/Поглед.инфо/ България ли е следващият геополитически плацдарм или просто удобна територия за чужди решения, взети без знанието на народа? В разговор с адвокат Чаналова разнищваме делото в Люксембург срещу решенията за еврозоната, блокирания референдум, подготовката на граждански наблюдатели за изборите и тревожните въпроси около военните самолети на софийското летище. Когато институциите мълчат, суверенът започва да пита – а когато няма отговори, идва политическата отговорност.



Поглед.инфо винаги разглежда ключовите събития през призмата на българския суверенитет, изборния процес и геополитическите рискове пред страната.

В това силно и напрегнато интервю Зорница Илиева разговаря с адвокат Чаналова за:

– развитието на делото в Люксембург срещу решенията за еврозоната

– блокирания референдум и поведението на Народното събрание

– организацията на граждански наблюдатели в над 12 000 секции

– манипулациите в изборния процес

– появата на американски военни самолети на летище София

– липсата на прозрачност от страна на институциите

Разговор за суверенитета, страха, войната и правото на българските граждани да изискват отговори.

Втората част утре: ...

