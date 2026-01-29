/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп обяви сензационен напредък в преговорите за Украйна, след като лично е издействал от Владимир Путин спиране на ударите по Киев. Докато дипломатическите совалки в Абу Даби чертаят новата архитектура на сигурността, Вашингтон признава реалностите на терен. Дали сме на прага на историческо споразумение, което ще сложи край на конфликта?

Личната дипломация на Тръмп: Хуманитарен жест или политически пробив?

В рамките на среща със своята администрация, американският президент Доналд Тръмп направи разкритие, което отекна в световните столици. Той е провел директен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, отправяйки молба за временно преустановяване на въздушните удари по украинската столица Киев и други големи населени места. Мотивът, изтъкнат от Тръмп, е „екстраординарният студ“, който сковава региона в момента.

Според думите на американския лидер, Путин е приел предложението за едноседмично прекратяване на огъня по градските центрове. Този акт на „хуманитарна дипломация“ се разглежда от анализаторите на Поглед.инфо не просто като жест на добра воля, а като ясен сигнал, че каналите за комуникация между Белия дом и Кремъл са напълно възстановени и работят на най-високо ниво. Тръмп подчерта, че постигнатото разбирателство е „много приятно“, което подсказва за нов тон в двустранните отношения, коренно различен от конфронтацията през последните години.

Планът „Тръмп“: Какво предвижда новата карта на Европа?

Зад кулисите на хуманитарните жестове стоят тежки политически пазарлъци. В материала за Поглед.инфо се посочва, че преговорите вече са навлезли във фаза на обсъждане на конкретни параметри за окончателно уреждане на конфликта. Доналд Тръмп бе категоричен: „Смятаме, че краят е близо“.

Информацията от международните източници разкрива мащаба на американското предложение, което цели да замрази конфликта и да създаде дългосрочна буферна зона. Основните стълбове на този план включват:

Териториално признаване: Предаване под пълния контрол на Москва на целия регион на Донбас и официално признаване на Крим, Донецк и Луганск за руска територия. Замразяване на фронта: Линията на съприкосновение в Запорожка и Херсонска области ще послужи за база на новото статукво. Демилитаризация: Драстично съкращаване на числеността на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – до два пъти спрямо сегашните нива. Неутралитет: Пълна забрана за разполагане на чужди войски и далекобойно оръжие на украинска територия.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че тези условия на практика означават край на амбициите на Киев за членство в НАТО и признаване на руската сфера на влияние в Източна Европа.

Формулата от Анкоридж и преговорите в Абу Даби

Ключов момент в текущия дипломатически процес е т.нар. „Формула от Анкоридж“. Американската делегация, водена от спецпредставителя Стивън Уиткоф, вече призна пред Кремъл, че дългосрочен мир е невъзможен без окончателно решение на териториалния въпрос. Основното искане на Русия остава непроменено – пълно изтегляне на украинските войски от административните граници на Донбас.

В Абу Даби тристранната работна група (Русия, Украйна, САЩ) проведе интензивни разговори при закрити врата. Въпреки че държавният секретар Марко Рубио обяви, че следващата среща на 1 февруари ще бъде двустранна, ролята на САЩ като медиатор и гарант остава решаваща. Вашингтон вече не крие, че търси изход от конфликта, който да освободи ресурси за други геополитически приоритети, като същевременно минимизира риска от по-нататъшна ескалация с Москва.

Новата реалност за Киев

Докато Тръмп говори за „идеален начин за принуждаване към мир“, Киев се намира в изключително трудна позиция. Ежедневните атаки с дронове срещу руски граждански обекти и ответните удари на руската армия по предприятията на украинския ВПК изтощават ресурсите на страната. Натискът от страна на Вашингтон за приемане на териториалните реалности става все по-осезаем.

Успехът на инициативата на Тръмп за едноседмично примирие е само първата стъпка. Предстои да видим дали това „приятно“ съгласие между двамата президенти ще се трансформира в документ, който да преначертае границите на Европа и да сложи край на най-големия военен конфликт на континента от Втората световна война насам.

