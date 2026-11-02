Тръмп превръща борбата с наркотиците в инструмент за изкупуване на литиевите полета

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Търговската геополитика зад паравана на "сигурността"
На 7 март 2026 г. в курорта Дорал, Флорида, бе поставено началото на структурата „Щит на Америка“, последвана през август от обявяването на Американската коалиция за борба с картела (ACCC) в Панама. От формална гледна точка тези инициативи събират 19 държави от региона около задачи по сигурността. В списъка на участниците обаче забележително липсват Бразилия и Мексико – двете най-големи икономики в Южна и Централна Америка. Това изключване само по себе си разкрива, че форматът е изграден върху идеологическа близост, а не върху реална оперативна необходимост.
Документите, стоящи в основата на коалицията, се събират на половин страница. В тях липсват разпределени нови финансови ресурси, няма ясно разписани оперативни процедури или механизми за независим мониторинг. Според редица коментатори, конструкцията повтаря провалилия се силообразен модел, използван от САЩ в продължение на десетилетия.
- 1971 г.: Ричард Никсън обявява наркотиците за „обществен враг номер едно“, с което стартира моделът на наказателна принуда.
- 1983 г.: При Роналд Рейгън геополитическите интереси се преплитат с военните операции, илюстрирано от нахлуването в Гренада и тайните доставки на оръжие за никарагуанските контрас.
- 1989 г.: Военната интервенция в Панама с участието на 30 000 американски войници води до ареста на Мануел Нориега – бивш оперативен актив на ЦРУ.
- 1998–1999 г.: Старт на „План Колумбия“ с над 10 милиарда долара американско финансиране, довел до милитаризация без свиване на производствените площи.
- 2007 г.: „Инициатива Мерида“ за Мексико обещава 1,3 милиарда долара под формата на оборудване, от които по оценки на експерти реално са доставени под 2% под формата на летателна техника.