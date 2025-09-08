/Поглед.инфо/ Георги Първанов - Президент на РБългария /2002-2012 г./, коментира в предаване с Георги Стамболиев политическата обстановка в Европа и у нас. Той прави сравнение между европейските лидери по негово време и сега, както и между националните ни лидери през онзи период и сега. лидери. Оценката му не е в полза на сегашните. Спира се подробно на политическото безхаберие на днешния избирател и на днешните ни управници, както и счита за необходимо нашите политици да отстояват компетентно и страстно българските национални интереси.

