/Поглед.инфо/ Ако основателят на Wikileaks Джулиан Асандж бъде екстрадиран в Съединените щати и обвинен там, това ще постави страната наравно с диктатурите и ще създаде опасен прецедент, пише колумнистът на El País Марта Пейрано. По мнението на Пейрано, Асандж не отговаря на критериите за екстрадиция и ако все пак бъде обвинен в тероризъм, то безброй журналисти по света могат да бъдат обвинени в тероризъм по същите основания.

Екстрадицията е доста сложен процес. Както испанската журналистка и писателка Марта Пейрано отбелязва в статия за El País, екстрадицията на обвиняем в друга държава се урежда от протоколи и конвенции, които изключват стотина държави по хуманитарни причини. Въпреки това, дори в демократичните страни екстрадицията е забранена за престъпления от политически характер, с изключение на тероризъм, престъпления срещу човечеството или нападение срещу държавен глава.

Независимо от това, в петък Висшият съд в Лондон разреши екстрадирането на основателя на Wikileaks Джулиан Асандж в САЩ, при условие, че той не е извършил подобни престъпления.

По мнението на Пейрано, заглавията в медиите се фокусират върху детайли, които отвличат вниманието от основното. През януари тази година Уестминстърският магистратски съд отказа да екстрадира австралийския журналист. Съдия Ванеса Барайтсер обясни отказа с факта, че Асандж, който страда от аутизъм и клинична депресия, може да се самоубие, ако бъде преместен в същото това заведение с висока степен на сигурност, където милиардерът Джефри Епщайн наскоро се самоуби, или ако към него бъдат приложени "специалните административни мерки“ на Белия дом.

Тогава това изглеждаше като триумф, но в крайна сметка допринесе за факта, който Барайтсер сякаш искаше да предотврати. Така съдиите от Британския апелативен съд в петък прецениха, че гаранциите, предоставени преди това от правителството на САЩ, отговарят на критериите по отношение на благополучието на обвиняемия и позволиха екстрадицията му.

„Сякаш съдът и неговите решения зависят от условията в килията, а не от законността на обвиненията и прецедентите, които се създават за международното право“, пише Пейрано.

Асандж беше обвинен по 17 точки, включително сътрудничество с агенти на разузнаването за получаване и разпространение на класифицирана информация. Междувременно вестници като El País, британският The Guardian и американският The New York Times правят същото всеки ден.

Асандж също е обвинен в заговор с бившия/ата информатор/ка на Wikileaks Челси Манинг за хакване на компютри на Министерството на отбраната, което може да се счита за тероризъм, но не са представени никакви доказателства, че хакването е извършено.

Асанж не отговаря на критериите за екстрадиция, но Барайтсер отхвърли всички аргументи за политическата мотивация през януари. Ако бъде екстрадиран, журналистът ще бъде съден в страна, където той няма граждански права, от същото това правителство, което той осъди за изтезанията и военните престъпления в Ирак и Афганистан. Правителството, което инициира клеветническите кампании срещу него и дори планира неговото отвличане и убийство с единствената цел да заглуши Wikileaks.

Така, за да бъде екстрадиран за политически престъпления, Асандж трябваше да извърши терористично престъпление. Въпреки това, ако Асандж бъде обвинен в тероризъм, безброй журналисти по света също могат да бъдат обвинени в тероризъм.

Ако Съединените щати могат да получат екстрадиция на австралиец за публикуване на секретни документи, разкриващи действително извършени престъпления, тогава почти не остават пречки пред авторитарните страни да направят същото.

Дори като вицепрезидент на Съединените щати, Джо Байдън настоя администрацията на президента Барак Обама да повдигне обвинения на Асандж по обвинения в тероризъм. Обама обаче отхвърли този вариант, вярвайки, че няма възможност Асандж да бъде съден за публикуване на държавни тайни, без това да застраши свободата на печата в Съединените щати.

Въпреки това днес Байдън е президент, а Демократическата партия обвинява Джулиан Асандж във факта, че кандидатът за президент на изборите през 2016 г. Хилари Клинтън е загубила от Доналд Тръмп заради публикуването от Wikileaks на кореспонденцията на ръководителя на предизборната й кампания Джон Подеста .

В статията на El País Пейрано твърди, че ако Съединените щати успеят да получат австралийска присъда за тероризъм за публикуване на секретни документи, които свидетелстват за извършване на военни престъпления от американското правителство, това ще послужи като прецедент за всяко правителство, което може да вкарва в затвора журналисти от всяка точка по света за публикуване на истината....

По мнението на испанската журналистка, ако САЩ осъдят основателя на Wikileaks, то тази държава трябва да бъде изключена от споразуменията за екстрадиция и да бъде включена в списъка на страните, в които хората не се екстрадират по хуманитарни причини.

Превод: ЕС





