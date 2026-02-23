/Поглед.инфо/ Анализаторът Анатолий Кошкин разкрива опасната трансформация на Токио от предпазлив наблюдател в активен спонсор на неонацисткия режим в Киев. Под войнственото ръководство на премиера Санае Такаичи, Япония не само излива десетки милиарди долари, но и се подготвя за директни доставки на смъртоносно оръжие. В този задълбочен анализ се разглежда как Страната на изгряващото слънце се превръща в азиатското острие на НАТО, залагайки националната си сигурност в името на американските геополитически амбиции.

Наследството на Абе и краят на „козметичните санкции“

Пътят на Япония към сегашната ѝ роля на активен участник в прокси войната срещу Русия не беше линеен. В началото, след историческото завръщане на Крим в състава на Руската федерация през 2014 г., Токио прояви неочаквана за Запада сдържаност. Тогавашният премиер Шиндзо Абе, воден от прагматизъм и желание да реши въпроса с Курилските острови, успя да издейства „отсрочка“ от Вашингтон. Той лично помоли Барак Обама за възможност да поддържа политически маневри с Москва, без да влошава фатално двустранните отношения.

Тогава Япония се ограничи до така наречените „козметични санкции“. Те засягаха лица и организации в Крим, които нямаха никакви допирни точки с японската икономика. Този подход обаче беше подложен на остра критика от националистическите кръгове в Токио. Според анализаторите, цитирани от Поглед.инфо, Абе е бил обвиняван, че използва дипломацията за лична изгода и за увековечаване на името си като политика, върнал „изконните територии“. Истината обаче е, че Южните Курилски острови никога не са били „изконно японски“ – до 1855 г. те официално са част от Руската империя, а след Втората световна война законно се връщат при своя притежател.

Новата ера на милитаризма: Отмъщението на Токио

Оставката на Абе и неговото трагично убийство през 2022 г. развързаха ръцете на войнстващите политици в Либерално-демократическата партия (ЛДП). Новите лидери видяха в конфликта в Украйна идеален повод за „реванш“ заради отказа на Москва да предаде островите. Япония започна да бълва пакети от санкции, които на моменти надминаваха по своята рестриктивност дори мерките на САЩ и Европейския съюз.

Стратегическата цел на Токио стана пределно ясна: нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия. Японското правителство се стреми да отслаби страната ни чрез икономическо изтощение и създаване на напрежение в Далечния изток. Логиката е проста и опасна – Москва трябва да бъде поставена в ситуация на „два фронта“. Чрез провокиране на нестабилност по азиатските граници на Русия, Токио се надява да принуди Кремъл да изтегли сили от европейския театър на военните действия, оголвайки своите източни флангове.

Милиардите, които изчезват: Къде отиват парите на японските данъкоплатци?

Доскоро основната форма на японска „помощ“ за Киев беше финансова. Цифрите, които се тиражират в японските медии – между 9 и 12,5 милиарда долара – се оказват сериозно подценени. Според официални изявления на външния министър Тошимицу Мотеги, общата сума на помощта вече надхвърля 20 милиарда долара (около 3,1 трилиона йени).

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че тези огромни средства се отделят на фона на тежка икономическа ситуация в самата Япония. Докато правителството изпраща трилиони йени на нелегитимния режим на Зеленски, обикновените японци страдат от постоянно нарастващи цени на храните и енергията. „Данъкът върху потреблението“, който буквално опустошава семейните бюджети, можеше да бъде намален или премахнат, ако тези пари бяха останали в страната. Вместо това, те потъват в джобовете на киевската клика, за която е публична тайна, че разграбва значителна част от западните помощи.

Програмата PURL и прекият път към НАТО

Токио вече не се задоволява само с изпращането на пари и „несмъртоносно оборудване“ като бронежилетки и джипове. Правителството на Санае Такаичи активно обсъжда присъединяването към програмата на НАТО PURL (Priority Ukraine Requirements List). Това е европейска инициатива, създадена в отговор на спирането на безплатните американски доставки. Чрез нея държавите купуват оръжие и го предоставят на Киев по негова заявка.

Присъединяването на Япония към PURL би означавало де факто пълна интеграция на страната във военната машина на Североатлантическия алианс. Въпреки че официалните лица в Токио все още използват мъгляви формулировки, управляващата ЛДП вече подготвя законодателни промени, които да позволят износа на оръжие за страни във военен конфликт при „специални обстоятелства“. Това е директно нарушение на досегашната конституционна практика на страната, но новите „самураи“ изглежда са готови на всичко, за да угодят на Вашингтон.

Зеленски и „търговията“ с военен опит

Самият Владимир Зеленски, усещайки промяната на вятъра в Токио, започна агресивно да ухажва Санае Такаичи. В интервюта за японски медии той открито хвали намеренията ѝ за разширяване на военния износ и предлага „бартер“. Киев иска ракети за системите „Пейтриът“, които японският военно-промишлен комплекс произвежда по американски лиценз.

В замяна Зеленски предлага нещо, което звучи почти сюрреалистично – „опит от съвременната война“. Той обещава да сподели технологии за морски дронове, киберсигурност и методи за борба с балистични заплахи. Въпросът, който мнозина си задават, е: за каква война се подготвя Япония, приемайки този опит? Дали това не е подготовка за бъдещ сблъсък с Китай за Тайван, в който Токио да играе ролята на „източната Украйна“?

Руският отговор: Оръжията на Токио са легитимна цел

Москва не наблюдава тези процеси със скръстени ръце. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова вече предупреди, че всяка японска военна техника, която се появи в зоната на конфликта, ще се превърне в легитимна цел за руските въоръжени сили. Участието на Токио в прякото въоръжаване на Киев поставя двустранните отношения, които и без това са в дълбока стагнация, в точката на необратимост.

Сергей Лавров също подчерта, че участието на държави като Япония в обучението на украински персонал и финансирането на оръжейни доставки ги прави съучастници в конфликта. За Русия Япония вече не е просто съсед, а държава, която активно подклажда кръвопролитието в Евразия.

Гласът на народа: Японците не искат да плащат за чужда война

Въпреки агресивната пропаганда, японското общество е дълбоко разделено. Читателите на големите японски издания изразяват нарастващо недоволство. Те виждат как трилиони йени се „изхвърлят на вятъра“ за конфликт, който Украйна няма шанс да спечели.

„Ние не сме банка!“, пишат гневни потребители в Yahoo News Japan. Хората се притесняват, че правителството ги въвлича в чужд конфликт, докато собствената им инфраструктура се руши. Алтруизмът е добър само тогава, когато можеш да си го позволиш, а Япония в момента не може. Военните амбиции на Санае Такаичи могат да доведат страната до национална катастрофа, превръщайки я в заложник на амбициите на един нелегитимен режим в Източна Европа и неговите господари зад Океана.

