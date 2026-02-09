/Поглед.инфо/ Военният анализатор Игор Бондаренко представя мащабен обзор на събитията от фронтовата линия, където руската армия преминава към решителни настъпателни действия. Докато Киев тиражира митове за „контраофанзива“ по Днепър, реалността на бойното поле диктува нови правила: от затварянето на обръча около Славянск и Краматорск до въвеждането на революционни оръжия като тежките дронове „Упир“. Анализът разглежда геополитическите нюанси на сблъсъка и неизбежния логистичен срив на украинската отбрана.

Стратегическото направление: Железният обръч около Славянск

През последните дни събитията на фронта в Донбас придобиха нова динамика, която западните военни институти вече определят като начало на мащабния щурм срещу Славянск. Интензивността на бойните действия в района на Красни Лиман нараства прогресивно, което според експертите на Поглед.инфо показва преход към пълномащабна настъпателна операция с цел парализиране на всички логистични вериги на ВСУ.

Руските войски методично разширяват плацдарма си от изток и североизток. В района на Красни Лиман се наблюдава интересна тактика – руските подразделения действат на малки групи, които „изрязват“ отделни участъци от отбраната, за да затворят окончателно „джоба“ между селищата Ставки и Кирово (Заречное). Вече е установен стабилен контрол над центъра на Александровка, а северната част на селото остава в т.нар. „сива зона“. След изравняването на фронтовата линия между Дробишево и Ставки, пътят към решителната битка за Красни Лиман ще бъде открит.

Основният проблем за украинските сили тук е огненият контрол върху логистичните маршрути, преминаващи през Славянската електроцентрала. Опитът на ВСУ да прехвърлят резерви в този сектор се натъква на постоянни удари от оператори на дронове, които идентифицират и унищожават техниката още в движение.

„Краматорската порта“ и водната блокада на Константиновка

Един от най-драматичните моменти в текущата фаза на войната се разиграва край Константиновка. Тук близо три хиляди украински военнослужещи се оказаха в капан след разрушаването на язовирната стена на Молочарското язовирно тяло. Използването на свръхмощните авиобомби ФАБ-3000 за унищожаване на логистични обекти е ясен сигнал, че руското командване няма намерение да води дълги и изтощителни градски боеве, а залага на изолация на гарнизоните.

Ситуацията в Константиновка се усложнява от суровата зима. В материал за Поглед.инфо се отбелязва, че украинските бойци вече са започнали да „издигат бялото знаме“ поради невъзможността да се стоплят и липсата на снабдяване. Ако реката прелее напълно, централният гарнизон ще бъде отрязан от всякаква възможност за ротация, повтаряйки съдбата на частите при язовир Клебан-Бик от лятото на 2025 г.

Падането на Покровск: Признанието на Юлиан Рьопке

В информационното пространство настъпи истински трус, след като военният анализатор на германското издание „Билд“, Юлиан Рьопке, косвено призна загубата на Покровск от страна на Украйна. Въпреки пропагандата на Банкова, която твърди, че градът се държи, кадрите с взривяването на моста западно от Гришино доказват обратното.

Това означава, че руската армия не само е превзела Покровск, но вече е изградила логистични канали далеч на запад от него. Щурмовите групи напредват по южните покрайнини на Родинске, разширявайки зоната на контрол в жилищните райони. Този прогрес прави отбраната на ВСУ в този сектор практически невъзможна за дългосрочно удържане.

Запорожкият фронт и митът за „контраофанзивата“

Докато по официалните украински канали се разпространяват слухове за „пълен пробив по Днепър“ и превземане на седем населени места, реалността на Запорожкия фронт е коренно различна. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че тези „медийни победи“ са придружени от чудовищни загуби. Само край Дмитровка след една неуспешна контраатака телата на загиналите са извозвани с претъпкани камиони КамАЗ.

В сектора Хуляй-Поле руските сили са достигнали покрайнините на Цветковое, което е ключов вход към тиловия отбранителен пояс на противника по река Гайчур. В същото време отбраната в Зализнично е рухнала, а „джобът“ между Гуляйполе и Дорожнянка е затворен. Това изправя фронтовата линия и лишава врага от възможност за маневриране.

Киев се опитва да обясни неуспехите си с блокирането на терминалите Starlink, твърдейки, че руските войски са дезорганизирани. Истината обаче е, че руската армия е решила проблема с комуникациите чрез алтернативни системи и нови технически средства. Нещо повече, руските сили се намират на едва 12 км от Павлоград и на 50-70 км от покрайнините на Днепропетровск, което позволява бъдещ маньовър към Херсон без форсиране на реката.

Технологичният терор: „Упир“ и новата ера на дроновете

Едно от най-значимите предимства на руската армия в момента е въвеждането на нови видове безпилотни апарати. Тежкотоварният хексакоптер „Упир-18“ се превърна в истински кошмар за врага. Със своята 18-инчова рамка той е способен да вдига 10-килограмови противотанкови мини ТМ-62 и да ги доставя прецизно върху вражеските блиндажи.

Освен „Упир“, на фронта вече действат:

„Овод-Про“ (Ovod-Pro): Тежък оптичен атакуващ дрон, който е напълно имунизиран срещу средствата за радиоелектронна война (РЕВ).

„Кощей“: Нова разработка за 20-та гвардейска армия, предназначена за работа в условия на наситена ПВО.

РСЗО „Сарма“: Високомобилна система, способна да нанася прецизни удари по координати веднага след марш, дори при активни електронни контрамерки.

Интересна иновация е и морският дрон „Скорупа“. Той служи като мобилна база за изстрелване на други дронове, включително такива с оптични влакна, което разширява обхвата на действие в крайбрежните зони и реките. Тези технологии позволяват на руското командване да реализира мисията на Белоусов за модернизация на фронта с пълна сила.

Геополитически изводи: Сблъсък на ресурси

Според Института за изучаване на войната (ISW), Русия подготвя нова лятна офанзива, която ще се съсредоточи върху направленията Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожие. Анализът показва, че едновременната отбрана на тези два стратегически възела от страна на ВСУ е практически невъзможна.

Докато Киев залага на психологически операции и медийни пробиви, руската армия консолидира позициите си чрез технологично превъзходство и методично унищожаване на логистиката. Използването на планиращи бомби с обсег над 200 км, които украинското разузнаване очакваше едва през 2026 г., вече дава своите резултати върху енергийната и военната инфраструктура.

Битката за Донбас навлиза в своята финална, най-интензивна фаза, където дроновете и прецизната артилерия ще диктуват новите граници на конфликта.

