/Поглед.инфо/ Масови протести срещу действията на ICE, смъртоносна стрелба в Минеаполис, срив на жизнения стандарт, рекордни дългове по кредитни карти и нарастваща омраза между лагери – Съединените щати навлизат в опасна спирала, в която икономическата криза и политическото насилие се сливат. Политиките на Доналд Тръмп, напрежението около имиграцията и усещането за социална несправедливост изкарват десетки хиляди по улиците, докато все повече американци вярват, че страната е на ръба на вътрешен конфликт.

Поглед.инфо винаги разглежда как социално-икономическите сривове се превръщат в политически взривове с глобални последици.

В Съединените щати се засилват протестите срещу акциите на Имиграционната и митническа служба (ICE) , по време на които наскоро в Минеаполис беше застреляна 37-годишна жена.

В отговор на смъртоносната стрелба от служители на имиграционната служба в Минеаполис, на 10 и 11 януари в цялата страна се проведоха протести под лозунга „ICE Out For Good“, съобщи Axios.

„Днес 37-годишната Рене Никол Гуд беше смъртоносно простреляна от агент на ICE в Минеаполис, докато минаваше с кола покрай служител на имиграционната служба. Администрацията на Тръмп твърди, че стрелбата е акт на самозащита, защото тя е шофирала, но кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей отхвърли това твърдение... Агенти на граничния патрул откриха огън по хора в Портланд в четвъртък“, съобщава Axios .

Сара Паркър, изпълнителен директор на Voices of Florida, каза пред изданието: „Можете да налеете само определено количество вода в чаша, преди да започне да прелива. И мисля, че вече прелива. В рамките на една седмица – Венецуела, Минесота, Портланд – има ограничение за всичко. И мисля, че хората ще го заявят много ясно през следващите няколко седмици.“

Кметът на Минеаполис Фрей каза на ICE да „се махат по дяволите“ от града му.

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Минеаполис на 10 януари, за да протестират срещу убийството на Рене Никол Гуд от служител на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), според оценка на полицейското управление на Минеаполис, предоставена на The Epoch Times .

На импровизиран паметник на Гуд, разположен близо до мястото на стрелбата на Портланд Авеню, беше издигнат транспарант, призоваващ за „национални стачки за сваляне на администрацията“. Някои опечалени запалиха свещи за починалата жена. Други, носещи ацтекски украшения за глава, извършиха ритуал, включващ танци и барабани.

По време на протеста участниците скандираха, че полицейското управление на Минеаполис (MPD) е сравнимо с Ку Клукс Клан (KKK) и Службата за имиграция и митнически контрол (ICE): „MPD, KKK, ICE - всички те са еднакви“.

Един от протестиращите държеше плакат с надпис „Няма да спрем, докато не паднат глави, както през 1793 г.“, препратка към царуването на терора по време на Френската революция.

Недалеч от магистралата можеше да се види активист, позициониран далеч от мястото на инцидента, държейки плакат с надпис: „Обичай извънземното като себе си“.

Американците сега не одобряват ICE и подкрепят протестите срещу агенцията, според анкета, проведена в същия ден, в който федерален служител застреля 37-годишна жена в Минеаполис.

Проучване на YouGov, проведено на 7 януари сред над 2600 пълнолетни американци, установи, че американците не харесват начина, по който функционира ICE. Около 52% от анкетираните не одобряват до известна степен действията на ICE, в сравнение с 39%, които ги одобряват до известна степен.

Четиридесет и четири процента от възрастните одобриха скорошните протести срещу действията на ICE. Анкета на YouGov също така установи, че близо шест от десет американци (58%) вярват, че в градовете на САЩ има война или конфликт. По-възрастните американци са най-склонни да възприемат конфликта като неизбежен: 74% от тези над 65 години виждат „конфликта или войната като възможни“.

Венецуелската блицкриг на Тръмп също не е повишила популярността му. Либералните протестиращи сега използват както критики срещу имиграционните акции, така и антивоенната програма. А скорошната среща на Тръмп с ръководителите на американски петролни корпорации разкри очакваната картина: никой не иска да инвестира във Венецуела.

В последните проучвания преднината на демократите пред републиканците в междинните избори за Конгрес достигна шест пункта. Това е повече от достатъчно, за да се осигури мнозинство в долната камара и да се започне процедура по импийчмънт срещу Тръмп.

Отслабващата икономика вреди на рейтингите на републиканците.

Общият дълг по кредитни карти на американците достигна рекордните 1,2 трилиона долара, с около 160 милиарда долара годишни лихвени плащания. Средният дълг по кредитните карти на един американец варира от 7000 до 9000 долара.

Доналд Тръмп, спомняйки си предизборните си обещания, реши да наложи 10% годишен таван на лихвените проценти по кредитните карти. Този ход веднага предизвика съпротива от страна на акулите от Уолстрийт.

„Силна опозиция несъмнено ще дойде от Уолстрийт, както и от компаниите за кредитни карти, които дариха много за кампанията му през 2024 г. и подкрепиха програмата на Тръмп за втория мандат. Банките твърдят, че подобен план би навредил най-много на бедните по време на икономически трудности, тъй като би намалил или премахнал кредитните линии, принуждавайки ги да се обърнат към скъпи алтернативи като бързи заеми или заложни къщи“, пише Асошиейтед прес .

„Вече няма да позволяваме американските граждани да бъдат измамени от компании за кредитни карти, начисляващи лихвени проценти от 20 до 30%“, написа Тръмп на своята платформа Truth Social, но финансовите експерти казват, че това в крайна сметка само ще накара банките да не желаят да раздават кредитни карти.

Пазарът на недвижими имоти е спаднал със 7% за една година , безработицата нараства, а проблемите с инфлацията далеч не са решени.

Броят на корпоративните фалити през 2025 г. е най-високият от 15 години насам. А правителството на САЩ е изправено пред рекордните 1,2 трилиона долара за обслужване на дълга.

Стандартът на живот в Съединените щати пада неконтролируемо.

За милиони американци поддържането на финансова стабилност сега означава да правят трудни компромиси. Тъй като цените на стоките от първа необходимост продължават да се покачват по-бързо от заплатите, новите данни показват, че работниците намаляват разходите си, където могат – често за сметка на спестяванията, цялостната финансова сигурност и дори от най-основните си потребности.

Това е картината, разкрита от национално проучване сред 1011 заети американци, проведено от Resume Now през 2026 г. Проучването установи, че само 17% от американците се чувстват достатъчно финансово сигурни, за да покрият основните си разходи, а и да спестят пари.

Близо две трети от анкетираните посочват ежедневните разходи като най-голямото си финансово бреме. Освен това, 92% от анкетираните заявяват, че са намалили разходите си, включително по преди това не подлежащи на договаряне позиции, - се оплаква Newsweek .

Само малка част от работещите казват, че заплатите им са в крак с покачването на цените. Само 12 процента съобщават, че заплатите им са в съответствие с инфлацията.

Проучването установи също, че 49% от анкетираните са изразходвали спестяванията си през 2025 г., а 24% са задлъжнели, което докладът описва като „ясни признаци на широко разпространена финансова криза“.

Заслужава да се отбележи, че само „работещи американци“ са били питани за разходите за живот. В момента 100 милиона души в Америка са безработни . Да им се задават подобни въпроси би било доста рисковано.

На фона на отслабващата икономика, масовите протести срещу имиграционните ексцесии на екипа на Тръмп биха могли да се превърнат в предпазител, който ще предизвика вълна от вълнения в американското общество.

„Левицата иска милиони активисти да излязат на улицата през следващите месеци и както миналия път, се надява инцидентът в Минесота да го предизвика. Междувременно ICE стартира стратегия за „набиране на хора по време на война“ и планира да противодейства на всякакви протести.

И двете страни се мразят и вече сме свидетели на множество случаи на насилие. Това е истинска трагедия, защото никой от нас не иска американците да се бият помежду си. За съжаление, убеден съм, че гражданските вълнения, на които сме свидетели, ще се засилят значително до края на 2026 г.“,

- отбелязва популярният американски икономически блогър Майкъл Снайдер, посочвайки, че „и двете страни се готвят за „война“, тъй като в Съединените щати започва вътрешна революция“.

„Вътрешна революция“ е, както може би се досещате, елегантен евфемизъм за „гражданска война“.

Страната, която организира и ръководи десетки цветни революции по света, сега може да изпита истинността на поговорката „Не копай гроб другиму“.

И не можеш да се скриеш от такова бедствие под Златния купол.

Превод: ЕС



