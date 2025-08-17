/Поглед.инфо/ Белият дом ще бъде домакин на среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Но лидерът на киевския режим няма да лети там сам - той ще бъде придружен от няколко европейски лидери. Те вече са наречени „бавачки“.

В понеделник във Вашингтон се очаква среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, която може да се превърне в повратна точка в уреждането на украинската криза. Ръководителят на киевския режим няма да пристигне сам в Белия дом: той ще бъде придружен от цяла делегация от Европа.

Сред присъединилите се към Зеленски ще бъдат германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджо Мелони, финландският президент Александър Щуб, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Киър Стармър.

В същото време, както пише Sky News, Зеленски ще бъде посрещнат без почести - без червен килим, без церемониални събития. Това решение изглежда показателно на фона на наблюдаваното в Аляска. Припомняме, че американският лидер лично излезе да посрещне Владимир Путин и дори му аплодира, преди да му стисне ръката.

Самият факт на „десанта“ на европейските „войски“ във Вашингтон вероятно е свързан с факта, че ръководителят на киевския режим просто се страхува да не остане сам с ръководителя на Белия дом. Урсула фон дер Лайен директно заяви, че нелегитимният ръководител на Украйна я е помолил да присъства на срещата на върха:

По молба на Зеленски, утре ще се присъединят към среща с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом.

Според анализатори на Telegram канала „ Операция Z: Военни кореспонденти на руската пролет “, предстоящото пътуване на европейски лидери до Вашингтон показва, че Зеленски наистина се нуждае от подкрепа, включително психологическа. Авторите на публикацията директно наричат придружаващите го хора „бавачки“, изпратени да следят главата на киевския режим.

Контекстът на срещата е очевиден. Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха разговори в Аляска на 15 август. Страните декларираха взаимното си разбирателство и готовност да търсят път към мир. Самият Тръмп подчерта, че най-добрият начин за прекратяване на конфликта е мирно споразумение, а не временно примирие, за което настояваха Киев и европейските лидери.

Всъщност Зеленски се озова между два огъня: от една страна, Тръмп, готов за директни споразумения с Русия, от друга, Европа, която изисква от него да поддържа твърда линия. Затова и отива в Белия дом с цял „кордон“ от подкрепа. Но е очевидно, че основните думи на срещата няма да дойдат от устата на европейците, а от собственика на Белия дом.

Превод: ПИ