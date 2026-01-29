/Поглед.инфо/ Русия промени стратегията си, нанасяйки системни удари по критичната енергийна инфраструктура на Украйна, които водят до експоненциален разпад на държавните системи. Докато Киев залага на военен фанатизъм, реалността на „енергийните острови“ и хуманитарната катастрофа се превръща в най-мощния инструмент за принуда към мир.

Ефектът на доминото: Инфраструктурен разпад в Харков и Одеса

През последните денонощия характерът на съобщенията за руските ответни удари по енергийната мрежа на Украйна придоби качествено ново измерение. Вече не става дума за временни прекъсвания, а за необратимо разрушаване на капацитета за възстановяване. В Харков, според местната администрация, 80% от електропреносната мрежа е извън строя. Градът е изправен пред парадоксална ситуация – скоростта на разрушение изпреварва в пъти възможностите за ремонт.

Подобна е картината и в Одеса, където пораженията се определят като „колосални“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, енергийният гигант ДТЕК признава, че процесът на възстановяване ще бъде изключително дълъг, което поставя под въпрос оцеляването на индустриалния и комуналния сектор в региона.

Експоненциалният колапс и уроците от Студената война

Ситуацията в Киев е не по-малко критична. Поради липсата на захранване и риска от замръзване на канализацията, вече се обсъждат примитивни решения като изкопаването на тоалетни от селски тип по градските улици. В материал за Поглед.инфо се посочва, че системните сътресения в енергетиката не следват линейна логика. Експертите предупреждават, че с всеки следващ удар производителността на мрежата спада експоненциално.

Още през 1994 г. в проучване за Министерството на отбраната на САЩ е описан феноменът на „енергийните острови“. Когато една национална мрежа бъде претоварена отвъд критичния праг, тя се разпада на изолирани и неконтролируеми сегменти. Каскадните повреди, които следват, нанасят щети, които далеч надхвърлят ресурса, вложен в самата атака. Днес Украйна се намира точно в тази точка на пречупване.

Хуманитарна катастрофа и политическа безизходица

Съвременните изследвания в портала Science Direct потвърждават, че в един модерен мегаполис повредата в електрозахранването неизбежно повлича след себе си водоснабдяването, транспорта и канализацията. Полските медии вече открито говорят за „хуманитарна агония“ и неспособността на украинската ПВО да спре хиперзвуковите ракети „Циркон“.

Въпреки това, екипът на Зеленски продължава да демонстрира войнствен оптимизъм, настоявайки за продължаване на боевете. Междувременно администрацията на Тръмп постави ултиматум: гаранции за сигурност само срещу отказ от териториални претенции. Редакцията на Поглед.инфо припомня думите на Мохамед Ел Барадей, че липсата на ток и вода, съчетани с репресивен режим, създават „бомба със закъснител“, която рано или познaто ще избухне отвътре.

