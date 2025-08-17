/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, Доналд Тръмп утре приема Зеленски само два дни след срещата с Путин в Аляска.

Президентът Тръмп е политик от висок калибър и наблюдава от спътник бойното поле. За него и страхотния му екип - Ванс, Рубио, Пам Бонди, Тулси Габард, Пит Хегсет, Стив Уиткоф, Робърт Кенеди-младши и др. е ясна жестоката истина.

Истината е, че в Украйна е месомелачка и страната ЗАГУБИ ВОЙНАТА.

Кенеди бе още в Демократическата партия и преди над година заяви, че убитите украинци са над 400 000. Подобни тежки истини заяви и шефът на Разузнаването Тулси Габард.

Самият Тръмп многократно и за последно в Събота публично заяви, че ЗЕЛЕНСКИ НЯМА КАРТИ И Е ОБРЕЧЕН ДА ЗАГУБИ ТЕЖКО ВОЙНАТА. Въпреки огромната военна и финансова помощ на западните държави .

Тръмп казва, че като на длан вижда ТРУПОВЕ НА ВСЕКИ МЕТЪР! Той иска това изтребление да спре!

Тръмп МИСЛИ ЗА УКРАИНСКИЯ НАРОД. Той не вярва в украинска победа и предлага спиране на войната веднага. Иначе Украйна ще загуби още територии и ще даде още жертви.

Тръмп счита, че Украйна трябва ДА ОТСТЪПИ НЯКОИ ПРЕВЗЕТИ ОТ РУСНАЦИТЕ ТЕРИТОРИИ.

Затова Тръмп предлага преговори и търсене на формула: Възможно е срещу спиране на войната Украйна не де юре, а де факто, на практика да признае, че окупираните рускоезични територии са под руска юрискидция. Не е необходимо Украйна дипломатически да ги признава. Навремето ГФР не признаваше ГДР, ама ГДР си имаше и хората си караха трабантите. Накрая източните немци бутнаха Берлинската стена и преди 35 години стана обединението на двете Германии.

Тръмп е реалист. Той не мисли за съдбата на Зеленски, а за тази на украинския народ. Това не е футболен мач, който да завърши наравно, а война, която има ясен победител с 5 на 0. Ако боевете продължат, жертвите ще се умножат, а резултатът като взети от руснаците територии може да стане двуцифрен.

Интересна бе констатацията на Марко Рубио: На Украйна не достигат украинците на фронта!

Тази теза получи скоро потвърждение, не от кой да е, а от бившия командир на "Азов" Богдан Кротевич, който публично се обърна към Зеленски: Едва 8 наши войници защитават километричен окоп.

Зеленски е ужасен от предложението на Тръмп в Украйна да има президентски избори, защото мандата му е изтекъл. Иска да е държавен глава до дупка.

И така утре е понеделник и Зеленски ще е в Белия дом. Възможно е да откаже посредничеството на Тръмп и да премине под крилото на англичаните и Коалицията на желаещите - Стармър, Макрон, Мерц, Туск, Мелони и героична Финландия.

Стармър е печална фигура и пътник. Фараж му води с 31% на 20%. Пакистански банди тормозят сексуално малолетни. Финансовата министърка плаче в парламента, икономиката е рухнала.

В Англия тече подписка за предсрочни избори подписана от над 700 000 за нула време.

Макрон е с рейтинг под 15%. Франция е пред фалит. Според премиера Байру дългът на Франция расте на всяка секунда с 5000 евро!Вече на Великден ще се бачка! Евала!

Още от сега е ясно, че септември Франция ще бъде блокирана от невиждани протести. Льо Пен свиква грандиозен митинг в Бордо.

В Германия. След 100 дни управление Мерц е задминат като първа политическа сила от Алтернатива за Германия, а славните някога социалдемократи се сринаха на 13%. Над 29 000 са закланите германци от мигранти за 2024 само по гари и влакове. Тъжна работа.

Е, как тези хубавци да не искат войната да продължи, та населението да не мисли за случващото се, а за нападение от Путин....

Прочее, Коалицията на желаещите НЕ Е ИНСТИТУЦИЯ НА ЕС, А СБОР НА ПРОВАЛЕНИ ПОЛИТИЦИ. Те не искат Зеленски да си отиде, защото ще излезе ИСТИНАТА ЗА ВОЙНАТА.

След 18 пакета санкции и помощи от милиарди евра и бойна техника, се оказва, че Русия спечели войната. Реки от кръв в Украйна, цени до небесата в Европа.

Защо тези войнолюбци не влязат и освободят Донбас и другите завзети от руската армия области. Ами защото знаят, че при първия върнат ковчег ще бъдат пометени и свалени от власт... Затова да си върви ПРОКСИ ВОЙНА НА ГЪРБА НА КЛЕТИЯ УКРАИНСКИ НАРОД.

Ако Зеленски заложи не на Тръмп, който има гаранции от Путин, че при сделка няма да навлиза в други територии на Украйна, а на англичани, французи и германци, за жалост Украйна ще даде още жертви и ще има гражданска война. ЧЕРНИТЕ ЗАБРАДКИ НА МАЙКИ, СЪПРУГИ, СЕСТРИ И ДЪЩЕРИ СРЕЩУ ДОНАБОРНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕЗИДЕНТА. Това го гледам всяка вечер по унгарската телевизия... Такава драма и бой на жени с въоръжени мъже не бях виждал.

Черните забрадки ще свалят Зеленски, ако откаже мирния план на Тръмп.

Стармър, Урсулата, Макрон и компания вчера казват, че Русия няма право на вето за членство на Украйна в НАТО. Явно смятат европейските граждани за идиоти. Скоро ще се чества 35 години от обединението на Германия. То не бе възможно, ако Горбачов откаже да изтегли 300 000 съветски войници от ГДР. Той го направи срещу обещание на НАТО да не се разширява на Изток.

Затова Тръмп признава правото на Русия на вето за членството на Украйна в НАТО. Никакво значение няма, какви ги говорят Урсула и компания.

Държавници, които не могат да осигурят живота и здравето на СОБСТВЕНИТЕ СИ ГРАЖДАНИ, ЩЕ СПАСЯВАТ УКРАЙНА?!

УТРЕ СЕ РЕШАВА СЪДБАТА НА УКРАИНСКИЯ НАРОД!АКО ЗЕЛЕНСКИ НЕ ПОСЛУША ТРЪМП, А ХОДИ ПО ГАЙДАТА НА АНГЛИЯ, С УКРАЙНА Е СВЪРШЕНО!