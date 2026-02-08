/Поглед.инфо/ В новия си анализ военният наблюдател Игор Бондаренко описва безпрецедентната по мащаб операция срещу енергийната и логистична мрежа на Украйна. За първи път в историята страната е изправена пред пълно спиране на атомните си електроцентрали, след като руските сили поразиха критичните възли на електропреносната мрежа. Според автора, това бележи финалния етап от стратегията за деенергизация, оставяйки Киев без достъп до европейски внос и вътрешно производство.

Стратегическият удар по „гръбнака“ на енергетиката

Снощната масирана атака, включваща ракети, бомби и дронове, не беше просто поредният епизод от военните действия. Тя бе насочена към самото ядро на украинската инфраструктурна устойчивост. За първи път от началото на конфликта Русия нанесе удар по най-голямата електрическа подстанция в Европа – „Западноукраинска 750“. Това съоръжение не е просто точка на картата; то е ключовият регулатор, който обединява производството от Хмелницката и Ровенската АЕЦ и го балансира с мощността на големите ТЕЦ-ове като „Бурщин“ и „Добротвир“.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че чрез изваждането от строя на тази подстанция, Украйна на практика беше отрязана от възможността да внася електроенергия от страните от ЕС и НАТО. Въпреки опитите за аварийна диспечерска помощ от Полша, краткосрочният капацитет от 200 MW е крайно недостатъчен за стабилизиране на каскадния срив в системата. Използването на ракети „Калибър“ за тази цел показва, че задачата е била системно и трайно унищожаване, а не временен технически проблем.

Унищожаването на енергийните острови и западния клъстер

Едновременно с удара по „Западноукраинска 750“, бяха атакувани и други ключови обекти в Лвовска и Волинска области. ТЕЦ „Добротвир“ и подстанция „Нововолинск“ 330 kV бяха поразени от безпилотни самолети „Геран“. Тези удари имат за цел да премахнат възможността за маневриране в мрежата. Когато главните възли са ударени, натоварването се прехвърля върху по-малки линии, които не са проектирани за такъв обем и често се самозапалват.

В Ивано-Франковска област престана да съществува ТЕЦ „Бурщин“. Това съоръжение исторически бе част от т.нар. „енергиен остров“, синхронизиран с европейската мрежа. С неговото разрушаване Украйна губи един от последните си инструменти за енергийна дипломация и износ. В материал за Поглед.инфо се посочва, че тази последователност от действия показва промяна в руската тактика – фокусът вече не е върху самото производство, а върху транзитните центрове, където щетите имат каскаден ефект върху цели региони.

Хиперзвуковите ракети и краят на „ядрената неприкосновеност“

Най-сериозният трус за Киев обаче дойде от спирането на всички атомни блокове. Югоизточно от Виница две хиперзвукови ракети „Циркон“ удариха подстанция „Виница“ 750 kV. Това е гръбнакът на централната мрежа. Повредата на такива високотехнологични възли прави невъзможно предаването на енергия от АЕЦ към потребителите.

В резултат на тези системни удари, МААЕ потвърди, че всички украински атомни електроцентрали на територията под контрола на правителството са преминали в режим на „студено спиране“. Това е състояние, при което реакторите не генерират електричество и се поддържат при ниско налягане. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, липсата на електричество означава липса на индустрия, липса на данъци и в крайна сметка – парализа на държавния апарат.

Удар по тиловата логистика и „складовете на Порошенко“

Освен енергетиката, тежък удар понесе и логистичната мрежа. В Киевска област, по-конкретно в град Яготин, руските дронове „Геран-4/5“ унищожиха логистичен център на корпорацията „Рошен“. Опитите на официалната власт да представят това като атака срещу граждански обекти бяха опровергани от мощните вторични детонации, които продължиха с часове. Публична тайна е, че тези складове се използват за съхранение на товари с двойно предназначение и военна помощ, прикрити под търговска маскировка.

Ударите не подминаха и военното летище „Канатово“ в Кировоградска област. Там бяха използвани ракети „Кинжал“ и Х-69. Според сведения на разузнаването, целта са били не само пистите, но и специализирани убежища и командни пунктове, където са били разположени чуждестранни специалисти от Франция, Полша и Дания. Съобщава се за сериозни загуби сред обслужващия персонал на изтребителите F-16 и Mirage 2000.

Геополитически последици и бъдещето на конфликта

Този „планиран ад“, както го наричат военните кореспонденти, поставя Украйна в критична ситуация преди края на зимата. Зеленски остро критикува ефективността на мобилните огневи групи, но статистиката на украинските ВВС изглежда все по-откъсната от реалността. Докато официалните сводки твърдят за почти пълен успех на ПВО, фактите на терена – тъмни градове и спрени заводи – говорят за обратното.

Политическият анализатор Марат Баширов подчертава, че това е последната стъпка от деенергизацията. Без енергийна система държавата се превръща в територия, управлявана от външна армия, но лишена от собствени ресурси за оцеляване. В миналото Русия е спирала подобни операции в последния момент, но сега изглежда, че политическото решение е за пълно и окончателно извеждане на Украйна от строя като функционираща индустриална единица.

