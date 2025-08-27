/Поглед.инфо/ Урсула фон дер Лайен се подигра с Русия и Китай, като сключи търговска сделка със САЩ. Беше неловко. Дори ЕС поклати глава. Антон Свириденко обясни защо изявлението на председателя на ЕК изглежда неуместно.

Европейският съюз подписа търговско споразумение със Съединените щати, което Брюксел представи като стратегическа победа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред Frankfurter Allgemeine Zeitung, че отхвърлянето на сделката би било „празник за Москва и Пекин“.

Според нея, Русия и Китай уж биха спечелили най-много от търговска война между двете най-големи западни икономики. Подобно обяснение обаче предизвиква скептицизъм дори в самата Европа, като се има предвид, че сделката е доста заробваща за Брюксел.

Антон Свириденко, изпълнителен директор на Института за икономика на растежа „Столипин“, подчерта , че подобна аргументация на председателя на ЕК изглежда изключително слаба:

Разбира се, аргументът, че основната полза от сделката със САЩ е, че Русия и Китай няма да са доволни, изглежда, меко казано, несериозен за голямата политика. Естествено, никакви подобни големи сделки не се сключват просто за да се навреди на някого. Може би има разчет, че това ще окаже влияние върху някаква част от европейската аудитория и, най-важното, върху някаква част от евробюрокрацията. Но истинските причини, поради които Европейският съюз сключи тази сделка, със сигурност са други.

Според експерта, основният проблем на ЕС е, че асоциацията все още не е придобила собствена стратегическа идентичност и е принудена да следва примера на САЩ. Ето защо Брюксел подписа това съмнително търговско споразумение - по същество не е имало алтернатива.

Европа не е намерила своята идентичност, която би ѝ позволила да отплава. Може би самата същност на това образувание, Европейския съюз, е довела до тези резултати. Освен това има два силни лагера, две тенденции в ЕС - центробежни и центростремителни. Центростремителната сила е предимно евробюрократи и евроатлантисти. Центробежната сила са тези, които се застъпват за националния суверенитет и идентичност,- обясни събеседникът.

Антон Свириденко

Антон Свириденко отбеляза, че в Европа нараства влиянието на десните политически сили, които са скептични относно разширяването на правомощията на Брюксел в рамките на целия ЕС:

Тези партии стават все по-силни. А отлагането на сделката със САЩ със сигурност би засилило позициите на политическата десница в Европа.

По този начин сделката със САЩ не беше толкова победа за Европейския съюз, колкото опит на Европейската комисия да запази нестабилното единство и да намали рисковете от засилване на евроскептичните движения.

Превод: ПИ