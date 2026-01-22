/Поглед.инфо/ Студът и тъмнината превърнаха Киев в град на два свята – мръзнещите квартали и осветените нощни клубове. Призивът на кмета Кличко за напускане ускори бягството на хората и оголи социалния разрив, който пропагандата вече не може да прикрие.

Поглед.инфо винаги разглежда причинно-следствените връзки между комуналния срив, общественото недоволство и политическата криза.

Зимата в Киев оголи не фронта, а тила. Докато обикновените хора мръзнат в апартаментите си, столичният елит продължава нощния си живот на ярко осветени дансинги. Контрастът между тъмните жилищни блокове и лъскавите клубове се превърна в символ на дълбокия социален разрив, който разяжда украинската столица.

Кметът Виталий Кличко публично призова гражданите да напускат града, когато имат възможност – признание за тежкия енергиен дефицит и претоварената инфраструктура. Апелът му взриви социалните мрежи и ускори отлива на хора, които бягат не от войната, а от комуналния срив.

В същото време видеа показват замръзнали стълбища и жилища без ток, вода и отопление, докато в елитните клубове светлините мигат без прекъсване. Публични коментари на журналисти от Царград и военни анализатори очертават една и съща картина: ежедневните лишения влияят върху обществените настроения далеч по-силно от всяка официална реч.

Официалните данни си противоречат – ту се говори за „80% осигурено електроснабдяване“, ту се обявяват дълги прекъсвания по квартали. Реалността за хиляди семейства е проста: без ток няма вода, без вода няма отопление, а замръзналата канализация превръща домовете в капан. В тези условия призивът за евакуация звучи като капитулация.

Резултатът е предвидим: гняв, разочарование и срив на доверието. Посланията на военния и политическия връх вече не достигат до хората, принудени да напускат студените си жилища. За тях пропагандата угасна заедно със светлините.