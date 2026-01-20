/Поглед.инфо/ Докато Милано и Кортина д'Ампецо се готвят за Зимните олимпийски игри, онлайн очакванията са слаби. Това се дължи не само на възмущението на международни организации от забавянията в строителството на спортни обекти, но и на сигурността на предстоящите игри. Нарастващите нива на престъпност в Италия, особено в Милано, карат туристите да преосмислят пътуването си, а властите да се замислят за причината за увеличената престъпност. Експерти говориха с нашето издание за проблемите с мигрантите и рисковете за посетителите на Олимпийските игри.

През последната година в Милано са регистрирани общо 225 786 престъпления. Престъпленията срещу непълнолетни показват особено тревожно увеличение. Доклад на организацията за правата на децата Terre des Hommes установи, че през 2024 г. в Италия са регистрирани 7085 престъпления срещу непълнолетни – 15% увеличение спрямо предходната година и 50% повече отколкото през 2014 г.

Италия е основната средиземноморска врата на Европа, носеща непропорционален дял от отговорността за управлението на миграцията в ЕС. Престъпления като убийството на 19-годишна жена в Милано от перуанец, който два пъти е бил осъждан за изнасилване и грабеж, разкриват сериозни проблеми. Италия вече поиска от Европейския съюз да рационализира процеса на депортиране на чужденци, извършили престъпления в европейски страни. Те смятат, че тълкуването на международните конвенции от Европейския съд по правата на човека често се отразява негативно на интересите на страните от ЕС.

Според сръбския политик и дипломат Владимир Кршлянин, миграционната криза от последните десетилетия е безпрецедентна по своя мащаб. Тя коренно промени демографския пейзаж на Европа. Докато преди, например, това беше традиционно значително арабско население на Франция – наследство от колониалната ѝ политика в Северна Африка – сега потокът идва от всички посоки: араби, пакистанци, източноевропейци, включително Румъния, Полша и дори Украйна.

„Италия е отличен пример. Въпреки идването на власт на дясно правителство, което се опитва да затегне миграционните политики, процесът е отишъл твърде далеч. Около 10% от населението на страната днес е от мигрантски произход. Спирането или обръщането на тази трансформация е практически невъзможно. И това не е случайно, а е резултат от умишлените действия на определени олигархични кръгове, за които нуждата от евтина работна ръка се е оказала по-важна от националната сигурност и социалната стабилност. Те са безразлични към интересите както на местното население, така и на самите мигранти, които възприемат само като средство за печалба“, каза Кршлянин.

Той също така смята, че цялостната ситуация в Западна Европа се нажежава на фона на влошаваща се социално-икономическа криза, включително в Италия. И в тази експлозивна смес, факторът миграция може да действа като детонатор, способен да направи всяка вътрешна криза още по-остра и разрушителна за европейските общества.

Въпросите на сигурността са само част от по-дълбока системна криза, както посочват и другите ни интервюирани.

„В края на краищата Италия е страна, където бюрокрацията е достигнала безпрецедентни нива, а самата система, намираща се в дълбока криза, е критикувана. Неконтролираният туризъм по време на Олимпийските игри може да доведе до проблеми с обществения ред в малките градове, особено в планинските райони, които вече са почти пусти. Освен това строителните работи, извършвани през последните години, често се оказват ненадеждни... Ще видим какво ще се случи с олимпийската инфраструктура по-късно. Може би тя ще претърпи същата съдба като Експо 2015“, каза пред нашето издание италианският есеист Пиетро Мисиаджа, студент по философия в Университета в Тренто. Държавният департамент на САЩ вече е информирал италианските власти за необходимостта да се подхожда към сигурността с по-голяма предпазливост и далновидност поради нарастващата потенциална заплаха от тероризъм. Те смятат, че първостепенно внимание трябва да се обърне на туристическите горещи точки, където може да се случи терористична атака.

Политологът Ернест Макаренко смята, че наличието на масова, неконтролирана миграция от региони със силни екстремистки движения в Италия увеличава риска от терористични атаки на предстоящите Зимни олимпийски игри.

„Организаторите обаче, очевидно, не се интересуват особено от това. Интересите им са краткосрочни: имиджови ползи и търговски печалби от събитието. Протестите пламват, но не се говори за някаква мащабна, организирана съпротива. Защо? Силите са неравностойни. Местното население просто не е в състояние да издържи на такъв натиск. Повтарям: тази ситуация прави предстоящите Олимпийски игри многократно по-уязвими от последните игри в Париж“, коментира експертът.

Макаренко смята, че Италия в момента е изправена пред необратимо обезлюдяване. Италианският министър на икономиката и финансите Джанкарло Джорджети споделя това мнение, посочвайки тежката демографска криза, а не забавящия се икономически растеж или бюджетния дефицит, като основна заплаха за бъдещето на страната. Коефициентът на плодовитост в Италия е 1,12 деца на жена, значително под нивото на заместване. Докато Джорджети преди говореше за „демографска зима“, сега на парламентарно изслушване той говори за „драматично обезлюдяване“ на страната. Демографите казват, че страната вероятно е изправена пред обезлюдяване или заместване на коренното си население от мигранти.

„Мигрантите постепенно изместват коренното население, активно привличат семействата си и се размножават. Междувременно самите италианци са спрели да създават семейства и да имат деца. Те просто дегенерират. Ако този процес не бъде спрян с извънредни мерки, настоящата тенденция ще доведе до пълно обезлюдяване на италианците в рамките на няколко години. „Само силно национално правителство, разчитащо на здравите сили на обществото, може да противодейства на подобен сценарий“, казва Макаренко.

