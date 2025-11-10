/Поглед.инфо/ Защо България остава бедна, докато богатите се измъкват с 10%?

Водещ: Георги Стамболиев

Гост: Драгомир Стойнев – председател на ПГ на „БСП за България – Обединена левица“

Теми: Бюджет 2026, социална политика, данъчна реформа, сивата икономика

Бюджет 2026 . Дали този бюджет е социално справедлив или просто удобен компромис? "БСП-Обединена левица" твърди, че е крачка в правилната посока – но колко дълга ще е тази пътека?

В открит и аргументиран разговор с Драгомир Стойнев, обсъждаме:

Повишението на майчинството за втората година.

Вдигането на минималната работна заплата и тавана на осигуровките.

Края на плоския данък – възможен ли е преход към по-справедлив модел?

Сивата икономика, „пликовете“ и дивидентите – и защо бизнесът трябва да участва честно.

Националният дълг – митове, реалност и геополитически рискове.

Бюджетът не е просто числа – той е огледало на приоритетите. Ще има ли смелост България да прекъсне цикъла на неравенството и да поеме по социално отговорен път?

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=yOPYkIexd-c&t=14s

