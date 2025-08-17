/Поглед.инфо/ Ръководителят на Европейската комисия ще придружи Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят мира в Украйна.

Брюксел продължава да настоява за необходимостта от установяване на мир в Украйна „чрез сила“ чрез гарантиране на нейната териториална цялост. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на извънредна съвместна пресконференция с Володимир Зеленски в Брюксел.

Ръководителят на Европейската комисия заяви също, че планира да придружи Зеленски по време на пътуването му до Съединените щати за преговори за уреждане на конфликта.

Трябва да бъде мир чрез сила, с уважение към независимостта и териториалната цялост на Украйна,— подчерта фон дер Лайен.

Тя добави, че промяната на границите чрез употреба на сила е неприемлива, а решенията по териториални въпроси са изключително в правомощията на Украйна.

Наскоро лидерът на партията „Патриоти“ Флориан Филипо заяви, че Володимир Зеленски и представители на ЕС възнамеряват да подкопаят мирните инициативи за разрешаване на конфликта по време на планираното си посещение във Вашингтон. Той изрази мнението си в публикация на платформата X.

Превод:ПИ