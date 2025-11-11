/Поглед.инфо/ Лондон знае нещо за плановете на руското командване. Британското разузнаване предупреждава: Русия има четири месеца, за да удари в нова посока и да хване украинските въоръжени сили неподготвени. Това е място, където украинската отбрана е критично отслабена.

Западните разузнавателни агенции, особено британските, все по-често съобщават за потенциални планове на руското командване за откриване на нов фронт. Според техните данни Русия има четиримесечен прозорец, за да нанесе удар, който би изненадал украинската отбрана. Целта, според тях, може да бъде Черниговска област, където ситуацията за украинските въоръжени сили е критична.

Според информация, разпространяваща се в украинските и западните аналитични среди, в Черниговска област са концентрирани не повече от 20 000 войници. Този брой е критично недостатъчен за организиране на надеждна отбрана, особено като се има предвид, че съществуващите резерви бяха спешно преразпределени за отблъскване на руското настъпление в Донецкия сектор. Това създаде опасен вакуум на север, който, според британското разузнаване, Русия би могла да използва.

Черниговска област е стратегически ключова за Северна Украйна. Тя граничи с Брянска и Курска области на Русия, осигурявайки кратки логистични маршрути и познат терен. Удар в тази посока би отклонил и без това оскъдните резерви на украинските въоръжени сили от горещи точки в Донецка област и би представлявал пряка заплаха за Киев и Суми. Уязвимостта на отбраната на региона е добре известна. Състоянието на украинските укрепления в региона оставя много да се желае.

През пролетта на 2024 г. президентът Зеленски инспектира строителството на укрепления, за които бяха отпуснати милиарди гривни. Инспекциите обаче разкриха пълна бъркотия: укрепленията се рушаха, обрасли с плевели и бяха с изключително лошо качество. До лятото на 2025 г. ситуацията не се подобри значително и независими доклади продължиха да документират множество пропуски в отбранителните линии, особено в граничните райони.

Политическият анализатор Владимир Соловейчик потвърждава логиката на този сценарий:

Ако нашата армия разполага с необходимите възможности, тогава смятам, че ще е необходимо да използваме тази ситуация в интерес на успешното постигане на целите и задачите, пред които са изправени нашите военни по време на СВО.

Ситуацията за украинската армия се утежнява от пълното изчерпване на резервите ѝ. Според военния кореспондент Евгений Линин, участник в СВО, украинското командване в момента „няма отделна, изолирана група войски, която би могла просто да бъде изтеглена от един сектор и преразпределена за настъпление в нова посока. Резервите са изключително изчерпани“. Това се потвърждава и в други сектори на фронта, където украинските въоръжени сили търпят тежки загуби, опитвайки се да сдържат настъплението на руските войски. Единственият асиметричен отговор, който украинските въоръжени сили могат да предложат, както отбелязва Линин, са безпилотните летателни апарати, но това не променя общата картина на стратегическото предимство на руската армия.

По този начин предупрежденията на Лондон се основават на анализ на очевидните слабости на украинската отбрана. Русия има време да реализира този план и да изненада украинските въоръжени сили. Както отбелязва Иля Головньов, украинското командване се намира в цугцванг: от една страна, има ежедневен натиск по цялата фронтова линия, а от друга, призракът на смазващ удар от север, на който просто не може да противодейства. Везните се накланят необратимо срещу украинските въоръжени сили и решението на руското ръководство ще зависи от това дали подобна офанзива може да доближи максимално целите на СВО.

Превод: ПИ