Експертна тревога: Какво ще се случи с пазара на труда, ако държавата затегне примката около самонаетите?

/Поглед.инфо/ Руският пазар на труда е пред тежък шок след въвеждането на нова наредба, ограничаваща работата на самонаетите лица през дигитални платформи до 60 часа месечно за един клиент. Мярката, която влиза в сила на 1 октомври, удря директно логистичните вериги на гиганти като Wildberries и Ozon. Вместо досегашните спестявания от осигуровки в рамките на 30-40%, компаниите ще бъдат принудени да назначават куриери и складови работници на трудови договори. Проверките на Министерството на труда показват, че масово платформената икономика служи за прикриване на постоянна заетост. Експертите предупреждават за риск от тотален дефицит на кадри и блокиране на дистрибуцията на стоки в цялата страна.

Анатомия на дигиталния феодализъм и фискалният натиск

Зад лъскавите приложения за доставки и платформите за споделена заетост винаги е стояла една много проста, чисто счетоводна сметка – спестяването на осигуровки и данъци. Държавната машина в Русия обаче, притисната от необходимостта да пълни бюджета в условията на продължаваща икономическа мобилизация през 2026 година, реши рязко да затвори кранчето на тази оптимизация. Новата наредба, която ограничава заетостта на самонаетите през дигитални агрегатори до 60 часа месечно за един контрагент, има за цел да прекрати практиката, при която големи корпоративни структури прехвърлят целия си оперативен риск върху отделния работник. Става дума за милиони хора, ангажирани в строителството, търговията, транспорта и най-вече в огромните разпределителни центрове на електронната търговия. Когато държавата открива, че 84 от 100 проверени компании използват самонаетите като прикрити щатни служители, административният удар е неизбежен. Това не е въпрос на загриженост за правата на работниците, а хладнокръвна фискална офанзива за прибиране на онези 30-40% от сумите за заплати, които досега потъваха в балансите на платформите под формата на чиста печалба.

Логистиката на големите руски маркетплейси като Ozon и Wildberries отдавна е превърната в своеобразна месомелачка за жива сила, където камионите, мотокарите и дизелът са подсигурени, но човешкият фактор се разглежда като лесно заменяем консуматив. Платформи като Avito Podrabotka или Yandex.Smena създадоха перфектната инфраструктура за наемане на почасови работници без никакви социални ангажименти. Сега правителството вменява на самите тези дигитални агрегатори ролята на пъдари, които трябва да засичат и режат часовете на изпълнителите. На хартия схемата изглежда проста: превишаваш 60 часа – преминаваш на постоянен трудов договор с всички произтичащи данъчни тежести за работодателя. На практика обаче счетоводната реалност се сблъсква с физическите ограничения на веригите за доставки. Един автокуриер или складодържател не работи в стерилна среда. Неговите часове се изчисляват по сложни алгоритми, които отчитат времето от приемането на поръчката до предаването й на клиента. Опитите да се заобиколи законът чрез фрагментиране на поръчките или изкуствено свиване на отчетеното време само ще увеличат напрежението по веригата.

Логистичният капан и споменът за OzonJob

Опитът от края на миналото лято показа какво се случва, когато дигиталната илюзия се сблъска с недостига на реални хора на терен. Преходът на Ozon към програмата OzonJob тогава предизвика огромни пробойни в складовата база – километрични опашки от камиони, забавени пратки и солени неустойки за търговците. Ситуацията в момента е още по-напрегната, тъй като руският пазар на труда страда от хроничен дефицит на кадри заради изтеглянето на ресурс към отбранителния сектор и промишлеността. Ако големите платформи решат твърдо да спазват лимита от 60 часа, те ще трябва да наемат двойно и тройно повече хора за същия обем работа – задача, която в сегашната демографска и икономическа ситуация изглежда математически невъзможна. Алтернативата е масово зачисляване на щат, което автоматично оскъпява крайната услуга за потребителя и свива маржовете на онлайн търговците. Числата не потвърждават версията, че бизнесът лесно ще абсорбира този удар. Всяка промяна в цената на доставката удря директно потреблението, което и без това е подложено на инфлационен натиск.

Има и още един аналитичен детайл, който остава встрани от официалните доклади. Голяма част от самонаетите лица всъщност са висококвалифицирани кадри – маркетолози, дизайнери, счетоводители, ИТ специалисти и администратори на клиентски профили. Те управляват дигиталното присъствие на хиляди малки и средни търговци в големите платформи. За тях ограничението от 60 часа е директна забрана да упражняват професията си за основните си клиенти. Този сегмент не може да бъде компенсиран с простото наемане на нови хора от улицата, тъй като изисква специфични умения и познаване на пазарните ниши. Държавата се опитва да вкара пазара в твърда, предвидима рамка, но икономическият живот винаги намира пукнатини. Вероятно ще станем свидетели на нови схеми – регистрация на роднини като самонаети, използване на множество различни платформи за един и същ краен клиент или просто преминаване в пълния сив сектор с плащания в брой. Контролът върху дигиталните трансакции е затегнат, но когато алтернативата е спиране на бизнеса, предприемачите проявяват завидно въображение.

Този процес много напомня за регулаторните кризи в Източна Европа, където опитите да се вкарат шофьорите на споделени пътувания и куриерите в класическото трудово право доведоха до съдебни войни и сива стагнация. Разликата е там, че в Русия мащабът на платформената икономика е огромен и тя крепи значителна част от вътрешния оборот на стоки в условията на външни санкции. Административното затягане на гайките от 1 октомври може да се окаже пирова победа за данъчните власти. Ако логистичните центрове блокират поради липса на складови работници и шофьори, загубите за икономиката от неначислени оборотни данъци и забавени стоки ще надхвърлят очакваните приходи от осигуровки. Бизнесът вече открито предупреждава, че много процеси просто ще спрат за неопределено време, докато се намери нов баланс между държавния глад за данъци и реалните възможности на пазара на труда.