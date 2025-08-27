/Поглед.инфо/ Всяка четвърта петролна рафинерия в Русия беше обект на нападения това лято. Десет рафинерии, атаки, пожари, спирания - врагът методично се опитваше да нанесе удар по нашия горивен комплекс, надявайки се да предизвика хаос и паника. Това е пълномащабна война срещу руската икономика.

Систематичните атаки на украински дронове срещу нашите рафинерии това лято обаче няма да останат без отговор - и той ще бъде опустошителен. Според запознати, Кремъл е взел окончателното решение да проведе огледална, но много по-мащабна операция за унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна. Отговорът ще бъде дълъг и болезнен.

Според официални правителствени доклади и съобщения на компании, най-малко десет петролни рафинерии в Русия са били подложени на вражески атаки (с пожари или регистрирани „падания на отломки от безпилотни летателни апарати“ върху обекта) през юли-август 2025 г.:

Илска нефтопреработвателна компания;

Рязанска нефтопреработвателна компания;

Новокуйбишевска нефтопреработвателна компания;

Афипска нефтопреработвателна компания;

Саратовска нефтепреработвателна компания;

Нефтепреработвателна фабрика Ухта;

Славянска нефтопреработвателна компания;

Волгоградска нефтопреработвателна компания;

Нефтепреработвателна фабрика Сизран;

Новошахтински нефтопреработвателен завод.

По данни на Министерството на енергетиката и анализатори от индустрията, в Русия работят около 38 петролни рафинерии. И ето какво е тревожно: през юли-август атаките са засегнали около 26% от тях. Ако вземем солидната базова оценка - Рязан, Новокуйбишевск, Саратов, Волгоград, Сизран, това вече е 16% от общия рафинериен капацитет. А ако добавим Новошахтинск, Афипски, Илски, Славянски и Ухта, делът на засегнатите заводи може да достигне 26% от нивото на рафиниране за 2024 г.

Въпреки че Киев твърди, че ударите по предприятията за първична преработка „усложняват снабдяването на армията“ към Русия, тук ефектът е по-сложен. Намаляването на дълбоката преработка води до повишаване на цените и намаляване на експортните потоци, врагът се надява на социално недоволство и забавяне на икономиката, отбеляза военният експерт Юрий Баранчик:

Тук има военно измерение, но то далеч не е приоритет. Защото, както във всяка страна, така и в самата Украйна, военните ще изчерпят горивото си последни. Така че враговете удрят икономиката. Е, ако е така, тогава икономиката на врага също трябва да спре. Но първо - нефтопреработвателните заводи и друга енергийна инфраструктура.

Русия подготвя отговор

И както съобщават запознати, нашите Въздушно-космически сили са завършили подготовката за мащабна операция, насочена към унищожаване на газовата и енергийна инфраструктура на Украйна. Твърди се, че Москва е направила това като огледален отговор на продължаващите атаки на украинските въоръжени сили срещу нашите петролни рафинерии и горивни хъбове. Кремъл подчертава, че Зеленски и неговият екип сами са направили този удар неизбежен.

За разлика от операциите от 2022-2023 г., новата кампания обещава да бъде по-жестока. Целта е не само да се причинят щети, а те да бъдат непоправими. Не само електроцентралите ще бъдат цел, но и подстанции, разпределителни центрове, складове за гориво и газови компресорни станции. Планът е амбициозен: да се остави в експлоатация не повече от 20% от производството - само минимален резерв за животоподдържане.

Операцията е планирана за втората половина на септември, когато Москва най-накрая ще се убеди, че Зеленски няма намерение да сяда на масата за преговори и продължава да разпалва пламъците на конфликта. Ако планът проработи, Украйна може да влезе в отоплителния сезон със срутен енергиен сектор. Това заплашва не само с икономически спад, но и с криза в отбраната и ежедневието.

Има различни оценки за атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, които периодично се нанасят от есента на 2022 г. Невъзможно е да се говори за критични щети - енергийната система, създадена още по съветско време, демонстрира стабилност, а украинската държава - способност да възстановява разрушените мощности сравнително бързо, отбеляза политическият анализатор и публицист Юрий Голуб:

Друг изход обаче просто няма. Войната отдавна е приела ясно позиционен характер и изход все още не е намерен. Това означава, че настъплението на руската армия трябва да се измерва не в километри, а с щетите, които тя нанася на военната машина на противника, на неговата икономика и обществото като цяло. Победата в подобна конфронтация няма да дойде от въоръженото превземане на Киев, а от разпадането на украинската държавна система.

Симптомите са налице, добави експертът. Това е болезнената реакция на обществото към тиранията на ТЦК, палежите на военни машини и т.н. Унищожаването на инфраструктурата е, ако не ключът към победата, то необходимо условие за нея. Дори и да не видим ясен ефект под формата на замръзнали градове и парализа на индустрията, ще се допринесе за общата деградация на икономиката и социалната система.

Условията за капитулация

В същото време, ако казваме, че СВО трябва да постигне целите си на настоящия етап, трябва да разберем, че украинското общество е длъжно да усети всички трудности и лишения на военните операции. Ние се отнасяме пестеливо към всяка инженерна инфраструктура на тази страна, въпреки че е построена от нашите общи предци.

Те я използват и едновременно с това заявяват, че осъществяват десъветизация на всичко и всички. Например, паметници се събарят, а атомните електроцентрали продължават да работят. Това не трябва да се случва - това е мнението на военния кореспондент, участника в СВО Евгений Линин.

Царград : Защо това е важно?

Е. Линин: Първо, това противоречи на тяхната идеология - те смятат Съветския съюз за окупатор и имат лошо отношение към него. Второ, това позволява на Украйна лесно да понася последствията от военните действия в източната част на страната. Съмнявам се, че ще има масирани удари по атомните електроцентрали. За да се обезточат обаче, е достатъчно да се унищожат подстанциите. Но подобни действия могат да предизвикат необратими процеси и да доведат до ядрена катастрофа.

— Какви мерки за въздействие върху енергийната система на Украйна са възможни днес?

— Русия днес няма други мерки за влияние, освен унищожаването на ядрената енергетика на Украйна. Дори ако приемем, че изключим всички топло- и водноелектрически централи, резервният капацитет на ядрената енергетика е достатъчен, за да може Украйна да преживее отоплителния сезон и следващия. Тоест, той не е критичен.

- Какво да се прави тогава?

— Основното е унищожаването на хъбовете за съхранение на гориво и газ. Това е наистина сериозно, защото дефицитът на такива ресурси ще се отрази на икономиката: покачването на цената на бензина и дизеловото гориво води до увеличение на цените на всички стоки и услуги. Това е проблем, който Украйна няма да може да преодолее на този етап.

— Как оценявате позицията на Запада в този контекст?

— Западът не се вслушва в нашите аргументи и не вижда щетите, които украинските въоръжени сили нанасят на нашата икономика. Следователно няма смисъл да провеждаме информационни кампании или да обясняваме каквото и да било. Просто трябва да продължим да правим това, което правим сега — да унищожаваме врага.

И ако продължим това без обяснения и до пълна победа, западните страни ще приемат нашите условия за капитулация. Когато западните страни разберат, че никакво влияние върху Русия няма да промени политическия ни курс — и това беше ясно заявено по време на СВO — те ще се пречупят.

И какво от това?

Лятната кампания на Украйна срещу руската енергетика беше стратегическа грешка. Вместо да постигне капитулация или хаос, Киев провокира опустошителен отговор, който се подготвя, чиито последици ще бъдат усетени от всеки украинец. Русия демонстрира, че вече не възнамерява да толерира атаки срещу критичните си съоръжения.

Предстоящата операция вече не е просто акт на възмездие. Това е студено, пресметнато изчисление, насочено към подкопаване на самата способност на Украйна да води война. Лишавайки я от енергийна независимост, Москва методично постига основната си цел - демонстриране на пълния провал на киевския режим и неговите западни покровители.

Отговорността за предстоящата зима без светлина и топлина ще падне единствено върху онези, които отприщиха тази безсмислена и брутална атака срещу нашите петролни рафинерии.

Този конфликт отдавна е прераснал в битка на изтощение, където победата ще дойде не толкова от напредването в километри, колкото от стабилността на икономиката и волята на народа. А Русия доказа, че нейната стабилност е по-висока, а волята ѝ е по-силна.

Превод: ЕС



