/Поглед.инфо/ Мексиканците уверено държат първото място в многонационалната армия от имигранти в Съединените щати

В предишната статия писах за миграционната криза в Европа. Но Америка преживява същата криза. Като цяло ситуацията с мигрантите в Новия свят не се различава много от ситуацията в Стария свят. Според оценки на ООН, към средата на миналата година в света е имало над 300 милиона международни имигранти. Съединените щати представляват 17,2% от общия брой имигранти в света.

Ръстът на имиграцията в Съединените щати продължава от няколко десетилетия. ООН започва да води статистика за миграцията в света през 1990 г. През тази година, според ООН, броят на имигрантите в Съединените щати е бил 23,3 милиона души. Това е приблизително 15% от броя на всички международни имигранти в света по това време. Относителното ниво на имигрантско присъствие в Съединените щати (броят на имигрантите към общия брой жители на Съединените щати) през 1990 г. е било 9,2%.

А ето и картината към средата на миналата година. Броят на имигрантите е 52,4 милиона. В сравнение с общия брой на международните имигранти в света, както отбелязах по-горе, той е 17,2%. Относителното ниво на имигрантско присъствие в САЩ е 15,2%.

Както виждаме, броят на имигрантите в Америка се е увеличил 3,1 пъти в периода 1990-2024 г. Делът на Съединените щати в общия брой на всички имигранти в света също се е увеличил. Относителното ниво на имигрантско присъствие се е увеличило приблизително 1,65 пъти.

Америка е далеч пред всички останали страни в света по брой имигранти. На второ място след САЩ по този показател в средата на миналата година е била Германия, но броят на имигрантите там е бил 16,75 милиона души. Тоест, той е бил повече от три пъти по-малко, отколкото в Америка. Вярно е, че относителното ниво на имигрантско присъствие в Германия е било по-високо, отколкото в САЩ, и е било 19,8%. Но разликата в нивата не е твърде голяма.

На Запад абсолютният и относителен растеж на имигрантските контингенти се третираха доста толерантно. Основният аргумент в полза на насърчаването на имиграцията е евтиността на чуждестранната работна ръка (в сравнение с местната).

Към октомври миналата година делът на чужденците в общото заето население на САЩ достигна рекордно високите почти една пета - 19,4%. По време на мандата на Джо Байдън в Белия дом тази цифра се увеличи с 2,3 процентни пункта.

Обърнете внимание, че цитираните цифри са взети от статистиката на ООН, която отчита само официалната имиграция. Но те подценяват истинския мащаб на имигрантското присъствие, тъй като не отчитат нелегалната миграция. А тя е станала широко разпространена в САЩ, както и в Германия и много други страни.

Още по време на първата си предизборна кампания през 2016 г. Доналд Тръмп обеща на избирателите в платформата си, че ще се бори с имиграцията. Но по време на първия си мандат в Белия дом Тръмп се фокусира върху ограничаването на легалната имиграция. Бежанците също срещаха трудности при влизането в Америка. По-малко внимание се обръщаше на борбата с нелегалната имиграция.

А 46-ият президент Джо Байдън, който наследи Тръмп, отвори всички порти за имигранти (предимно нелегални). Общо, според някои оценки, около 10 милиона души са влезли нелегално в Съединените щати по време на президентството на Байдън.

Тръмп нарече непусткото отношение на Байдън към нелегалната имиграция (която идваше предимно през мексиканската граница) престъпление. Много републиканци също оцениха бездействието на Байдън към проблема по почти същия начин.

През януари 2024 г. ситуацията на границата между Тексас и Мексико ескалира поради рекорден брой нелегални преминавания на мигранти. Републиканските власти в Тексас издигнаха ограда с бодлива тел за борба с нелегалните имигранти. Администрацията на Байдън нареди оградата да бъде премахната, но това изискване не беше изпълнено.

Мексиканците са най-голямата група имигранти в Съединените щати. От 2010 до 2023 г. делът на мексиканците в общия брой имигранти в Съединените щати е намалял от 29% на 22%. Но в абсолютни стойности броят им все още е огромен: повече от 11 милиона през предходната година.

Втората по големина група имигранти е от Индия - 3,2 милиона души (6% от общия брой имигранти към средата на 2023 г.). Следващите по големина групи имигранти са: от Китай - 3 милиона души (6%); Филипините - 2,1 милиона души (4%); Куба - 1,7 милиона души (3%).

Големи контингенти имигранти се генерират от жители на Хаити, Венецуела, Афганистан, Камерун, Непал и редица други страни. При Джо Байдън се появи нова група имигранти - украинци, които засега са приемани като бежанци.

По време на предизборната кампания миналата година Тръмп определи борбата с имигрантите, особено с нелегалните, като един от основните приоритети в програмата си. Той нарече наводняването на страната с имигранти, особено с нелегални, миграционна криза и заплаха за националната сигурност на Америка. По време на победата на Тръмп през ноември миналата година експертите оцениха броя на нелегалните имигранти в страната на 11 милиона.

В деня на встъпването си в длъжност, 20 януари, Тръмп подписа изпълнителна заповед, наречена „Защита на американския народ от нашествие“. Заповедта е насочена срещу нелегалните имигранти и призовава за бързо депортиране на имигранти, спиране на финансирането на приютите за мигранти, наказателно и гражданско преследване на имигранти, които не се регистрират като нелегални.

Наред с това, значително се увеличи броя на служителите на имиграционната и митническа служба, въведоха се ограничения върху достъпа на мигрантите до обществени услуги и се засили наказателното преследване на престъпленията, свързани с имиграцията.

Само два дни след встъпването в длъжност броят на указите, насочени към борба с мигрантите, достигна шест. По-специално, беше установена частична забрана за получаване на гражданство по рождение, а влизането на лица, търсещи убежище в Съединените щати, беше почти напълно блокирано. Дадена е команда за започване на залавянето на нелегални мигранти и депортирането им от Съединените щати.

По-късно бяха подписани нови укази за борба с нелегалните имигранти и ограничаване на легалната имиграция. Средство за борба с незаконното влизане на чужденци в страната беше въвеждането на изключително високи вносни мита срещу Мексико (през която се осъществяваше такова влизане). С обещание за намаляването им, ако южната съседка предприеме ефективни мерки за предотвратяване на незаконното преминаване на границата между САЩ и Мексико от чуждестранни граждани.

Тръмп дори предложи на мексиканските власти да въведат американски въоръжени сили на територията на южната съседка, за да се борят съвместно с нелегалните имигранти. Естествено, мексиканските власти отхвърлиха инициативата на Тръмп.

Правителството на САЩ изразходва значителни средства през първата половина на тази година за укрепване на южната граница и спиране на нелегалната имиграция. По-специално, границата беше укрепена от няколко хиляди американски войници.

Започнаха депортации на нелегални имигранти към Мексико, Колумбия, Гватемала и други страни. Започнаха преговори с редица чужди държави за приемане на депортирани мигранти, които не са техни граждани. Вече са подписани споразумения с Уганда и Хондурас по този въпрос.

Започна изпращането на нелегални имигранти (главно такива, които са извършили определени престъпления и чиито страни на произход са отказали да ги приемат) в Южен Судан. Въпреки че Вашингтон не е подписал никакви споразумения с последния.

Британският вестник „Гардиън“ току-що публикува статия , в която цитира данни за имигрантите в Америка, позовавайки се на проучване на изследователския център „Пю“ . В нея се отбелязва, че броят на имигрантите в Съединените щати нараства повече от половин век и доскоро това се е смятало за положително явление, показващо привлекателността на Америка.

Вашингтон не е забавял имиграцията, а напротив, я е насърчавал по всякакъв възможен начин. Тръмп вероятно е станал първият американски президент, който е нарекъл имиграцията заплаха за страната. Статията на „Гардиън“ отбелязва, че към 24 август тази година (датата на публикуване) Тръмп е издал общо 181 изпълнителни заповеди за ограничаване на имиграцията.

Анализ на изследователския център „Пю“ показа, че броят на дневните арести през юни тази година се е увеличил с 268% в сравнение с юни 2024 г. Отбелязва се, че Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ е започнала масови задържания на всички нелегални имигранти, включително и на хора без криминално досие.

Когато Тръмп встъпи в длъжност за втори път, броят на имигрантите достигна рекордните 53,3 милиона. До юни този брой спадна до 51,9 милиона. Така че, за по-малко от шест месеца, армията от имигранти в Америка е намаляла с 1,4 милиона души, или около 2,5 процента. През януари тази година присъствието на имигранти в Америка достигна исторически максимум от 15,8%. До началото на лятото цифрата спадна до 15,4 процента.

Статията на „Гардиън“ завършва така: „Репресиите на Тръмп срещу имиграцията не показват признаци на отслабване: тази седмица Държавният департамент обяви, че ще прегледа записите на повече от 55 милиона чуждестранни граждани, притежаващи визи, позволяващи им да посещават или временно да пребивават в САЩ, за евентуалното им отнемане.“

Горните цифри се отнасят само за онази част от имигрантите, които формално се считат за „легални“, т.е. регистрирани. CNN, позовавайки се на американската администрация, съобщи на 28 август , че Съединените щати са депортирали около 350 000 нелегални имигранти от момента на завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом:

„Администрацията е регистрирала около 350 000 депортации, откакто президентът се завърна на поста си през януари.“ Уточнява се, че 200 000 нелегални имигранти са били депортирани от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE), останалите - от Митническата и гранична защита (CBP), Бреговата охрана или са напуснали Съединените щати сами.

CNN коментира броя на депортациите от ICE: това определено е рекорд поне за последните десет години. Въпреки че все още е далеч от целевите цифри, които си е поставила американската администрация.

На 27 август „Ролинг Стоун“ публикува статия, озаглавена „Голямата обратна миграция“. В нея се отбелязва, че Тръмп, с помощта на първоначални репресивни действия срещу нелегалните имигранти, е успял да стартира процес на „обратна миграция“ или „самодепортация“. Тоест, нелегалните имигранти започват доброволно да напускат Америка.

Превод: ЕС







