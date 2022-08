/Поглед.инфо/ За САЩ е желателно конфликтът в Украйна да продължи „не месеци, а години“

Онзи ден водещият американски аналитичен център RAND Corporation публикува доклад Pathways to Russian Escalation Against NATO from the Ukraine War /Пътища за руската ескалация срещу НАТО, произтичащи от войната в Украйна/.

Говорейки за „ескалацията“ на Русия, анализаторите от главния мозъчен тръст на Пентагона се страхуват от това, което според тях е използването на ядрени оръжия от Москва. В открит доклад RAND Corporation разглежда ситуации, при които е възможна директна война между НАТО и Русия.

„Най-големият риск Русия да реши да нанесе директен удар по съюзниците ще бъде свързан с факта, че Москва осъзнава неизбежността на широкомащабни преки атаки на НАТО срещу руските въоръжени сили ... Решението за първи удар по ключови сили на съюзниците, в Москва може да бъде взето както от участието на силите на НАТО в операциите в Украйна, така и от концентрацията на войски на алианса близо до границите на Руската федерация в настъпателни конфигурации“, се казва в доклада .

Освен това анализаторите на RAND спекулират на темата какво може да тласне Кремъл да атакува НАТО:

1. Политически и медийни призиви на Запада за война срещу Руската федерация. В Русия това може да се разглежда като подготовка на общественото мнение за бъдеща атака. Ако към медийната кампания се добави повишена готовност или напреднало разполагане на ударни оръжия с голям обсег, тогава са възможни превантивни удари от руските въоръжени сили;

2. Изтегляне на ударни системи с голям обсег към източния фланг на НАТО, способни да обезглавят руското военно-политическо ръководство;

3. Рязко увеличаване на броя на наемниците („доброволците“) от страните от НАТО на територията на Украйна или рязко увеличаване на доставките на нови видове оръжия.

За да прикрие подготовката на САЩ/НАТО за военен сблъсък с Русия, RAND препоръчва:

1. Продължете да твърдите, че САЩ и НАТО няма да воюват с Руската федерация;

2. Укрепване на военния капацитет на НАТО на изток, но като се внимава с разполагането на ударни системи с голям обсег;

3. Разгръщане на нови сили на изток постепенно, без да създава впечатление за подготовка за настъпателни операции;

4. Не правете изявления за необходимостта от смяна на властта в Русия.

Докладът продължава с уклончивото заявление, че „въпреки че рисковете от ескалация, свързани с тази война, са реални и значителни, войната между Русия и НАТО далеч не е неизбежният изход от настоящия конфликт . “

В същия дух е издържана и майската статия на ръководителя на Американския съвет за международни отношения Ричард Хаас, където той пише: за САЩ е желателно „конфликтът в Украйна да продължи не месеци, а години“. , което да е „фонът на отношенията между Съединените щати и Запада с Русия“ . Западът трябва да постигне целите си, като отслаби Москва. Хаас също съветва ръководителя на Пентагона Лойд Остин да избягва твърде острата реторика срещу Москва.

Професорът от Чикагския университет Кристофър Блатман пише в статия „Пътят на Америка към войната с Русия“ , че въпреки че рискът от конфликт между Съединените щати и Русия е много нисък, той не е нулев: има десетки сценарии за открит конфликт между тях. Освен това стратегията на САЩ за отслабване на Русия „може да въвлече Русия и Украйна в безкрайна война... която може да ескалира във война между НАТО и Русия “ .

Анализаторите от Джорджтаунския университет отбелязват , че рискът от размяна на ядрени удари между Русия и НАТО на фона на СВО има, но е относително нисък. Конфликтът в Украйна обаче е „първата война, в която ядрените оръжия се появяват толкова ясно и червените линии са толкова размазани . “

„Има обаче друга опасност... рискът от ядрена война може да нарасне драматично след края на войната, в зависимост от политиката на Запада спрямо Русия. С някои варианти на политиката за „смяна на режима“ рискът от ескалация може да нарасне до неприемливо ниво.

Когато руският президент Владимир Путин предупреди Запада, че „който се опитва да се намеси в това, което правим и, което е по-лошо, заплашва страната ни... трябва да знае, че отговорът на Русия ще бъде мигновен и ще има последствия, с които не сте се сблъсквали във вашата история“, малцина се съмняваха че за първи път след Берлинската криза от 1961 г. Европа е изправена пред перспективата за ядрен конфликт между Русия и НАТО. Три дни по-късно това съобщение беше подсилено от съобщението за повишаване на степента на бойна готовност на руските стратегически сили.

Опитите на Запада да изолират Калининградския ексклав също могат да провокират руски военен отговор и директен конфликт с НАТО, съгласно публикацията на Джорджтаунския университет.

В светлината на тези изчисления най-вероятната стратегия на САЩ/НАТО изглежда ще бъде предоставяне за дълго време („не месеци, а години“) на дозирана военна помощ на Украйна, отслабвайки Русия, като я принуждава да се пренапряга и САЩ да могат да започнат преговори от позиция на силата.

Тази стратегия може да бъде преобърната от различни сценарии, включително:

- изостряне на кризата между САЩ и Китай заради Тайван, без да се изключва пряк военен сблъсък;

- нарастването на масовото недоволство в европейските страни под влиянието на нарастващия недостиг на храна, гориво, вода; общоевропейска политическа криза;

- развитието на вътрешнополитическите противоречия в САЩ в масови безредици (гражданска война); възможно разпадане на Съединените щати като единна държава.

Във всички тези случаи съдбата на територията "Украйна" ще избледнее и ще премине на заден план.

Превод: ЕС

