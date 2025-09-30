/Поглед.инфо/ Руските военни сили нанесоха прецизни удари по складови помещения и площадки за изстрелване на украински безпилотни летателни апарати, разположени близо до град Кирово.

Това съобщи Telegram-каналът „Операция Z: Военни кореспонденти на Руската Пролет“.

Разузнаването определи координатите на разполагането и стартовата площадка на украинските щурмови дронове. Данните бяха предадени на подразделение от руски оператори на дронове. След това дроновете „Геран“ влязоха в действие, атакувайки цели, разположени в горския пояс. Ударът беше бърз и неочакван.

Всички цели бяха успешно поразени, което се потвърждава от обективни видеозаписи.

Превод: ПИ