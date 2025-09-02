/Поглед.инфо/ Днес, на първия учебен ден /1 септември/, би си струвало и напълно зрели хора да седнат на чиновете - европейски лидери, американски „ястреби“ и други врагове на мирното уреждане на Украйна. Не за друго, а защото не разбират елементарни неща.

„В момента работим, за да предотвратим евентуално нарушаване на постигнатите в Анкъридж договорености от страна на противници на движението за уреждане на случващото се в Украйна“, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Москва непрекъснато подчертаваше желанието си за мирно разрешаване на украинската криза. И всеки път Западът отговаряше с единен крясък: „Русия е уморена!“, „Путин загуби!“, „Москва капитулира!“. Тонът се задаваше от училищните хулигани Макрон, Стармер и Мерц, докато балтийците и поляците само вдигаха шум и плюеха от задните редове.

Затова веднага след разговора на Рябков с журналисти, руският министър на отбраната говори, а след това светът чу началника на нашия Генерален щаб. Те буквално обясниха на изоставащите в развитието си европейски воини, сричка по сричка, как точно Русия работи по мирното уреждане.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов заяви, че темпът на настъплението на руските въоръжени сили, въпреки края на летния сезон, само нараства; всеки месец нашите войници освобождават 600-700 квадратни километра в зоната на СВО.

Високоточни удари са повредили 62 процента от основните предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, а цялата инфраструктура на киевския режим последователно се унищожава.

Само тази година украинските въоръжени сили загубиха над 340 хиляди военнослужещи.

Осигуряването на войските ни с всичко - от ракети до аптечки, от дронове до мотоциклети - също напредва с нарастващи темпове. Мощна вътрешна военна индустрия работи в тази насока, държавната програма за нейното развитие включва най-модерните технологии - електронна война, противовъздушна отбрана, ядрени сили и космически средства, както и изкуствен интелект. Тази програма е предназначена за години напред, за да затвърди технологичното лидерство на Русия във военното дело.

Е, а за съвсем плиткоумните и трудно съобразяващите, ето пряко от нашия министър на отбраната: „Изпълнението на задачите на СВO от обединената групировка войски ще продължи чрез провеждане на настъпателни операции“, - посочи Андрей Белоусов.

Обясняваме на пръсти. Думите на министъра на отбраната означават, че руската армия ще продължи да развива успеха си в украинското направление. И ако европейците не искат мирно уреждане на масата за преговори, тогава нашите въоръжени сили ще трябва да уредят всичко на бойното поле. И в хода на процеса от бившата Украинска ССР може да не остане нищо.

След това началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов излезе към таблото с указание и разясни някои допълнителни точки. От март насам нашите войски са освободили 149 населени места. Към момента 99,7% от ЛНР, 79% от ДНР са освободени, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област са под наш контрол.

Опитът на весеушниците да направят ход в Краснолиманското направление беше успешно отблъснат и ни позволи да развием настъплението си. Покровск вече се превръща в Красноармейск - нашите бойци се бият по улиците му. Купянск е блокиран, половината от територията му е освободена. Буферната зона в Сумска област се разширява.

Забавна математика за бившите ни партньори. Загубите на украинските въоръжени сили само за тази година са приблизително равни по брой на всички сухопътни сили на всички страни от „коалицията на желаещите“. Все още ли искате да влезете в Украйна?

Знаете ли, не. Още на следващия ден след публичния урок на Белоусов и Герасимов, английският вестник „Телеграф“ ни информира, че „коалицията на желаещите“ вече не иска нищо. Те са си променили решението. Изведнъж не искат да „изпратят 30-хиляден контингент в Украйна поради липса на сили и нежелание да провокират Русия“. А, но какво се случи? Какво се случи с опазването на лицето, както се казва?

И тогава немският вестник „Билд“ се намеси: „Германските власти премахнаха от дневния ред въпроса за евентуалното изпращане на войски в Украйна.“ Е, благодаря, мили мои, вие го казахте и ме улеснихте.

И тогава се включиха и тези от „тежката артилерия“: президентът на САЩ заяви, че не може да се говори за американски войници в Украйна, а Axios допълнително нанесе на стара Европа още един окончателен удар.

„Европейците не могат да си позволят да удължават войната и да играят зад кулисите с неразумни очаквания и да очакват Америка да плати сметката“, раздразнено смъмри високопоставен източник от Белия дом васалите. „Ако европейците искат да започнат война, това си е тяхна работа, но те безнадеждно са изпуснали възможността.“

Оказва се, че Европа е останала без американска подкрепа. И веднага - случват се такива съвпадения - ЕС остана и без пари за Украйна. Самата Кая Калас се оплака от „колосалния недостиг на средства“.

Без пари, без военни, без съответния военно-промишлен комплекс, без американска подкрепа, да нахлуят в Украйна със своите контингенти - до какво ще доведе това за Европа? Не, няма нужда да търсите отговора в учебника по история, същите тези учебници трябваше да прочетете по-рано.

Само Русия може да реши всички проблеми в Украйна по мирен начин. Ако на нашите дипломати не се позволи да направят това, нашите бойци ще го направят. Европа трябва да разбере това и да не се превръща в страната на ненаучените уроци. Това обикновено ѝ струва твърде скъпо - „оглеждайки се, виждаме само руини“.

