Ватиканският архив като геополитически инструмент: Кой контролира документалните масиви на европейската династична история

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на официалната европейска историография винаги стои въпросът за първоизточника на документите и административния ресурс, който ги съхранява или укрива. Ватиканската апостолическа библиотека и обособеният в началото на XVII век Секретен архив не са просто хранилища за религиозна литература, а реална инфраструктура на политическото влияние, концентрирала милиони единици писмени масиви. Докато масовата публика се увлича по окултни легенди за Великия гримоар или технологични абсурди като твърденията на Пелегрино Ернети за така наречения хроновизор, реалната власт на Рим се крепи върху картонираните генеалогии на европейските фамилни кланове, финансовите отчети на средновековните монашески ордени и договорите, формирали съвременната политическа карта. Проследяването на тези архиви разкрива механизмите на едно вековно информационно филтриране.