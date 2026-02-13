Събитие: Протест пред Френското посолство 13 февруари (четвъртък) | 16:00 ч. Организатор: Сдружение „РОД – Родители обединени за децата“ (РОД Интернешънъл)

По-долу Ви предоставям информация за казуса: Протест в защита на Айлин и Айджан – две български деца, отнети от родителите им във Франция На 13 февруари (четвъртък) от 16:00 ч. пред Френското посолство в София ще се проведе протест в защита на Айлин (8 г.) и Айджан (10 г.) – две български деца, отнети от родителите им и настанени в приемни семейства във Франция. Организатор на събитието е Сдружение „РОД – Родители обединени за децата“ (РОД Интернешънъл). Поводът за протеста е случаят на българско семейство, което търси препитание и лечение във Франция, но вместо подкрепа попада в процедура на т.нар. „ювенална юстиция“ (детско правосъдие). Темата беше обсъдена с адв. Владимир Шейтанов – съпредседател на Сдружение РОД и адвокат по случая. Според адв. Шейтанов процедурата започва с анонимен сигнал, след което се задействат социални служби и съдебни действия, стъпили върху социален доклад и административни преценки. Като аргументи срещу семейството са използвани твърдения за „забавено развитие“, включително заради недостатъчно владеене на френски език от децата за възрастта им, въпреки че усвояването на език в миграционна среда изисква време и подкрепа. По думите на адвоката това не може да бъде основание за отнемане на деца и не представлява „защита на детето“, а правна репресия спрямо децата и родителите. Особено тревожен е фактът, че по време на кратките срещи, организирани от социалните служби, родителите и децата са принуждавани да общуват на френски език, за да може присъстващият социален служител да разбира разговора. Майката не владее френски, а бащата има ограничени познания. Това води до реално прекъсване на езиковата и емоционалната връзка между родители и деца. Адв. Шейтанов определя прекъсването на тази връзка като тежко нарушение с дългосрочни последици за детската психика. Допълнителен проблем е, че въпреки решение на първоинстанционен съд, двете деца са разделени и настанени в различни приемни семейства, което прекъсва и връзката помежду им – брат и сестра, които са силно привързани едно към друго. В разговора беше поставен и въпросът за обективността на социалното „проследяване“ на семейството, когато социалният работник не говори езика на родителите, а родителите не говорят езика на социалния работник. При такава липса на реална комуникация се поставя под съмнение доколко е възможно да се направи детайлна и обективна оценка на семейната среда и родителския капацитет. Сдружение „РОД – Родители обединени за децата“ настоява българската държава да използва максимално инструментите на консулската защита спрямо малолетни български граждани в чужбина – чрез реални действия и проверки, а не единствено формална кореспонденция. По случая са предприети и действия за интернационализиране на проблема чрез уведомяване на международни организации. Организаторите призовават гражданите и медиите да се включат в защитата на двете български деца, защото подобни практики засягат фундаментални права – правото на семеен живот, правото на майчин език и правото децата да растат в своята семейна и културна среда. ............................................



Ще Ви бъда благодарен за отразяване, както и за това да дадем гласност на случая – с цел институциите да бъдат активни и да се защити правото на тези две български деца да бъдат със семейството си. С уважение, Давид Александров

0882720277 съпредседател, Сдружение „РОД Интернешънъл“