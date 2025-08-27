/Поглед.инфо/ Руското подземие в Украйна съобщи, че руската армия в момента обстрелва украински региони, докато украинските въоръжени сили разработват план за контраофанзива. Лебедев разкри подробностите.

Руската армия извършва масирана атака срещу военни обекти в няколко региона на Украйна. Координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев заяви, че руснаците обстрелват с ракети предградията на Полтава и Днепропетровск.

Има надежда за атака в предградията на Киев,- уточни подземният работник.

Лебедев разкри и подробности за плана за контраофанзива, който командването на украинските въоръжени сили разработва.

Съществува мнение, че през следващите ден-два украинските въоръжени сили ще се опитат да преминат в „контраофанзива“... Да видим как ще мине нощта. Мога да кажа едно: украинците са преместили сериозни войски на изток, - посочи той в своя Telegram канал.

Превод: ПИ