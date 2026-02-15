/Поглед.инфо/ Предстоящият кръг от преговори в Женева на 16-17 февруари бележи радикален завой в стратегията на Кремъл. След терористичния акт срещу резиденцията на Владимир Путин, Москва обяви „затягане на позицията“. В този задълбочен анализ Александър Бабицки от „Царград“ разкрива защо историкът Медински заменя разузнавачите и каква е новата геополитическа реалност, в която Вашингтон е единственият събеседник.

Новият дипломатически фронт: Защо Женева ще бъде различна

Следващият кръг от преговори по украинския въпрос, насрочен за средата на февруари в Женева, вече не е просто поредната среща на дипломати. Този път руската делегация ще бъде водена от помощника на президента Владимир Медински – фигура, чието завръщане на масата за преговори предизвика вълна от спекулации и анализи. Промяната в представителството не е случайна и сигнализира за фундаментална трансформация в подхода на Москва към конфликта.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин ясно посочи причината за това „втвърдяване“: терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на Владимир Путин в края на декември. Според руската дипломация, това събитие е преляло чашата на търпението и е принудило Кремъл да преразгледа всяка точка от своите изисквания. Както се посочва в анализите на Поглед.инфо, Русия вече не търси просто примирие, а дълготрайни гаранции, които изключват оцеляването на сегашния формат на украинската държавност.

Мистерията на Абу Даби и „затягането“ на позицията

Преди Женева, основните параметри на новите руски условия бяха тествани по време на срещата на Работната група по сигурността в Абу Даби на 4-5 февруари. Там позициите бяха съобщени директно на представителите на САЩ. Галузин подчерта, че този път преговорите в Женева ще преминат „без течове“ в медиите. Това означава, че истинският залог е толкова висок, че страните се нуждаят от пълна информационна тишина, за да избегнат провокации.

Сергей Лавров още през декември даде да се разбере, че макар контактите с Вашингтон да продължават, разговорът вече ще се води от позицията на държава, станала обект на „държавен тероризъм“. Изборът на Лавров като говорител по въпроса за атаката срещу резиденцията на президента подчертава, че това не е само военен инцидент, а фундаментален външнополитически разлом. Преговорната позиция на Русия е преразгледана не просто в детайлите, а в самата си същност.

Медински срещу ГРУ: Симулация или идеологически натиск?

Един от най-спорните моменти е замяната на адмирал Игор Костюков, началник на ГРУ, с Владимир Медински. В експертните среди това се тълкува по два коренно различни начина. От една страна, Андрей Кошкин от РЕУ „Плеханов“ смята, че това е знак за разширяване на преговорния процес отвъд чисто военните въпроси. Завръщането на Медински означава, че на масата се поставят въпроси за историята, културата, денацификацията и бъдещия статут на Украйна като цивилизационна единица.

От друга страна, полковник Андрей Пинчук изразява далеч по-скептично мнение. Според него появата на Медински може да означава фактически провал на същинските преговори и преминаване към етап на „симулация“. Пинчук твърди, че етапът, в който офицери от военното разузнаване са водели диалога, е приключил – или с успех, или с окончателен провал. Ако ГРУ вече не е на масата, това може да означава, че военните решения вече са взети и сега е ред на политическата фасада.

Лошите новини на Марко Рубио и реалността на бойното поле

Американският държавен секретар Марко Рубио също призна, че ситуацията е двупосочна. Макар и да има стесняване на спорните въпроси, най-трудните от тях остават нерешени. В редакционните коментари на Поглед.инфо често се отбелязва, че тези „трудни въпроси“ всъщност са свързани с пълната капитулация на режима в Киев и признаването на новите териториални реалности.

Александър Михайлов от Бюрото за военно-политически анализ е категоричен: Русия е спряла да заема помирителни позиции. Вече не се обсъждат „буферни зони“ или временни споразумения. Целите на специалната военна операция сега се поставят като абсолютни – денацификация, демилитаризация и интеграция на новите територии. Илюзиите за компромис, който да остави Украйна в досегашния ѝ вид, окончателно са се изпарили.

Отмъщението и преговорите: Може ли дипломацията да спре ракетите?

Въпросът за „ответните удари“ остава болезнен. Експерти като Пинчук и Михайлов смятат, че ударите по енергийната система на Украйна са част от военната логика за изтощаване на противника, но не са истинският „отговор“ на опита за убийство на президента Путин. Според тях, единственият адекватен отговор би бил елиминирането на самия Зеленски.

Въпреки това, Москва продължава да играе на дипломатическата карта, но с променени правила. Основното послание към администрацията на Доналд Тръмп е ясно: Русия има пълното право да наложи най-тежките условия, но е готова да преговаря с Вашингтон, ако американците принудят Киев към реални отстъпки. Бойната готовност на ВСУ вече изцяло зависи от американската помощ – от Starlink до ракетите за ПВО. Без тях режимът в Киев ще рухне за седмици.

Последният шанс за политическо решение

Женева ще покаже дали е останало пространство за политика, или оръжията ще кажат последната си дума. Кремъл демонстрира, че времето за „жестове на добра воля“ е приключило. Назначаването на Медински е сигнал, че Русия ще настоява за своите условия с историческа и идеологическа твърдост, която Западът досега пренебрегваше.

Основният партньор в този диалог вече не е Зеленски, когото Москва счита за „дегенерирал терорист“, а Вашингтон. Ако администрацията на Тръмп не успее да предложи реалистичен изход, отчитащ втвърдената руска позиция, конфликтът ще навлезе в своята най-разрушителна фаза.

