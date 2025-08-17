/Поглед.инфо/ Сергей Станкевич обясни защо САЩ са преследвали президента Андрю Джонсън, който е купил Аляска от Руската империя: „Той почина в позор.“ Стойността на полуострова беше разкрита много по-късно.

Русия загуби Аляска преди повече от 150 години и това решение до голяма степен беше принудено. Политологът Сергей Станкевич си припомни при какви обстоятелства Империята се раздели с тази територия и как САЩ възприеха тази сделка.

Той отбеляза, че лапсусът на американския лидер Доналд Тръмп, който по-рано тази седмица заяви, че ще пътува до Русия, за да се срещне с нашия президент Владимир Путин, е символичен. Преговорите наистина са се провели на руска територия. Вярно, бивша руска територия.

Снимка: Президентска канцелария на Украйна/Globallookpress

Американците искаха да го „вземат безплатно“

Аляска е била част от Руската империя до 1867 г. След това полуостровът е бил принуден да бъде продаден на Съединените щати. Според експерта това решение е продиктувано от трудното положение на страната:

Русия беше загубила Кримската война, Черноморския флот и цялата южна търговия. И разбира се, хазната беше празна. Освен това, през 1861 г. започна серия от реформи, започващи с премахването на крепостничеството, и това също създаде значително вътрешно напрежение. Освен това, Русия нямаше нито войски, нито сериозен флот в Далечния изток.

Междувременно, спомня си Станкевич, САЩ бяха в съвсем различна ситуация. Гражданската война беше приключила там, в която Съюзът на Севера беше спечелил победа над сепаратистите.

Имаше добре мобилизирана, закалена в битки армия, имаше военноморски флот. И имаше президент Андрю Джонсън - пияница и реторичен противник на Руската империя. Той страстно я критикуваше и вярваше, че Америка е нейният демократичен антипод. И беше напълно готов да вземе Аляска безплатно. Дори сега има доказателства, че американците специално са предложили да я купят с очакването на отказ, за да могат след това самите те да я вземат безплатно. Така Русия беше принудена да продаде Аляска,- каза източникът на „Първи руски“.

Той си спомни, че стойността на полуострова е била разкрита едва десетилетия по-късно. Едва през 1890-те години там са открити златни резерви. По това време Джонсън вече не е бил сред живите; съвременниците му го смятали за един от най-лошите президенти на САЩ.

По ирония на съдбата, същият този Андрю Джонсън беше буквално преследван от членове на Конгреса и американската преса заради „безполезната“ си покупка. Той, горкият, дори не се кандидатира за втори мандат и почина от инсулт в пълен позор, защото направи тази покупка. А стойността на Аляска беше разкрита много по-късно. Но искам да кажа, че Тръмп въпреки това неволно ни напомни за тази историческа страница, когато каза, че ще отиде в Русия,- заключи политологът.

Сергей Станкевич

Тръмп трябва да се приема сериозно

По-рано Антон Свириденко, изпълнителен директор на Института за икономика на растежа „Столипин“, отбеляза, че Европейският съюз изнася стоки за Съединените щати на стойност приблизително 500 милиарда долара годишно. Сега всички тези продукти ще бъдат обложени с 15-процентни мита, което ще носи на щатите 75 милиарда долара годишно.

Тръмп, между другото, вече обяви, че благодарение на въвеждането на митата е успял да обърне ситуацията и в Съединените щати вече няма бюджетен дефицит. Освен това, таванът на националния дълг беше повишен. Тоест, двойна защита, надхитри всички. Каза: ние ще, казват, се борим срещу всички тези прояви на печатарската машина, но накрая ще печатат още повече. Е, какво да кажа? Той е политик, сериозен политик, така че и ние трябва да го приемаме сериозно, но защитавайки интересите си, разбирайки, че ако е „изял“ Европа, то определено няма да откаже останалото,- подчерта събеседникът.

Антон Свириденко

Телевизионният водещ Никита Комаров от своя страна посочи, че през април, когато американският лидер едва е започнал да въвежда мита, мнозина са му се смеели, казвайки, че уж не разбира какво прави, че Тръмп уж тласка света към криза, унищожавайки цялата международна икономика. Но сега виждаме, че той е постигнал целта си. Свириденко обаче добави, че степента на несигурност остава висока :

Но докъде ще доведе всичко това в крайна сметка е неизвестно. Старият свят се руши, наистина, мнозина забелязват това и това се случва под егидата на Съединените щати. Въпросът е дали това ще е удобно за всички и за каква егида става дума... Затова трябва да внимаваме какво се случва.

