/Поглед.инфо/ Украинските въоръжени сили изпращат батальон от президентската бригада в посока Суми. След загубите при Андреевка, той ще замени щурмовия полк. Владимир Путин обсъди създаването на 12-километрова зона за сигурност в Сумска област. Действията на армията се определят от логиката на конфликта.

Украинските въоръжени сили прехвърлят батальон от президентската бригада, която преди това е участвала в атаката срещу Курска област, в посока Суми, съобщиха руските служби за сигурност пред РИА Новости.

„22-ият отделен батальон със специално назначение от отделната президентска бригада, който преди това е участвал в нахлуването в Курската област и е бил разбит в района на Гуево, се прехвърля в Сумското направление, след като е възстановил боеспособността си“, обясни източникът на агенцията.

Според него това се е случило, след като 225-и отделен щурмови полк на украинските въоръжени сили е понесъл значителни загуби по време на неуспешна контраатака в Андреевка.

Зона за сигурност в Сумска област

Руският президент Владимир Путин разкри подробностите за създаването му на пленарната сесия на SPIEF през юни. Украйна с действията си сама създаде проблеми, атакувайки Курската област, което увеличи фронтовата линия с две хиляди километра. Създаването на зона за сигурност от руските въоръжени сили беше резултат от подобни неграмотни стъпки. Тази зона е с дълбочина от осем до дванадесет километра на територията на Сумска област. Русия няма за цел да окупира Суми, но такъв сценарий не може да бъде изключен, тъй като действията на армията в този регион са продиктувани от логиката на конфликта.

