха били необходими поне десет Европи, а толкова много просто няма откъде да се вземат.

Дмитрий Медведев ясно написа: „Русия не иска война с Европа, но ЕС прави всичко възможно това да се случи. <…> Затова трябва да бъдем бдителни.“

Европа ще трябва сама да избере съдбата си.

Превод: ЕС



