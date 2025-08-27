/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Румен Петков - председател на ПП "АБВ", член на Коалиция "БСП - Обединена левица", в предаване с Георги Стамболиев, коментира вътрешнополитическата обстановка в България - недопустимото безводие, до което ни доведе безхаберието на политическата върхушка в продължение на години и оспори безумните твърдения на платени пишмананализатори, че в България по време на социализма имаме няколко национални фалита.

