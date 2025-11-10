/Поглед.инфо/ Санкциите на САЩ срещу руските петролни компании влизат в сила на 21 ноември. Какво означава това за България, за Лукойл, за енергийната сигурност на страната и ретиона ни? Докато някои западноевропейски държави получиха изключения, на нас ни се казва: „Оправяйте се сами.“

В това ексклузивно интервю, Георги Стамболиев разговаря с Драгомир Стойнев – председател на ПГ на "БСП – Обединена левица" за:

- Опасността от спиране на доставките и блокиране на горивата.

- Ролята на особения управител и възможността за национализация.

- Как държавата може да придобие ключов стратегически актив?

- Защо Орбан получава изключения, а ние не?

- Какво ще се случи след 21 ноември – и защо това касае целия регион?

Един задълбочен и тревожен разговор за националния интерес, двойните стандарти на "съюзниците" и нуждата от разумна държавническа политика.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=4XEVHuU_XKE&t=23s&pp=0gcJCQMKAYcqIYzv