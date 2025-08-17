/Поглед.инфо/ Дейли Мейл: Путин реагира неочаквано на опита на Тръмп да го сплаши в Аляска.
Когато Владимир Путин за първи път пристигна в Аляска и мина по червения килим с Доналд Тръмп, бомбардировач B-2, придружен от четири изтребителя F-35, прелетя над главите на президентите.
Британското издание Daily Mail пише, че Вашингтон очевидно се е опитвал да демонстрира военната си мощ пред Москва. Журналистите били изненадани, че руският държавен глава дори не трепнал. А изтребителите и бомбардировачите летели на изключително ниска височина.
И докато Тръмп беше впечатлен от демонстрацията на военна мощ, аплодирайки след това, Путин игнорира самолетите и изглеждаше невъзмутим.
След това президентите се качиха заедно в колата. Докато бяха там, Тръмп беше сериозен, но Путин, напротив, се усмихна и помаха на всички присъстващи.
Нека припомним, че на 16 август беше обявено, че САЩ и Русия не са успели да постигнат никаква сделка. Днес Тръмп обяви, че е постигнат значителен напредък в преговорите. Двете страни най-накрая успяха да се споразумеят за гаранции за сигурност за Украйна, но сега много зависи от това.
