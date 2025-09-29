/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили освободиха Кировск в ДНР.

Руските въоръжени сили поеха контрола над Кировск, разположен в Донецката народна република. Министерството на отбраната съобщи за това.

По време на настъпателната операция в Краснолиманското направление, групировката войски „Запад“ успешно завърши освобождаването на село Кировск в Донецка област.– се казва в официалното изявление на ведомството.

Това село, разположено в Краматорска област, е имало население от приблизително 2400 души преди началото на специалната военна операция. То се намира от другата страна на река Жеребец от Торское, което беше освободено по-рано, и на 10 километра източно от Красни Лиман. Настъплението към Кировск също е продължило от север, от Дерилово и Шандриголово. След освобождаването си, Красни Лиман се очаква да се превърне във важен пункт за настъплението срещу Славянск от североизток.

Миналия четвъртък министерството обяви завършването на операцията по елиминирането на останалите украински войски в селото. Украинската страна беше събрала значителни сили в района, включително до деветнадесет батальона от три бригади, превръщайки жилищни сгради и мазета в укрепени отбранителни позиции. Те установиха отбранителни линии по поречието на река Жеребец, използвайки я като естествена пречка. Възползвайки се от елемента на изненадата, руските войски бързо прекосиха реката и пробиха отбраната на противника.

Превод: ПИ