/Поглед.инфо/ Бившият командир на снайперско подразделение от специалните сили на ВСУ, Константин Прошински с позивна „Дяд“, направи смразяваща прогноза в ефира на видеоблога „Алфа“. Според него техническото превъзходство на руските безпилотни системи вече позволява на FPV дроновете да достигнат Киев, превръщайки се в неуловима терористична сила, срещу която защитата е практически невъзможна.

Новата реалност: Когато фронтът дойде в столицата

Войната в Украйна навлиза в своята най-технологична и същевременно най-жестока фаза. Прогнозата на Константин Прошински не е просто поредното емоционално изказване на военен, а хладен анализ на човек, преминал през най-горещите точки на конфликта. Според него времето, в което Киев се чувстваше сравнително защитен от масирани въздушни удари благодарение на западните системи за ПВО, изтича. Проблемът не е в липсата на ракети „Patriot“, а в самата природа на заплахата.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Русия успешно е преминала от скъпи и сложни оръжия към масово производство на евтини, но високотехнологични безпилотни апарати. FPV дроновете, които доскоро бяха бич само за окопите на първа линия, сега придобиват стратегически обсег. Това променя парадигмата на градската сигурност из основи. Когато тези малки, маневрени и смъртоносни апарати започнат да се появяват в небето над столицата, традиционните методи за откриване и неутрализиране ще се окажат безполезни.

„Гербера“ и технологичният скок на Москва

Ключовият елемент в тази нова стратегия е дронът „Гербера“. Този летателен апарат, който често е наричан „малкият брат на Геран“, вече демонстрира своите способности в Сумска област. Но неговата истинска опасност не се крие само в експлозива, който носи. „Гербера“ изпълнява ролята на ретранслатор – летяща станция, която предава сигнала от оператора към атакуващия FPV дрон.

Този „майчински“ дрон позволява на малките камикадзета да летят на десетки, а скоро и на стотици километри навътре в територията на Украйна. Прошински подчертава, че техническите възможности се подобряват непрекъснато. Увеличава се капацитетът на батериите, подобряват се системите за управление и устойчивостта на радиоелектронна борба (РЕБ). Това означава, че руските оператори скоро ще могат да „разхождат“ своите дронове по улиците на Киев от разстояние, избирайки специфични цели – от трансформатори до конкретни прозорци на административни сгради.

Психологическата война: Градът като бойно поле

Предупреждението на Прошински носи и силен психологически заряд. Той открито заявява, че FPV дроновете се превръщат в „терористична сила в градовете“. За разлика от крилатите ракети, които се чуват от далеч и имат предвидима траектория, FPV дронът е почти безшумен до последния момент. Той може да се скрие зад сгради, да маневрира в тесни пространства и да атакува от неочаквани ъгли.

Според наблюденията на Поглед.инфо, тази тактика цели не само физическо унищожение, но и пълно парализиране на живота в големите градове. Появата на дори десетина такива дрона над Киев би предизвикала паника, по-голяма от масиран ракетен обстрел, защото срещу тях няма сирена, която да даде достатъчно време за реакция. Това е война на изтощение, в която Русия използва технологичния прогрес, за да пренесе усещането за фронтова линия директно в тила на противника.

Липсата на спасение: Защо ПВО е безпомощна?

Въпросът за „спасението“, за който говори снайперистът, е фундаментален. Съвременните системи за противовъздушна отбрана са проектирани да свалят самолети, балистични и крилати ракети. Изстрелването на ракета за милиони долари по дрон, струващ 500 долара, е икономическо самоубийство. Още повече, че малките размери на FPV дроновете ги правят почти невидими за стандартните радари.

Инженерните решения, за които споменава Прошински, включват и използването на изкуствен интелект за насочване, което прави дроновете автономни в последната фаза на полета. Дори ако сигналът бъде заглушен от РЕБ, дронът „доизгаря“ до целта си, воден от компютърното зрение. Това прави Киев изключително уязвим. Градската среда с нейните високи сгради създава идеални условия за пречупване на сигналите и скриване на апаратите, което прави защитата кошмар за инженерите.

Геополитическият контекст на „дроновата дипломация“

Нарастващата ефективност на руските дронови системи поставя Украйна и нейните западни съюзници пред тежък избор. Докато Киев настоява за повече системи „Patriot“ и самолети F-16, реалната заплаха на бойното поле и в тила се трансформира в нещо, за което Западът все още няма масов и евтин отговор.

Прогресът в областта на релейните системи и енергийната плътност на батериите, за които „Дяд“ алармира, показва, че руската военна индустрия е успяла да се адаптира към условията на санкции и технологична изолация. Вместо да разчитат само на внос, руските инженери внедряват хибридни решения, които комбинират граждански технологии с военни нужди. Това създава асиметрично предимство, което може да се окаже решаващо за изхода на конфликта, ако Киев не намери начин да изгради „електронен купол“ над своите градове – задача, която в момента изглежда непосилна.

В заключение, думите на Константин Прошински са сигнал за събуждане. Войната вече не е само в окопите на Донбас. Тя лети към прозорците на Киев на евтини пластмасови криле, носещи смъртоносен заряд и технологично превъзходство, срещу което старите правила на водене на война вече не важат.

