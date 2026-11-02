Абонирай се
Свят

Тръмп превръща борбата с наркотиците в инструмент за изкупуване на литиевите полета

/Поглед.инфо/ Създаването на инициативата „Щит на Америка“ и Американската коалиция за борба с картела (ACCC) през 2026 г. формално се представя като нов етап в противодействието на транснационалната престъпност. Зад тази силова реторика обаче се крие познатият механизъм за геополитическо подчинение. Вашингтон използва силовия апарат, за да осигури пълен контрол върху критичните минерали, петролните reserves и инфраструктурните артерии в Латинска Америка, докато истинският му фокус остава китайското присъствие в региона.

Деж. редактор д-р Румен Петков 9124 прочитания
Тръмп превръща борбата с наркотиците в инструмент за изкупуване на литиевите полета
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на латиноамерикански икономически институти, доклади на ООН и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската геополитика зад паравана на "сигурността"

На 7 март 2026 г. в курорта Дорал, Флорида, бе поставено началото на структурата „Щит на Америка“, последвана през август от обявяването на Американската коалиция за борба с картела (ACCC) в Панама. От формална гледна точка тези инициативи събират 19 държави от региона около задачи по сигурността. В списъка на участниците обаче забележително липсват Бразилия и Мексико – двете най-големи икономики в Южна и Централна Америка. Това изключване само по себе си разкрива, че форматът е изграден върху идеологическа близост, а не върху реална оперативна необходимост.

Документите, стоящи в основата на коалицията, се събират на половин страница. В тях липсват разпределени нови финансови ресурси, няма ясно разписани оперативни процедури или механизми за независим мониторинг. Според редица коментатори, конструкцията повтаря провалилия се силообразен модел, използван от САЩ в продължение на десетилетия.

  • 1971 г.: Ричард Никсън обявява наркотиците за „обществен враг номер едно“, с което стартира моделът на наказателна принуда.
  • 1983 г.: При Роналд Рейгън геополитическите интереси се преплитат с военните операции, илюстрирано от нахлуването в Гренада и тайните доставки на оръжие за никарагуанските контрас.
  • 1989 г.: Военната интервенция в Панама с участието на 30 000 американски войници води до ареста на Мануел Нориега – бивш оперативен актив на ЦРУ.
  • 1998–1999 г.: Старт на „План Колумбия“ с над 10 милиарда долара американско финансиране, довел до милитаризация без свиване на производствените площи.
  • 2007 г.: „Инициатива Мерида“ за Мексико обещава 1,3 милиарда долара под формата на оборудване, от които по оценки на експерти реално са доставени под 2% под формата на летателна техника.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Пентагонът изчисли логистиката на чувалите за тела: 2400 на денонощие във Форт Браг
Свят

Пентагонът изчисли логистиката на чувалите за тела: 2400 на денонощие във Форт Браг

/Поглед.инфо/ В края на октомври 2026 г. армията на САЩ проведе във Форт Браг мащабни учения за организиране на масови временни гробища на бойното поле — процедура, която не е практикувана в такива мащаби от Корейската война. Под знака на операция „Драконов завет“ инженери и свещеници тестваха работа с тежка техника за засипване на траншеи. Официално се изпитва способността за справяне с хиляди жертви за денонощие в конфликти от висок интензитет, в които евакуацията по въздух се оказва невъзможна.

02.11.2026 17:01
ЕС пред ценови шок от $2500 за хиляда кубика заради блоковия отказ от руски втечнен газ
Свят

ЕС пред ценови шок от $2500 за хиляда кубика заради блоковия отказ от руски втечнен газ

/Поглед.инфо/ Европейският съюз отново се приближава към критични нива на цените на природния газ, напомнящи сътресенията отпреди пет години. Търговията на нидерландския хъб TTF надхвърли прага от 100 евро за мегаватчас, което съответства на нива от около 1200 долара за хиляда кубически метра. Ниската запълняемост на подземните газови хранилища в Германия и планът за пълна забрана на втечнения природен газ от Руската федерация от януари 2027 г. създават условия за нови ценови пикове до 2500 долара по време на зимното потребление.

02.11.2026 16:45
Война за Трибунала: Нощният щурм във Варшава бележи разпада на правната система в Полша
Свят

Война за Трибунала: Нощният щурм във Варшава бележи разпада на правната система в Полша

/Поглед.инфо/ Държавният апарат във Варшава премина точката от която няма връщане назад. След като полицията блокира сградата на Конституционния съд, а президентът Карол Навроцки проби кордона в драматична нощна акция, Полша официално навлезе в най-тежката си институционална криза от основаването на Третата република. Узурпация на съдебната власт, уличен натиск от „Солидарност“ и открити заплахи за арести – борбата за контрол над Трибунала разкрива, че либералният кабинет на Доналд Туск е готов на силови методи заради страх от изборно поражение.

02.11.2026 16:30
Си Дзинпин и президентът на Перу си размениха поздравителни послания по случай 55-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения
Поглед към Китай

Си Дзинпин и президентът на Перу си размениха поздравителни послания по случай 55-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения

/Поглед.инфо/ На 2 ноември китайският председател Си Дзинпин и президентът на Перу Кейко Фухимори си размениха поздравителни послания по повод 55-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

02.11.2026 16:28
Пазарът на оръжие след 2022 година: Как бойното кръщение в Украйна пренареди ВВС на Глобалния юг
Свят

Пазарът на оръжие след 2022 година: Как бойното кръщение в Украйна пренареди ВВС на Глобалния юг

/Поглед.инфо/ Конфликтът в Източна Европа се превърна в най-голямото полигонно изпитание за съвременните оръжейни системи, пренаписвайки правилата на глобалния оръжеен пазар. Докато западните държави налагат търговски ограничения, износът на руска бойна авиация бележи ръст, задвижван от реалното използване на изтребителите Су-35 и Су-57 срещу съвременни системи за противовъздушна отбрана. Страни от Африка, Азия и Близкия изток преосмислят военните си бюджети, избирайки проверени в бойни условия машини пред скъпите и трудни за поддръжка западни алтернативи.

02.11.2026 16:15
Китай прехвърли 7,264 млрд. кубически метра вода от юг на север по централната линия през 2025-2026 г.
Поглед към Китай

Китай прехвърли 7,264 млрд. кубически метра вода от юг на север по централната линия през 2025-2026 г.

/Поглед.инфо/ Проектът „Прехвърляне на води от юг на север – централна линия“ изпълни задачата си за водоснабдяване за периода 2025–2026 г., като за годината бяха доставени общо 7,264 млрд. кубически метра вода в получаващите провинции Хънан и Хъбей, както и в Пекин и Тиендзин.

02.11.2026 16:10
Откриване на изложението „Светлината на интернет“ 2026 г. в Уджън
Поглед към Китай

Откриване на изложението „Светлината на интернет“ 2026 г. в Уджън

/Поглед.инфо/ Днес официално бе открито изложението „Светлината на интернет“ 2026, в което 671 компании от 54 държави и региона ще представят над 1000 иновативни продукта и технологии. Изложението е важна част от програмата на Световния форум за интернет в Уджън.

02.11.2026 16:07
Руско-американското дизелово споразумение заварва Брюксел в заварено положение
Свят

Руско-американското дизелово споразумение заварва Брюксел в заварено положение

/Поглед.инфо/ Публикуваната октомврийска аналитична разработка за индекса на враждебност на западните държави спрямо Москва разкрива симптоматичен спад от 8,25 пункта, провокиран от неочакваното двустранно споразумение между САЩ и Русия за облекчаване на ограниченията върху дизеловото гориво. Докато Франция, Германия и Великобритания продължават масираните доставки на оръжие за Украйна, държави като Финландия и Норвегия инициираха директни телефонни разговори с Кремъл за гарантиране на сигурността в Арктика и Балтиката.

02.11.2026 16:05