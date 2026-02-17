/Поглед.инфо/ Вероятно не сте чували за родения през 1980 г. Андрю Колисън Бейкър. Но той е водещ интелектуалец в Националния съвет за сигурност на САЩ, тихата сила, която влияе върху конфронтационната политика на Тръмп и Ванс спрямо Европа. Неговите действия могат да определят бъдещето на външната политика на Републиканската партия.

Той стои зад кулисите. Рядко се появява на снимки. Но този изключително дискретен заместник-съветник по националната сигурност е ключова фигура в обкръжението на Ванс, оформя както външнополитическото мислене на вицепрезидента, така и някои от най-важните решения в областта на националната сигурност – особено по все по-конфронтационния подход на Белия дом към американските съюзници в Европа.

Макар малцина извън Вашингтон и европейските столици да познават Бейкър, той е ключова фигура и за разбиране на елементи от външната политика на президента Доналд Тръмп, които объркват Европа – от Мюнхен до Донбас

С появата на Ванс като водещ кандидат за номинацията на Републиканската партия през 2028 г., Бейкър, който се самоопределя като „реалист“ и е скептичен към традиционните американски съюзи и военната интервенция на САЩ в чужбина, се очаква да играе още по-важна роля в оформяне бъдещето на външната политика на Републиканската партия. Някои дори смятат, че Бейкър ще бъде ключова фигура, независимо кой ще беде номиниран за кандидат на Републиканската партия.

„Андрю или Анди, както го наричат, ще изпълнява важни функции във всяка бъдеща администрация“, каза Алекс Уонг, заместник-съветник по националната сигурност на Тръмп до май, когато Бейкър пое тази длъжност.

Ролята на Бейкър е несъмнена в някои от най-разрушителните – според общоприетите норми – позиции на администрацията на Тръмп. Счита се, че той е участвал в изготвянето на пламенната реч, която Ванс произнесе на Конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари 2025 г. Изказването на Ванс, което, почти година по-късно продължава да тревожи европейските дипломатически кръгове, разбуни лидерите на континента с това, че не защитават свободата на словото и ги призова да предприемат строги мерки срещу нелегалната имиграция, като изтъкна, че „отстъплението на Европа от някои от нейните основни ценности“ представлява основна заплаха за трансатлантическия алианс.

Макар че отказа коментир, Бейкър има важно участие и в изготвяне на новата Национална стратегия за сигурност на администрацията, сочат източници, запознати с ролята му. Тази Стратегията повтаря казаното от Ванс в Мюнхен, че отстъплението на Европа от „цивилизационната си увереност и западната си идентичност“ представлява основна заплаха за трансатлантическата сигурност и приветства нарастващото влияние на „патриотичните“ националистически партии в Европа. Критикува също разширяването на НАТО и призовава за край на „НАТО като постоянно разширяващ се алианс“.

В съчетание с новата агресивна дипломатическа позиция на администрацията, фокусът на Бейкър и Ванс върху преобразуване на съюзите в Европа и откровеният им скептицизъм към НАТО представляват „предизвикателство за цялата система“, твърди Марк Епископос, изследовател по Евразия в Института за отговорно държавно управление „Куинси“.

„Това предизвикателство е много по-пряко поради начина, по който е формулирано“, каза Епископос за подхода на Бейкър. „То е формулирано по начин, който отхвърля или поне поставя под сериозно съмнение основните предпоставки за това, което се предполага, че трябва да правим. Какви са тези ценности, които трябва да защитаваме? Защо НАТО изглежда така, както изглежда?“

Идеологически Бейкър в голяма степен се припокрива с „умереното“ крило на Републиканската партия, което гледа скептично на външнополитическите ангажименти и се застъпва за ограничена роля на САЩ на световната сцена. Администрацията нарича това „реалистичен“ подход или, както е посочено в Стратегията за национална сигурност – „гъвкав реализъм“. Сред основните ѝ принципи са, че външната политика и структурата на съюзите на Америка трябва да се основават на безпристрастен анализ на интересите на САЩ, не на идеалистична визия за нации, обединени в провеждане на добродетелно поведение в чужбина.

Възходът на Бейкър и „гъвкавия реализъм“ принуждава много европейски дипломати и официални лица да се примирят с идеята, че нарушаващата общоприетите досега норми външна политика на Тръмп „Америка на първо място“ вероятно ще преживее президента.

Британски правителствен служител описа Бейкър като много ангажиран с международните си колеги и европейските правителства виждат това като трайна промяна.

„Пътят му наистина е забележителен“

Бейкър изминава обиколен път към коридорите на властта на MAGA. Израства в работническо семейство в района Норт Бей на Сан Франциско – район с традиционни дълбоки връзки с работническото движение и Демократичната партия. Получава бакалавърска степен по история в Калифорнийския университет в Бъркли, завършва магистратура по международни отношения в Оксфорд, защитава докторска степен през 2007 г. и прекарва пет години като академичен лектор. Дисертацията му в Оксфорд, която е издадена в книга, фокусира върху установяването на международния ред след Втората световна война; а стабилността на следвоенния ред, според автора, се основава на „определени споделени социални ангажименти“ около националния суверенитет и употребата на сила.

Ехо от тази идея виждаме в идеологическата основа на речта на Ванс в Мюнхен, в която се твърди, че основната заплаха за трансатлантическия алианс за сигурност произтича от вътрешнополитическата ситуация в Европа – по-конкретно, от предполагаеми опити на европейските лидери да цензурират консервативните противници на абортите и масовата имиграция.

През 2010 г. Бейкър потсъпва в Държавния департамент като дипломат – длъжност, която заема в продължение на 13 години. Мандатът му – включващ престои в Афганистан и в централата на НАТО в Брюксел, засилва неговото песимистично виждане за ролята на Америка в света.

„Изглежда, че това наистина го е травмирало“, каза източник, запознат с ролята на Бейкър. „Той наистина е на мнение, че външната политика на САЩ е нещо като играчка на елитите, която не се използва в полза на американския народ – особено на хората от неговия произход“, т.е. от работническите квартали на Северна Калифорния.

В крайна сметка Бейкър стига до заключението, че тези работнически райони „не са подпомагани от демократите, които насърчаваха тези войни и нанесоха много щети в далечни страни, без всъщност да помагат на никого в САЩ“, съобщава източникът.

Бейкър напуска Държавния департамент през 2023 г. с намерението да се ориентира към някои, които споделят неговата визия, „че американската сила се разхищава в чужбина и не се използва в полза на американския народ“, каза същият източник. „Затова потърси Ванс.“

Подобно на Бейкър, Ванс е грамотен консерватор с работнически произход, чиято по-сдържана позиция по отношение на външната политика се формира, след като от първа ръка вижда наследството от американската война срещу тероризма – в случая, докато служи в морската пехота в Ирак през 2005 г. След като е избран за сенатор от Охайо, през първия си мандат [Ванс] назначава Бейкър за съветник по националната сигурност. Докато работи в Сената, Бейкър изиграва важна роля във формиране на опозицията на Ванс срещу военната помощ на САЩ за Украйна.

„Ключов съветник“

Победата на Тръмп през 2024 г. дава на Ванс и Бейкър възможност да приложат своята визия на световната сцена. Никъде това не бе по-очевидно, отколкото в подхода на администрацията към войната в Украйна. Дългогодишната им цел да постигнат преговори за прекратяване на войната съвпада с тази на Тръмп, който ясно заяви, че търси бързо решение на конфликта, който счита за изтощаващ ресурсите на САЩ.

Бейкър, който владее руски, български и персийски (фарси), играе важна роля в усилията за постигане на мирно споразумение. „Анди бе ключов съветник и изпълнител в обслужването и установяването на ранните очертания на преговорите с Украйна, включително неща, като „споразумението за минералите“, което беше подписано през октомври“, каза Уонг.

По време на преговорите Бейкър предлага „практични“ и „креативни идеи“ за прекратяване на войната, заяви източник, запознат с ролята на Бейкър, изтъквайки, че неговата гледна точка не е антиукраинска, както твърдят някои от критиците му. Въпреки това подходът на Бейкър за прекратяване на войната е раздразнил някои съюзници на САЩ.

Европейски служител описва Бейкър като „много умен“, но „неговото виждане за Русия е доста различно от нашето“. „Анди изглежда надценява силата и влиянието на Русия. Докато според нас Русия е към края на икономическата и военната си мощ“, каза европейският служител. Бейкър и Ванс „наистина искат САЩ да се дистанцират от някои от глобалните ангажименти, които не смятат за важни за САЩ, на първо място. И второ, те наистина искат да помогнат за края на тази война“, добави същият източник.

Бейкър поема поста на заместник-съветник по националната сигурност през пролетта, в контекста на по-широката реорганизация на Съвета за национална сигурност, предприета от Тръмп. В тази си роля той работи в тясно сътрудничество с държавния секретар и съветника по националната сигурност Марко Рубио и с колегата си – заместника Робърт Габриел-младши, който в Белия дом се счита за оперативен директор на Съвета за национална сигурност, според Александър Грей, шеф на кабинета на Съвета по време на първия мандат на Тръмп.

„Анди по-скоро определено е интелектуалец в областта на външната политика, а Робърт по-скоро е практичен оператор“, каза Грей. Бейкър бе в ситуационната зала през юни, когато Тръмп наблюдаваше как американски военни самолети бомбардират ирански ядрени съоръжения, участваше в планирането на кампанията срещу хусите и в отговора на САЩ на нарастващото напрежение между Индия и Пакистан тази пролет, казва трети източник, запознат с ролята на Бейкър.

„Анди Бейкър е ценен член на екипа за националната сигурност на президента, чието лидерство и преценка играят ключова роля в напредъка на програмата „Америка на първо място“ и допринесоха значително за историческата година на външнополитическите победи на администрацията на Тръмп“, каза Рубио в изявление за POLITICO.

„Идеи, които резонират“

Въпреки нарастващото му влияние, запознати с Бейкър казват, че той се представя по-скоро като академик, отколкото като оперативен работник. „Той не е политическо животно. Той е много внимателен – той е стратег“, каза първият източник, запознат с ролята на Бейкър.

Умствените му способности му спечелиха съюзници в Западното крило и той стана „много близък“ с шефа на кабинета Сюзи Уайлс, казва пък човек, близък до администрацията.

„Анди Бейкър е ключова фигура в екипа на националната сигурност на президента Тръмп и е изцяло отдаден на реалистична външна политика, която поставя Америка на първо място“, заяви от своя страна и представител на Белия дом. Задълбоченото му познаване на външнополитическите идеи на MAGA го превръщат в изключително търсен контакт за чуждестранни официални лица и европейски дипломати, които с тревога се опитват да разберат променящата се външна политика на Тръмп и враждебната му позиция спрямо Европа.

„Всички чуждестранни правителства го познават много добре. Те искат да се срещат с него повече от всеки друг, защото е по-лесно да се разговаря с него; и въпреки че е доста силен идеолог, той е добър събеседник“, заяви вторият източник, запознат с ролята на Бейкър. „С него може да се провежда разумен разговор.“

По-умерените гласове в Белия дом не изглежда да имат монопол върху мисленето на Тръмп. Понякога президентът следва по-агресивните членове на своя вътрешен кръг – например в решението си да бомбардира Иран през юни; или в операцията за залавяне президента на Венецуела Николас Мадуро през януари.

Грей – бивш шеф на кабинета на Националния съвет за сигурност, предположи, че Бейкър и други реалисти в Съвета подтискат някои от личните си възгледи, за да изпълняват приоритетите на президента.

Все пак Бейкър представлява все по-влиятелна фракция от консервативни мислители в областта на външната политика, които се борят за влияние в администрацията. Сред ключовите съюзници на Бейкър е Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната по политическите въпроси в Пентагона. Понякога описван като „приоритизатор“, Колби е водещ защитник на позицията, че САЩ трябва да преориентират военната си позиция към противодействие на Китай – дори ако това означава да намалят присъствието си в райони като Западна Европа, където традиционно имат значително влияние. Въпреки леките различия във възгледите им, Бейкър, Ванс и Колби често са групирани заедно като идеологически съюзници и сродни души: и тримата са ангажирани в интелектуалните кръгове на MAGA и имат академични квалификации от престижни училища – Бейкър от Оксфорд, Колби от Харвард, Ванс от Йейл.

„Идеите на много хора като Елбридж и Анди намират особен отзвук у вицепрезидента“, каза Грей. „Мисля, че [Бейкър] проявява голям интерес към [приоритизирането] на ресурсите на САЩ по начин, който да донесе най-голяма възвръщаемост на инвестициите.“

„Дори тази конкуренция на идеи сама по себе си е доста значима“, каза Епископос, имайки предвид конкуренцията между консервативните „реалисти“ или „умерените“ и традиционните ястреби от Републиканската партия. „Потенциално, това показва в каква посока се развива националният дискурс.“

Външните наблюдатели, които се опитват да разберат как би изглеждала външната политика на Ванс след 2028 г., добре би било да обърнат специално внимание на Бейкър и неговите съмишленици, каза Грей. „Мисля, че той е неразделна част от бъдещето на вицепрезидента. Хора като Елбридж Колби и други, мисля че отразяват важна част от мисленето на Републиканската партия по отношение на външната политика.“

Превод: д-р Радко Ханджиев

Бел: Заглавието е на редакцията.

