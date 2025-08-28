/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Георги Стамболиев с проф. Андрей Пантев. Той се спира на природата на националните ни герои, които обществото, мнозинството никога не е разбирало. Те винаги са изглеждали странни самотници, приемани са за особняци. Но историята винаги е давала справедлива оценка на този тип хора, които за справедлива кауза са готови да тръгнат против общественото мнение и против властта, дори с риск за живота си. Те са имали мъжеството да бъдат сами! Стъпвайки върху тези исторически и национални особености, проф. Пантев се опитва да погледне на днешното политическо време и да направи безпощадна характеристика на политическия ни елит.

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=KXiE550qf9g&pp=2AYC