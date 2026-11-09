Войната срещу бетона: Защо "Искандер-М" пробива Северния мост в Киев с точност до един метър

/Поглед.инфо/ Влизането на военните действия в нов технологичен етап поставя под пряка заплаха транспортната свързаност между двата бряга на река Днепър. Ударите по критичната инфраструктура в столицата Киев от началото на ноември 2026 г. очертават ясна промяна в точността и кинетиката на използваните ракетни системи. Настоящият анализ разглежда техническите параметри на щетите по Северния мост, транспортните ограничения в града и стратегическите последици за снабдяването на войските.

По публикации на Украинска правда, анализи на ISW (САЩ), CSIS и оценки на военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Трафикът в Киев под критичен натиск след ноемврийските удари

От началото на втората седмица на ноември 2026 г. градската администрация в Киев бе принудена да въведе изключително строги оперативни ограничения върху движението по основните мостови съоръжения над река Днепър. Според информация, публикувана в украински медийни източници, това се наложи след поредица от ракетни удари, нанесени на 7 ноември.

Движението на тежкотоварни камиони по Северния мост е напълно преустановено. Товарен трафик оттам се пренасочва към прелеза Подилски, а товарните превозни средства, преминаващи обичайно през Южния мост, са насочени към Дарницкия прелез.

Свободни за преминаване по Северния мост остават едва три ленти, предназначени единствено за леки автомобили и градски транспорт. За съоръжението "Патон" е въведена реверсивна схема – с приоритетно направление към десния бряг в сутрешните часове и към левия бряг вечерта. В резултат на тази реорганизация Дарницкият и Подилският мост функционират на абсолютния предел на пропускателната си способност, което води до неколкокилометрови задръствания по Харковското шосе и налага ръчно регулиране от полицията.

Спешните кърпежи и поставянето на метални листове върху повредените участъци от пътното платно позволиха частично възстановяване на трафика, но това са временни мерки, които не решават структурния проблем.

Динамика на детонациите и физика на пораженията

Според коментари на военния експерт Денис Попович, цитирани в медийното пространство, характерът на щетите по киевските надлези разкрива специфична физика на въздействие. Твърди се, че мостовите конструкции запазват цялост главно поради разсейването на кинетичната вълна на взрива в откритото пространство над водното огледало.

При прихващане или при крайната фаза на полета, когато балистичната ракета от типа "Искандер-М" развива високи скорости (оценявани по технически данни до 6–7 Маха), поразяващата глава пробива бетонния пласт за време, по-кратко от реакцията на стандартните контактни взриватели. В резултат на това епицентърът на експлозията се измества под пътното платно, оставяйки отвори с локален характер, без незабавно да разрушава главните носещи елементи.

Допълнителен фактор, който се обсъжда от специалистите, е въздействието на западните системи за радиоелектронна борба (РЕБ). Според анализатори, високото ниво на радиоелектронно смущаване прави риска от преждевременно детониране във въздуха значителен, поради което се разчита предимно на пробиващи контактни механизми. Подобни явления се наблюдават исторически при различни ракетни системи, включително при американските GMLRS по време на ударите срещу Антоновския мост в минали периоди.