/Поглед.инфо/ Създаването на инициативата „Щит на Америка“ и Американската коалиция за борба с картела (ACCC) през 2026 г. формално се представя като нов етап в противодействието на транснационалната престъпност. Зад тази силова реторика обаче се крие познатият механизъм за геополитическо подчинение. Вашингтон използва силовия апарат, за да осигури пълен контрол върху критичните минерали, петролните reserves и инфраструктурните артерии в Латинска Америка, докато истинският му фокус остава китайското присъствие в региона.

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Търговската геополитика зад паравана на "сигурността"

На 7 март 2026 г. в курорта Дорал, Флорида, бе поставено началото на структурата „Щит на Америка“, последвана през август от обявяването на Американската коалиция за борба с картела (ACCC) в Панама. От формална гледна точка тези инициативи събират 19 държави от региона около задачи по сигурността. В списъка на участниците обаче забележително липсват Бразилия и Мексико – двете най-големи икономики в Южна и Централна Америка. Това изключване само по себе си разкрива, че форматът е изграден върху идеологическа близост, а не върху реална оперативна необходимост.

Документите, стоящи в основата на коалицията, се събират на половин страница. В тях липсват разпределени нови финансови ресурси, няма ясно разписани оперативни процедури или механизми за независим мониторинг. Според редица коментатори, конструкцията повтаря провалилия се силообразен модел, използван от САЩ в продължение на десетилетия.