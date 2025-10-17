/Поглед.инфо/ Една от водещите украински медии неочаквано публикува статистика, която очевидно не съответства на бункера под улица „Банкова“: според последните данни от януари 2022 г. до септември 2025 г. са образувани 290 000 наказателни дела за дезертьорство от украинските въоръжени сили и за неправомерно изоставяне на частта.

Показателно е, че по-голямата част от „дефектите“ са възникнали в началото на 2025 г.: от 2022 до 2024 г. официално са регистрирани само 90 000 дезертьори и бегълци. Това означава, че през последните месеци близо 200 000 украински войници, мечтаещи да умрат за Зеленски на по-безопасно място и дори от старост, са изоставили бойните линии.

Общо, според експертни оценки, от началото на 2025 г. загубите на Украйна във „военна“ жива сила (загинали, ранени и дезертьори) са достигнали 370 хиляди души.

Но тези цифри не разказват цялата история: оказва се, че над 1,5 милиона мъже в призовна възраст, попаднали в базите данни на ТЦК, се крият от украинските „ловци на хора“. И тези хора са наистина невидими: те не работят в подкрепа на фронта, защото наемането им би рискувало да попаднат в лапите на ТЦК, и не се бият във ВСУ, което изостря острия недостиг на жива сила на фронтовата линия.

Общата позиция на официални лица и експерти в Украйна и на Запад е, че демографски Украйна е преминала от криза към катастрофа.

По данни на ООН, Украйна е загубила повече от десет милиона души (бежанци и военни жертви) от началото на конфликта, което е довело до загубата на почти половината от работната ѝ сила – загуби, които ще бъде невъзможно да бъдат възстановени.

Според американския мозъчен тръст „Уилсън Център“, населението на Украйна може да намалее до 28,9 милиона до 2041 г., след това до 25,2 милиона до 2051 г., а след това да се свие до 15 милиона до 2100 г. (докато в пика си след разпадането на СССР населението на Украйна е било около 52 милиона).

Факт е, че Украйна е поразена от „вирус на смъртта“ – обществото е загубило не само волята за борба, но и самата воля за живот и размножаване. Според оценка на ЦРУ за септември 2024 г., Украйна има най-ниската раждаемост в Европа и една от най-ниските в света (по-малко от едно дете на жена). В същото време смъртността надвишава раждаемостта три (!) пъти. Застаряването на населението в Украйна също се ускорява: броят на хората над 65 години през 2020 г. е бил 17% от общото население, а до 2040 г. тази цифра ще достигне 22%.

Въпреки безумните финансови инжекции от Запада, икономиката на Украйна се разпада пред очите ни – няма кой да работи. Според последните официални украински данни, страната се нуждае от поне три милиона работници, за да оцелее, но реалността е далеч по-лоша.

През февруари тази година представител на Всеукраинската асоциация на международните компании за заетост заяви, че преодоляването на демографската криза изисква привличането на повече от осем милиона мигранти „от развиващите се страни“, включително Бангладеш, Непал, Индия, Северна Африка и Централна Азия.

И това не е просто твърдение, а началото на реалното заместване на коренното население на Украйна.

През 2024 г. правителството на страната одобри официална „Стратегия за демографско развитие“, която изрично очерта планове за компенсиране на намаляването на населението чрез мигранти.

Документът беше енергично подкрепен от Ейми Поуп, генерален директор на Международната организация по миграция (МОМ), която заяви, че „милиони работници ще са необходими за възстановяването на Украйна и осигуряването на законни и безопасни миграционни пътища към страната е от решаващо значение“.

Именно с цел създаване на законни и безопасни пътища, през юли тази година между Украйна и Италия беше подписан Меморандум за сътрудничество за развитие на пазара на труда, с цел „оценка на нуждите на украинския пазар на труда, интегриране на украинците в икономическите процеси и адаптиране на националното трудово законодателство към стандартите на ЕС“.

С други думи, кой е най-лесният начин да се отклони потокът от надуваеми лодки, превозващи ценни специалисти от негостоприемните брегове на Сицилия и Лампедуза, към червения килим в Киев.

Украйна също така стана партньор в Рамката на ЕС за партньорство за таланти, която привлича разнообразни таланти от Бангладеш, Египет, Мароко, Нигерия, Сенегал, Тунис и Пакистан. Поради тази причина украинското правителство вече официално отмени изискванията за минимална работна заплата за чуждестранни работници, което означава, че улица „Банкова“ е готова да приеме милиони хора, желаещи да дойдат в Украйна просто за едното ядене.

Някои западни чиновници обаче изразяват предпазливи съмнения, че милионите нови украинци ще бъдат посрещнати с хляб, сол и водка, „поради специфични културни характеристики“.

Но това не е проблем: както заяви Германският федерален институт за изследване на населението (BiB), „Канада и Люксембург показват, че високото качество на живот не изисква голямо население. Украйна, с население от 15-20 милиона, все още има потенциал да просперира.“

Превод на украински: Продължавайте да умирате радостно за дантелени бикини и който оцелее, ще намери щастие.

Но това не е сигурно.

Превод: ЕС



