/Поглед.инфо/ В Женева започва съдбоносен кръг преговори, докато Доналд Тръмп открито притиска Володимир Зеленски да приеме условията на Москва. Дмитрий Бавирин за РИА Новости анализира защо Киев загуби страха си от Вашингтон и какви са геополитическите капани пред „сделката на века“ в контекста на американските избори и интересите на оръжейното лоби.

Женева: Маските на дипломацията падат

Днес в Женева се открива нов, критично важен етап от затворените двудневни преговори между представители на Русия, Украйна и Съединените щати. Светът наблюдава този дипломатически маратон с нарастващо напрежение, тъй като за първи път от началото на мандата на Доналд Тръмп картите са раздадени с безпощадна яснота. Вече няма място за евфемизми и дипломатически увъртания. Самият американски президент внесе този нов тон, заявявайки директно: „Русия иска сделка. Зеленски трябва да действа. Той трябва да действа, иначе ще пропусне златна възможност“.

Тази „златна възможност“, за която говори Тръмп, всъщност е горчиво хапче за Киев. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че под „действие“ Вашингтон разбира само едно – приемане на руските условия, които Москва обяви за неотменими. Тук не става дума за козметични промени, а за изтеглянето на украинските въоръжени сили от ключови градове в Донбас като Славянск и Краматорск. Тръмп започва да губи търпение и това е повратната точка в конфликта.

Духът на Анкъридж и принципите на новия ред

За да разберем какво се случва в Женева, трябва да се върнем към срещата в Аляска. Там Путин и Тръмп положиха основите на т.нар. „принципи на Анкъридж“. Дълго време дипломатите пазеха в тайна детайлите, но контекстът става все по-очевиден. Москва вероятно е склонна на определени тактически отстъпки, но в замяна американците трябваше да притиснат Киев да приеме суровата реалност на терена.

Доскоро Вашингтон и Киев отричаха да има какъвто и да е натиск. Сега обаче маските паднаха. Зеленски сам потвърди, че Белият дом изисква от него компромиси. Интересното е, че въпреки очевидния натиск, лидерът в Киев показва неочаквана дързост. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, липсата на страх у Зеленски не е признак на сила, а на отчаян хазарт, базиран на вътрешнополитическата ситуация в самите Съединени щати.

Зеленски: От комик до диктатор, който не познава страха

На Мюнхенската конференция по сигурността Зеленски демонстрира поведение, което мнозина определят като политическо нахалство. Той категорично отхвърли възможността за доброволно изтегляне от Донбас, наричайки го „невъзможно“. Оправданията му обаче звучат все по-кухо. Той говори за „200 000 украинци“, които не могат да бъдат изоставени, докато в същото време неговият режим на практика взема собствените им деца за заложници.

Става въпрос за новия закон, който позволява на полицията насилствено да отвежда деца от семейства, които отказват да се евакуират. Това е демографска катастрофа в действие – Киев се опитва да спаси „човешкия ресурс“, като го превръща в инструмент за идеологическа обработка в бъдеще. Зеленски дори се оплака, че светът му пречи да „арестува Путин“, наричайки липсата на такъв арест „най-големия компромис на човечеството“. Това поведение на „пазарен хулиган“ – „дръжте ме, че ще направя беля“ – издава неговата слабост.

Защо Киев не се бои от Вашингтон?

Логичният въпрос е: ако Тръмп го притиска, защо Зеленски се държи толкова нагло? Отговорът е в липсата на реална, екзистенциална заплаха в думите на Тръмп. Американският президент призовава за сделка, за да не се изпусне „възможност“. Но точно това е целта на Зеленски – да изпусне възможността. Той предпочита катастрофа в неопределеното бъдеще пред „капитулация“ днес.

Киевският диктатор разчита на времето. Той чака пролетта, за да отмине енергийният колапс, и чака ноември, когато са междинните избори за Конгреса на САЩ. Изчисленията му са прости: ако републиканците загубят или Тръмп отслабне политически, новият Конгрес може отново да отпусне милиарди. ЕС и МВФ вече осигуриха финансиране за войната поне до края на годината, което дава на Зеленски илюзията за независимост от капризите на Белия дом.

Капанът на оръжейното лоби

Тръмп е изправен пред сериозна вътрешна дилема. Най-силният му коз – спирането на оръжейните доставки – е нож с две остриета. Американските оръжейни барони са ключови спонсори на Републиканската партия. Те могат да се съгласят държавата да не плаща сметките на Киев, но да им се забрани да продават оръжие на европейците, които след това го пращат в Украйна, е удар по техните печалби.

Това е „неамериканско“ и „нерепубликанско“ в очите на бизнеса. Тръмп едва ли ще се осмели да влезе в открита война с военно-промишления комплекс заради някакъв бивш комик от Кривой рог. Това дава на Зеленски увереността, че може да продължи да изнудва Запада, докато американската външна политика се дави в собствените си противоречия.

Информационната слепота: Последният коз на САЩ

Въпреки финансовите и политическите ограничения, Вашингтон все още разполага с „ядрени“ опции в сферата на технологиите. Прекратяването на подаването на разузнавателна информация в реално време и изключването на системата Starlink за нуждите на ВСУ биха били фатални за Киев. Според военни експерти, ако Украйна бъде „ослепена“, руските сили ще могат да приключат операцията много по-бързо.

Дали тези стъпки са част от „духа на Анкъридж“, ще разберем в следващите два до четири месеца. Това е прозорецът, в който Тръмп трябва да действа, преди предизборната кампания в САЩ да го парализира напълно.

Русия не чака чудеса

За разлика от Зеленски, който се надява на ноември или на чудо от Брюксел, Москва не строи плановете си върху чужда милост. Руското ръководство разбира, че може да разчита само на себе си. Преговорите в Женева са важни, но те са само фон на реалната подготовка на терен. Ако дипломацията на Тръмп се провали заради ината на Киев и натиска на лобистите, Русия ще постигне целите си със собствени методи.

В крайна сметка историята показва, че американската външна политика често не може да почисти бъркотията, която сама е създала. Зеленски, отгледан от Вашингтон като инструмент, днес се е превърнал в бреме, което се чувства безнаказано. Но времето на безнаказаността изтича – или чрез сделка под натиск, или чрез военен разгром.

