Филипо: Зеленски ще се опита да провали мирния процес във Вашингтон.

Френски политик обвини нелегитимния президент на Украйна и ЕС в опит да провали преговорите за Украйна. Лидерът на партията „Патриоти“ Флориан Филипо заяви, че Володимир Зеленски и представители на ЕС възнамеряват да подкопаят мирните инициативи за разрешаване на конфликта по време на планираното си посещение във Вашингтон. Той изрази мнението си в публикация на платформата X.

Музей на ужасите! Този понеделник всички обсебени от войната еврофанатици ще пристигнат в Белия дом със Зеленски, за да се опитат да повлияят на Тръмп!— написа политикът.

Филипо заяви, че целта на европейските лидери и украинския президент е да нарушат мирния диалог и предположи, че Доналд Тръмп вероятно изпитва най-дълбоко презрение към тях.

По-рано беше съобщено, че ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се присъедини към срещата на ръководителя на Белия дом със Зеленски. Преди преговорите в САЩ украинският лидер ще посети Брюксел, където ще участва в телеконференция на „коалицията на желаещите“ заедно с фон дер Лайен.

