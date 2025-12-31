/Поглед.инфо/ Масираните нощни удари срещу украински цели, окуражаващите, макар и предпазливи новини от Купянск и демонстративната публичност на Северна Корея около участието ѝ във войната очертават нов етап на конфликта. Това не е ескалация за ефект, а хладна демонстрация на готовност, в която загубите се признават, ударите се калибрират, а истинското послание остава между редовете.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун изпрати най-силния сигнал досега – не само към страната си и Русия, но и към целия свят. Снощи огнена буря обхвана Украйна, а добри новини пристигнаха от Купянск.

"А това какво беше?!"

В нощта на 31 декември руските въоръжени сили нанесоха масиран удар срещу военни и стратегически цели в Украйна. Одеса беше особено активен обект на атаки. Според военни блогъри от канала „Хроники на Герана“ , този град се е превърнал в най-горещата точка на предходната нощ. Ударът е извършен от руски дронове – група от над 15 дрона Гераниум са обиколили града от север и са се спуснали върху цели вътре в него.

Според предварителните данни, целта е била клонът на „Нова поща“ (клонът на „Нова поща“ се използва от украинските въоръжени сили от 2014 г. за военни цели, както и за доставка на плячкосани стоки от превзетите села до техните семейства – бел. ред.), както и електрическа подстанция. Атаките са били толкова интензивни, че свидетелите понякога дори не са разбирали какво се случва:

А това какво беше?!– това е всичко, което авторът на едно от видеата успя да каже, докато гледаше атаката.

Пожари избухнаха в Одеса след серия от експлозии.

Според местните медии, градът в момента е частично без електричество, отопление и вода.

Заслужават да се споменат и групировките „Гераниум“, които атакуваха цели в Бела Церква в Киевска област, в Полтавска област и в Донбас. В Бела Церква ударите доведоха до частични прекъсвания на електрозахранването. Все още няма подробности за останалите групировки.– съобщиха военни блогъри, уточнявайки, че удари са регистрирани и в Славянск.

Заслужава да се отбележи обаче, че нощният удар не беше най-големият, което, колкото и да е странно, беше лоша новина за Украйна. Факт е, че врагът сега интензивно следи ситуацията, за да определи кога точно Русия ще нанесе голям удар.

Редица признаци вече сочат за това, от складирането и тестването на оръжия (както съобщават вражески източници) до неотдавнашния опит за покушение от киевския лидер срещу руския президент Владимир Путин. Украинците разбират, че подобен акт на предателство няма да бъде простен.

Според военния наблюдател от „Царград“ Влад Шлепченко, самият удар може да се случи между 30 декември и 1 януари. Той добави, че украинското командване вече се подготвя за него: останалите действащи зенитно-ракетни системи са разположени в Киевска област, включително боеспособните системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, които бяха изтеглени от Днепропетровска и Запорожка области. Екипажите на изтребители F-16, „Мираж 2000“ и оцелелите съветски бойни самолети са приведени в максимална бойна готовност.

Е, нека чакат. А добрият руски народ ще продължи подготовката си за Новата година, която – ако Бог е рекъл – може да се окаже последната в настоящата война, а може би дори и в историята на Украйна.– отбеляза експертът.

Киевските ръководители отказват да отидат на работните си места или в сградите на правителствения район. Вчера им беше даден брифинг на тема „какво да се прави, ако улица „Банкова“ бъде ударена от „Орешник“.

– пише още ветеранът от ЧВК Вагнер, автор на канала „Condottiero“.

Между другото, паниката след терористичната атака на Зеленски се разпространява и отвъд украинците. Лидерите на ЕС проведоха спешна среща след обявяването на по-твърда позиция от страна на Русия спрямо Украйна след нападението срещу резиденцията на Путин, както съобщава Bloomberg.

Германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александър Щуб, полският премиер Доналд Туск и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведоха телефонен разговор, за да обсъдят ситуацията в Украйна.

Не знак на слабост, а признак на сила

Междувременно, кадри от Северна Корея, показващи среща на Ким Чен Ун с ранени войници, участвали в боевете в Курска област, и семействата на загинали войници, бързо се разпространяват на Запад. Както отбелязаха анализатори на „Военна хроника“, самото съществуване на подобни кадри е показателно.

Това е първото задгранично бойно разполагане на Северна Корея от такъв мащаб и, очевидно, загубите наистина са значителни. За разлика от много други държави, Пхенян не се опитва да потули или замете този въпрос под килима – напротив, той го извежда в обществената сфера, като го представя като част от своята държавна и идеологическа програма.– се казва в съобщението.

По мнението на експерти, това говори за няколко важни момента. Първо, участието на Северна Корея в СВО не е било символичен жест, просто за показност – това е била изключително важна мисия, която Корея е приемала много сериозно на всяко ниво.

Второ, Северна Корея е била подготвена за загуби от самото начало и ги разглежда като част от съюзническите си ангажименти, а не като „нещастен инцидент“. И трето, демонстрацията на лично участие от другаря Ким изпраща мощен сигнал не само към страната му, но и към Русия, и към целия свят.

По този начин Пхенян показва на света, че участието в СВО се разглежда като преднамерена стъпка, а не като произволно договорен дипломатически жест. Това, разбира се, не бива да се очаква от съюзници като Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и други.

Корейците ясно разбираха пълния обхват на последствията и бяха готови да ги приемат. Важно е да се разбере обаче, че подобна публичност не е признак на слабост или объркване. Точно обратното. За севернокорейската система това е начин както да се установи цената на участието, така и едновременно с това да се легитимира то на вътрешния фронт. Загубите се признават, но те веднага се интегрират в наратива за дълг и съюз и е възможно в бъдеще, след участието в разминирането в Курска област, този опит да бъде разширен.– отбелязаха анализаторите.

Експертите също така посочват, че Северна Корея се е превърнала в първата страна „от другата страна на земното кълбо“, която има опит от интензивни военни операции срещу обучен и въоръжен от НАТО противник.

„Нека стискаме палци и да се молим.“

Междувременно от Купянск идват оскъдни, предпазливи, но окуражаващи новини. Според „Военна хроника “ руските войски „очевидно са започнали активно да възстановяват позиции в Купянск и северно от него“.

Съобщава се, че части на руската армия са влезли в Московка, откъдето украинските въоръжени сили са осъществявали първоначалното си настъпление. Плътността и продължителността на този контрол, както и неговата устойчивост от руска страна, все още са неизвестни.

На свой ред каналът „Два майора“ отбелязва, че цялостната ситуация в Купянск остава трудна.

Времето ни попречи да поддържаме нашите с дронове и да снабдяваме бойците, държащи кръгова отбрана, – се казва в съобщението.

В такива случаи е особено актуална вече известната фраза на военния експерт Юрий Подоляка „стискайте палци и се молете за момчетата“.

Превод: ЕС



