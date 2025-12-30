/Поглед.инфо/ Изпращаме 2025 година не уморени от събитията, а от шума, който ги обграждаше – от внушения, истерии и подмяна на анализа с лозунги. В това новогодишно обръщение говорим за страха като инструмент, за разума като форма на съпротива и за 2026 като година на трезвия поглед. Пожелание не за фалшиво спокойствие, а за вътрешна устойчивост и мислене със собствена глава.

2025 година си отива не като време на събития, а като време на шум. Година, в която страхът беше превърнат в инструмент, войната – в фон, а лъжата – в допустима „гледна точка“. В това новогодишно обръщение към читателите и зрителите на Поглед.инфо говорим за умората от истерията, за отказа да приемаме внушенията за анализ и за необходимостта да мислим със собствен разум.

2026 няма да бъде лесна година, но може да бъде година на трезвия поглед, на вътрешната устойчивост и на ясно аргументираната истина. Поглед.инфо ще продължи да бъде място за мислещи хора – без паника, без лозунги и без покорство.

