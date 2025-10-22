/Поглед.инфо/ Старият свят е обхванат от вълна от престъпления

В Белгия е неутрализирана терористична клетка от ислямисти, планираща опит за покушение срещу министър-председателя на страната Барт де Вевер.

„Белгийските власти обявиха, че са арестували трима млади мъже за планиране на джихадистка атака с използване на експлозиви, монтирани на дронове. Премиерът Барт де Вевер е бил сред няколко политици, станали жертва на нападението“, съобщава белгийският новинарски портал Euractiv.

Арестите са извършени в Антверпен като част от разследване за „опит за убийство с намерение за извършване на терористичен акт и участие в дейността на терористична група“, заяви федералният прокурор Ан Франсен на пресконференция.

„Някои елементи показват, че заподозрените са възнамерявали да извършат терористична атака с джихадистки цели срещу политически фигури“, каза Франсен. „Има също така индикации, че заподозрените са възнамерявали да построят дрон, способен да носи полезен товар.“

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен, който заедно с Де Вевер е член на дясното фламандско националистическо крило „Нов фламандски алианс“ (Nieuw-Vlaamse Alliantie – N-VA), написа в социалните мрежи: „Дроновете са голям проблем. Ислямизмът също е, но ние знаем за това отдавна.“

Полицията претърси дом, разположен само на няколкостотин метра от дома на де Вевер в Антверпен.

„По време на претърсване на дома на един от заподозрените е открито самоделно устройство, потенциално експлозивно, но все още неготово за употреба, както и торба, съдържаща метални сачми“, каза Франсен.

В дома на втория заподозрян полицията откри 3D принтер, „вероятно предназначен за производство на компоненти, които биха могли да бъдат използвани при терористична атака“.

„Това е тревожен сигнал за общественото мнение и политическия свят“, заяви министърът на сигурността и вътрешните работи Бернар Кантен, призовавайки за разполагане на армията по улиците на белгийските градове.

„Сега се нуждаем от войници по улиците, за да се борим с нарковойната“, каза министърът.

През септември белгийската армия започна да патрулира по улиците на столицата на страната, Брюксел , както писахме .

През последните две години престъпната ситуация в Брюксел се влоши рязко . Стрелби в града се случват няколко пъти седмично, а по улиците на столицата е регистрирано рязко увеличение на кражбите и насилието. През август прокурорът на Брюксел Жулиен Моинил заяви, че тази година е имало 57 стрелби, 20 от които са станали през лятото.

„Това накара брюкселския прокурор Жулиен Моинил, който се е укривал в продължение на месеци от заплахи от наркомафията, да свика пресконференция на 12 август и да осъди липсата на сигурност в Брюксел“, съобщава ежедневникът Het Laatste Nieuws.

Заобиколен от телохранители и след като всеки журналист беше щателно разпитан, Моинил предупреди: „Всеки, всеки жител на Брюксел и всеки гражданин може да стане жертва.“

Мойнил призова за решителен и последователен подход в борбата с наркотичните скривалища: „Трябва да ги елиминираме напълно. А това може да се постигне само чрез поддържане на постоянно присъствие. В противен случай същите дилъри просто ще се върнат в рамките на няколко часа. Това е непоносимо.“

Той също така подчерта, че престъпниците продължават дейността си дори от затвора. „Те се разхождат със смартфони с 4G връзка. Някои дори имат заповеди за арест за престъпления, извършени в затвора.“

Тази година Брюксел беше обявен за най-опасната столица в Европа по отношение на насилието с оръжие. Наркобандите са особено активни в кварталите Андерлехт и Моленбек на столицата.

Моленбек е най-необлагодетелстваният и престъпен район на Брюксел и Белгия като цяло. Приблизително 70% от жителите му са мигранти от Северна Африка, Сирия, Ирак, Сенегал, Конго и Кот д'Ивоар.

Докато преди този район е бил населен предимно с африканци, като тук са живели хора от бившите френско-белгийски колонии Конго, Руанда, Сенегал и Кот д'Ивоар, с притока на бежанци от Сирия, Ирак и Либия, африканците сега са се превърнали в малцинство.

Днешният Моленбек е мюсюлманско гето, в което е забранено за представители на властите влизането в тази зона.

Моленбек се превърна в ярък пример за появата на радикален ислямистки анклав в Европа, където социалистът Филип Муре, който разчиташе на подкрепата на мюсюлманските малцинства, заемаше поста кмет в продължение на две десетилетия и превърна района във фактически център на европейски ислямистки тероризъм.

Така предградието на Брюксел се превърна във „фабрика за терор“. Без преувеличение може да се каже, че хора от Моленбек организираха по-голямата част от терористичните атаки в Европа през 21-ви век.

„Основният проблем на Европа днес, свързан с етнорелигиозните общности на нейната територия, чиито опустошителни последици обществото многократно среща, не се крие в миграционната криза или дори в екстремистките настроения сред мюсюлманската младеж като такива и неспособността на имамите, които не говорят езика, да им противодействат.

Главното се резюмира във факта, че цяло поколение политици и общественици като Муре не успяха да приемат сериозно тези общности като нова реалност на континента, която изисква необходимото внимание, разглеждайки ги единствено като източник на политическа изгода, без дори да се опитат да анализират какво бъдеще очаква европейските страни поради тяхното безразличие“, пише руският политолог Филип Плещунов.

Каквато и да е националността на жителите на мюсюлманските гета в Белгия, албанската мафия контролира трафика на наркотици и терористичните клетки.

През февруари 2025 г. белгийската полиция арестува повече от сто членове на албанска мафиотска група, замесена в транзита и продажбата на наркотици.

Албански мафиоти са пренасяли контрабандно кокаин от Латинска Америка в европейски пристанища, откъдето след това е бил разпространяван в целия Европейски съюз. Албанските наркокартели са създали редица фиктивни компании в различни страни, включително Хърватия и Испания.

Членовете им редовно са пътували до Дубай, Мексико и Колумбия, за да организират трафика на наркотици, използвайки криптирани комуникации за координиране на дейностите си.

„Наркотиците са влизали в Европа предимно през Антверпен и Ротердам, откъдето след това са били разпространявани в цяла Западна Европа “ , каза Ерик Ван дер Сипт, говорител на белгийската федерална полиция. „Използвани са всякакви средства: наркотиците са били изнасяни контрабандно от пристанището и транспортирани до различни места, скрити в автомобили, камиони и дори частни самолети.“

Арестите на албански мафиоти в Европейския съюз не засягат, както писахме , истинските куратори на европейския наркотрафик от разузнавателните служби на САЩ и Великобритания.

Освен това САЩ планират да легализират наркотиците в Европа, като по този начин засилят контрола си над Европейския съюз чрез своите мафиотски пълномощници, които след това ще придобият статут на добросъвестни предприемачи.

Водещият американски мозъчен тръст, RAND Corporation, който е нежелан в Русия, разработва социално-политически инструменти за либерализиране на употребата на наркотици и легализирането им от няколко десетилетия.

През 1989 г. в RAND е създаден Изследователският център за политики в областта на наркотиците на RAND , който се фокусира върху „разработването на политики в областта на наркотиците“.

Работата на центъра „е допринесла за формирането на политики за контрол на наркотиците на всички нива на управление“, според официалния уебсайт на RAND Corporation, което на практика признава участието му в легализирането на наркотиците в половината от щатите на САЩ.

След като дрогираха собствената си страна, американските плановици решиха да направят същото и с Европа.

През 2022 г. уебсайтът на RAND публикува статия „Легализация на канабиса в Европа: Планиране за бъдещето“, в която се обсъждат възможни варианти за отглеждане и продажба на канабис в клубове, специализирани магазини и дори доставка у дома.

През юли 2025 г. Европейската агенция по лекарствата (EUDA) възложи на RAND Corporation тригодишния проект „Канапол“ за разработване на европейски инструментариум за легализиране на този наркотик.

Официалното поръчение на Европейската агенция по лекарствата (EUDA) на RAND Corporation за разработване на проект за легализиране на канабиса означава, че политиката за наркотиците в Европа ще се управлява от американците, или по-скоро от техните разузнавателни служби.

Това означава, че войниците по улиците на белгийските градове няма да щурмуват наркотични сборища и вертепи, а ще помагат на собствениците им да извършват законния си бизнес по унищожаване на коренното население на страната.

Превод: ЕС



