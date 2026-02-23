/Поглед.инфо/ България ли е следващият геополитически плацдарм или просто удобна територия за чужди решения, взети без знанието на народа? В разговор с адвокат Чаналова разнищваме делото в Люксембург срещу решенията за еврозоната, блокирания референдум, подготовката на граждански наблюдатели за изборите и тревожните въпроси около военните самолети на софийското летище. Когато институциите мълчат, суверенът започва да пита – а когато няма отговори, идва политическата отговорност.
Поглед.инфо винаги разглежда ключовите събития през призмата на българския суверенитет, изборния процес и геополитическите рискове пред страната.
В това силно и напрегнато интервю Зорница Илиева разговаря с адвокат Чаналова за:
– развитието на делото в Люксембург срещу решенията за еврозоната
– блокирания референдум и поведението на Народното събрание
– организацията на граждански наблюдатели в над 12 000 секции
– манипулациите в изборния процес
– появата на американски военни самолети на летище София
– липсата на прозрачност от страна на институциите
Разговор за суверенитета, страха, войната и правото на българските граждани да изискват отговори.
Втората част утре: ...
