/Поглед.инфо/ Международният отдел на Централния комитет на КПСС се трудеше над тази задача от десетилетия, Политбюро мечтаеше за нея, Коминтернът я преследваше упорито, ала някак си всичко се получи естествено: един от най-важните постове в Съединените щати най-накрая ще отиде при комунист.

Говорим за надпреварата за кмет на Ню Йорк, най-големият град, за която няколко кандидати ще се състезават на изборите на 4 ноември, но победителят вече е известен: Зохран Мамдани. Вярно е, че само враговете му го наричат комунист, а той самия се смята за социалист, но в Съединените щати до 21-ви век думата „социалист“ също е била ругателна. Сега половината нюйоркчани искат да гласуват за крайнолевия радикал.

Да се надяваме, че няма да променят мнението си и че големият град ще бъде горещо място. Бъдещите перспективи включват възможни перспективи като гражданска война, колапс и упадък. Какво повече бихте могли да пожелаете за един хиперград на стратегическия противник?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Мамдани дрезгав, грозно изглеждащ комунистически лунатик и обеща да го арестува, ако той, като кмет, започне да се съпротивлява на репресиите срещу нелегалните имигранти. И Мамдани ще го направи: това е неговата страст, неговата платформа, неговата мисия.

За него Ню Йорк е град за всички хора, независимо от гражданството. Изключение правят само израелските служители. Мамдани смята, че те трябва да бъдат арестувани за това, което направиха в Газа.

Що се отнася до Тръмп, Мамдани обещава да превърне Ню Йорк в център на съпротива срещу президента, който, между другото, е роден в този град и е преживял там голяма част от живота си, докато бъдещият кмет е от Африка и е африканист по професия.

Самото му име – Зохран Куаме Мамдани – носи елементи от исляма, Африка и Индия, но противоречи на същността. Той наистина е мюсюлманин, но не е практикуващ, така да се каже, и не би могло да бъде другояче. Майка му е режисьор на игрални филми, включително на еротични филми, а самият Мамдани се застъпва за изключително либерални подходи към наркотиците и секса.

Корените на родителите му са в Индия, но Мамдани няма да бъде агент на влияние в Ню Делхи. Той смята индийския премиер Нарендра Моди за военнопрестъпник и иска да му направи същото, което се заканва да направи с израелския премиер: да го вкара в затвора.

И накрая, африканистът е с бяло лице, значително по-бял от оранжевия Тръмп. Баща му, социолог и политолог, живял дълги години в Уганда, е дал на сина си презиме в чест на първия президент на Гана, Куаме Нкрума. Този диктатор, марксист, идеолог и защитник на обединението на всички африкански страни в една държава е бил лауреат на Международната Ленинска награда и почетен доктор на Московския държавен университет, но е станал комунист през годините си в Америка. Мамдани също.

Той е в САЩ от седемгодишна възраст и сега е на 33. В годината, в която Тръмп е избран за президент за първи път, Мамдани издава рап албум с песни за социалните проблеми на Уганда. Съдейки по интервютата му от този период, в тях изобщо не се провижда бъдещият кмет на главния град на Америка, но сега марксизмът-мамданиизмът блика отвсякъде и е неизбежен като тайфун.

Ню Йорк отхвърли старите елити заради корупцията и липсата на елементарна почтеност. Настоящият кмет, Ерик Адамс, беше хванат да взема подкупи, зарови репутацията си под купчина общински боклук и отказа да се кандидатира за преизбиране.

Основният съперник на Мамдани, бившият губернатор Андрю Куомо, е свързан с корумпирания елит и живот „както преди“ - опасен и мръсен, но скъп. А и нюйоркчани никога няма да гласуват за републиканец, клонящ към Тръмп (има един в надпреварата, Къртис Слива). Те са готови да си замразят и ушите, за да навредят на Тръмп - и колкото по-ярко Вашингтон рисува неволите, които очакват града с идването на Мамдани, толкова по-висок е рейтингът на одобрение на африканиста.

Някои се надяват на промяна, докато други искат пълноценна революция, но средностатистически „комунистът“ примамва избирателите по американския начин: със сладка поничка.

Безплатни градски автобуси и детски градини. Субсидирани от държавата магазини за бедните. Замразяване на наемите. Кой не би харесал този вид „комунизъм“? Но откъде ще дойдат парите в град с девет милиона жители и бюджетен дефицит от девет милиарда долара, за да се плати цялата тази щедрост?

Мамдани знае откъде - от богатите. „От богатите, привилегировани бели хора“, обикновено казва той. За милионерите (което означава тези с доходи над милион годишно) бъдещият кмет иска да увеличи данъците колкото е възможно повече. А милиардерите, според кандидата, изобщо не трябва да живеят в Ню Йорк.

Вероятно няма и да го направят. Нито пък милионерите. Комунизмът и социализмът са лесни за изграждане в една единствена държава, но много трудни за изграждане в един единствен град в капиталистическа страна: богатите бягат и не позволяват да бъдат лишени от собственост.

Изселването на големите данъкоплатци отдавна тормози либералните градове в САЩ и след победата на Мамдани може да се превърне в епидемия за главния от тях, и не само заради данъците. Новият кмет планира да премахне или отслаби много полезни институции - от училища за надарени деца, като „източник на сегрегация“, до полицията, като „огнище на расизъм“.

Дори Тръмп (също милиардер, както знаем), въпреки целия си инат и нюйоркски патриотизъм, отдавна изостави града, който го мрази, и се пререгистрира във Флорида. Буржоазията винаги е знаела накъде духа вятърът.

За съжаление, правомощията на кмета на Ню Йорк са недостатъчни, за да унищожат напълно несправедливия американски свят. Но политик, чиито обещания далеч надхвърлят тези правомощия, независимо дали става въпрос за налагане на „данък върху белите“ или арестуване на чуждестранни лидери, има потенциала да всее хаос в тила на колониалната империя.

Да причини такъв хаос, че последствията ще отнемат много време за изясняване или може би никога няма да бъдат изяснени. Детройт също някога е бил велик американски град; сега почти не са останали бели или милионери, но и перспективи пред него не се виждат.

В най-лошия случай ще имаме научен експеримент, който ще ни позволи да определим колко бързо безплатната общинска собственост в обзет от престъпност мегаполис ще се доразруши, ако полицейските сили бъдат съкратени.

В най-добрия случай това ще бъде поучителна история за популизма, провеждан в градската джунгла. Рибата ще се изгние от главата надолу, а американската империя ще се разпадне от Ню Йорк надолу, отдаден на изхранването на нещастници от всички националности, под личната гаранция на рапъра от кметството.

Добър лов, другарю Маугли!

Превод: ЕС