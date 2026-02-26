/Поглед.инфо/ Масирани удари с „Циркон“, „Искандер“ и революционни оптични дронове парализираха Украйна в безпрецедентна вълна от възмездие. От удара по офиса на Зеленски до системното изпепеляване на енергийната мрежа, Москва демонстрира нова стратегия на тотално надмощие. Военният анализатор „Кондотьеро“ и източници от ъндърграунда разкриват мащаба на загубите, включително загинали британски войници и влакове с „товар 200“, потеглящи към Румъния.

Огнен ад над Украйна: Мащабът на стратегическото възмездие

През последните няколко денонощия украинският театър на военните действия се превърна в сцена на най-интензивните и разрушителни бомбардировки от началото на конфликта. Руските Въздушно-космически сили (ВКС) и Военноморският флот (ВМФ) преминаха към фаза на „системен демонтаж“ не само на енергийната, но и на военната инфраструктура на страната. Нощните удари, включващи стотици безпилотни апарати „Геран“, балистични ракети „Искандер“ и хиперзвукови „Циркон“, буквално пренаписаха правилата на военното противопоставяне в тила.

Ветеранът от ЧВК „Вагнер“ и автор на влиятелния канал „Кондотьеро“ описва ситуацията в Харков като „просто касапница“. За първи път от началото на военните действия градът е подложен на толкова методично и технологично усъвършенствано унищожение. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази ескалация не е случайна, а е директен отговор на опитите за атаки срещу Крим и руската тилова логистика. Пламъците обхванаха Полтава и околните региони, като освен електропреносната мрежа, тежки поражения понесе и летището в Миргород. Това съоръжение, което дълго време служеше за база на западна авиация и тренировъчен център за чуждестранни инструктори, е на практика извън строя. Според мониторинговите канали, над 200 ракети и дронове са оперирали едновременно в небето, докато стратегическата авиация (Ту-95МС) е нанасяла удари с крилати ракети Х-101.

Технологичният пробив: Оптичните дронове и безсилието на Киев

Най-страховитото нововъведение в тази кампания се оказаха руските дронове с оптично насочване (чрез оптично влакно), които дебютираха масово в Харков. Тези апарати са имунизирани срещу средствата за радиоелектронна борба (РЕБ), тъй като не разчитат на радиосигнал за управление. Украинските въоръжени сили (ВСУ) се оказаха в ситуация на пълно безсилие – техните системи за разузнаване и радари не могат да открият нисколетящите цели, а липсата на радиоизлъчване прави заглушаването им невъзможно.

Експертите, цитирани от канала „NE.Sugar“, подчертават, че руската технология прониква през отбраната „в индустриален мащаб“, унищожавайки системи за ПВО и складове, без врагът дори да разбере какво го е ударило. Съветникът на украинския министър на отбраната Бескрестнов признава, че Киев няма адекватно средство за противодействие на тази заплаха. Тази технологична доминация превръща фронтовите и тиловите линии на ВСУ в капан, от който няма измъкване.

Удар в сърцето на властта: Дрон на улица „Банкова“

Символичният връх на атаките беше достигнат, когато украинските медии съобщиха за дрон, който е счупил прозорец в самата сграда на президентската администрация на Зеленски в Киев. Макар апаратът да не е носил бойна глава и да не е последвала експлозия, посланието на Москва е пределно ясно: никое място в Украйна вече не е безопасно. Уязвимостта на най-охраняваната улица – „Банкова“ – предизвика шок в политическото ръководство на страната.

В същото време хиперзвуковите ракети „Циркон“ поразиха критични възли на енергийната система, включително подстанция „Киевская“ (750 kV) в село Наливайковка. Тези обекти са гръбнакът на украинската енергетика и тяхното унищожаване обрича цели региони на дългосрочен мрак. Подобни удари бяха регистрирани и в Бела Церква и Бородянка, което показва, че руското командване е решило окончателно да прекъсне възможностите за маневриране на енергийните мощности.

Черните влакове за Румъния и съдбата на западните „специалисти“

Един от най-мрачните аспекти на настоящата ескалация са съобщенията за огромните човешки загуби, които Киев се опитва да скрие. Френският телевизионен канал RFI разкри шокиращи подробности за хладилни вагони, пълни с хиляди тела на украински войници, които стоят непотърсени близо до Одеса. Още по-тревожни са данните за специални влакове, превозващи „товар 200“ директно към Румъния.

Източници сочат, че сред загиналите има значителен брой британски войници и „западни специалисти“, действали като инструктори или координатори на високотехнологичните оръжия на НАТО. Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на факта, че транспортирането на телата към Румъния има за цел да прикрие мащаба на чуждестранното участие и съответно – мащаба на поражението. Летищата и тренировъчните бази в Нижин и Полтава са се превърнали в масови гробове за тези, които смятаха, че ще останат недосегаеми в украинския тил.

Енергийният колапс и унищожението на газовата инфраструктура

Геоикономическата логика на ударите се простира и върху газовата мрежа. В Черниговска област, близо до село Плоское, руските ракети поразиха газоразпределителна станция, предизвиквайки огромен пожар. Това не е просто тактически удар, а стратегическо прекъсване на енергийните потоци, които поддържат индустриалните и битовите нужди на страната.

В Запорожие ракети „Искандер“ изпепелиха логистичния комплекс на търговския център „Епицентър“, който дълго време беше използван от ВСУ като прикритие за съхранение на боеприпаси и техника. Комбинираните залпове от Черноморския флот, включващи десетки ракети „Калибър“, допълват картината на пълна обсада от въздуха. Русия методично „изключва“ Украйна от картата на функционалните държави, докато западната помощ изглежда все по-безсилна пред хиперзвуковите технологии и новите системи за управление на дронове.

Бруталното „отмъщение“ за Одеса и Крим

Одеса стана жертва на особено ожесточени атаки като директен отговор на опитите за дестабилизация на Крим. Координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев съобщи за унищожаването на цехове за производство на дронове с голям обсег в Барабой. Именно оттук бяха планирани атаките срещу руските региони Краснодар и Крим. Ударът с „Циркон“ по авиобазата край Буялик окончателно лиши Киев от спомагателни площадки за изстрелване на безпилотни апарати в южна посока. Системната кампания по потискане на далекобойния сегмент на ВСУ е в пълен ход, оставяйки Одеса без зъби в морското противопоставяне.

Всичко това очертава една мрачна реалност: Украйна се превръща в полигон, където руската военна машина демонстрира пълно технологично и стратегическо превъзходство, а цената за това се плаща в хиляди животи и разрушена държавност.