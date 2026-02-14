/Поглед.инфо/ В ексклузивен анализ за „Царград“ военният експерт Иля Головнев и полковник Виктор Баранец разкриват защо украинското главно командване беше принудено да разпечата „недосегаемите“ танкови резерви на НАТО край Добропиле. Докато Александър Сирски обещава „добри новини“, фронтът се срива под тежестта на руското настъпление и систематичното унищожаване на западната техника.

Добропиле: Ключът към логистичния колапс на Донбас

Близо до Добропиле фронтовата линия започна да се движи – бавно, тежко, но с неумолима за руското настъпление инерция. Боевете в този участък отдавна надхвърлиха мащабите на обичайната окопна война. Тук се решава съдбата на една от последните големи логистични артерии на украинските въоръжени сили (ВСУ) в Донбас. Според анализите на Поглед.инфо, упоритостта, с която двете страни се държат за този участък, не е случайна – загубата на Добропиле ще означава автоматично прекъсване на снабдяването на Константиновка, където гарнизонът на ВСУ вече е подложен на нечовешки натиск.

Руските войски, предвождани от елитната 150-та Идришко-Берлинска мотострелкова дивизия, методично пробиват отбраната. Тук не става дума само за териториално превземане, а за стратегическо „обезкървяване“. Натискът ескалира до такава степен, че главнокомандващият ВСУ Александър Сирски беше принуден да вземе фатално решение: да хвърли в боя стратегическите резерви на НАТО, които до този момент бяха грижливо пазени за евентуално „пролетно настъпление“ или за отбрана на критични направления като Чернигов.

Митът за непобедимостта на „Ейбрамс“ и „Леопард“ изгаря в калта

В района на бойните действия вече са регистрирани не само американски танкове Abrams и немски Leopard, но и нови реактивни системи за залпов огън HIMARS. Присъствието на тези машини е ясен индикатор за критичната ситуация, в която се намира украинската армия. Както отбелязва военният експерт Василий Дандикин, ситуацията поразително напомня на лятото на 2023 г., но с една съществена разлика – тогава ВСУ имаха инициативата, а сега са в състояние на агонизираща отбрана.

Руската артилерия и екипажите на безпилотни летателни апарати (БПЛА) демонстрират изключителна ефективност в унищожаването на западната техника. Специализираните подразделения за безпилотни системи, като легендарния „Рубикон“, действат в тясно сътрудничество с тежката артилерия. Резултатът е видим: полетата около Добропиле са осеяни с обгорени скелети на машини, които според западните медии трябваше да „променят правилата на играта“. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че дори допълнителната защита и динамичната броня не спасяват американските танкове от прецизните удари на руските дронове-камикадзе.

Стратегията на „обезглавяването“: Удар по нервната система на дроновете

Руските щурмови групи вече не се ограничават само до фронтални атаки. Новата тактика предвижда „обезглавяване“ на инфраструктурата на украинските дронове. Унищожават се командни пунктове, складове за боеприпаси и, което е най-важно, опитните операторски екипажи. Без своето „око в небето“, украинската пехота става лесна плячка за руската артилерия.

Кадрите, разпространявани от военните кореспонденти, показват оцелели войници от ВСУ, които излизат от руините на позиции, заемани в продължение на месеци. Техният вид и морал говорят сами за себе си – те са били изоставени без подкрепа, докато техните командири са хвърляли в бой ценната натова техника в опит да купят още няколко дни време.

Генерал „Месомелачка“ и политическият театър на Зеленски

Полковникът в оставка Виктор Баранец е безпощаден в оценката си за действията на Сирски. Той сравнява главнокомандващия на ВСУ с „домакиня с електрическа месомелачка“. Сирски хвърля хора и техника в боя без ясна стратегическа цел, просто за да поддържа илюзията за съпротива. „Крайният резултат не са котлети, а трупове и гигантски човешки загуби“, категоричен е Баранец.

В същото време Владимир Зеленски продължава своя европейски воаяж, молейки за нови доставки. Появяват се съмнения, че масираното използване (и загуба) на НАТО-вска техника е част от циничен план: да се покаже на Запада, че арсеналите са празни, за да се изискат още по-модерни оръжия или дори директна намеса на наемници. Докато Киев тича след политически дивиденти, руските войски „смилат“ най-доброто, което Западът е могъл да предложи на украинския полигон.

Геополитическият залог: Краят на западната доминация в Черно море

Военните кореспонденти потвърждават, че контраатаките на ВСУ в Запорожие и край Добропиле са „замръзнали“. Осем бригади бяха хвърлени в атака само за един ден и бяха напълно разгромени, без да постигнат дори тактически успех. Унищожените самоходни гаубици Caesar и танкове Abrams са символът на този провал.

Основната цел на Русия остава непроменена – пълно освобождаване на Донбас и ликвидиране на заплахата в Черно море. Герасимов държи „ключа“ към Одеса, а преговорите на този етап изглеждат безполезни, докато режимът в Киев не признае новите реалности на терена. Ситуацията край Добропиле е изтощителна борба на предела на ресурсите, но и индикатор, че стабилността на украинската отбрана е пред своя исторически край. Всяка изгорена машина на НАТО е още един пирон в ковчега на стратегията за „изтощаване на Русия“, която се обърна срещу своите архитекти.

