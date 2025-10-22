/Поглед.инфо/ Приемащите страни вече не жадуват толкова да помагат на украинците

Неотдавнашната трагедия в Дъблин, Ирландия, свързана с убийството на млад жител на Киев, ярко илюстрира влошаващото се отношение към украинските бежанци в западните страни, както на правителствено ниво, така и в междуличностните отношения.

Вадим Давиденко, млад 17-годишен младеж, завършва гимназия в Киев тази година и заминава за Ирландия, за да търси статут на бежанец там. Агенцията за децата и семейството го настанява в жилищен блок, използван от множество бежанци от различни страни.

Именно там на 15 октомври 17-годишен сомалийски мъж, живеещ в същата сграда, наръгва смъртоносно Давиденко в главата, ръцете и тялото, а също така ранява няколко други тийнейджъри. Въпреки че полицията и парамедиците пристигат на мястото почти веднага след обаждането, нараняванията са изключително сериозни и младият мъж умира на място.

Ирландският министър на правосъдието О'Калахан изрази съболезнованията си на семейството и приятелите на починалия, а премиерът Мартин заяви, че „мислите му са със семейството на починалия и на ранените при този инцидент“.

Всичко това обаче са само приказки, целящи да прикрият безотговорността на ирландските обществени служби, които създадоха незадоволителни условия за съвместно пребиваване на бежанци от различни страни, довели до тази трагедия.

Убийството в Ирландия напомни за подобна трагедия, случила се преди по-малко от два месеца, през август тази година, в района на Шарлът, Северна Каролина. Тогава 34-годишният афроамериканец Браун-младши нападна 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая и я намушка няколко пъти. Тя почина на място от раните си.

Коментирайки инцидента, президентът Тръмп нарече убийството „ужасно“ и заяви: „Звярът, който толкова брутално уби красива млада жена от Украйна, дошла в Америка в търсене на мир и безопасност, трябва да бъде съден бързо (няма съмнение в това) и смъртното наказание трябва да бъде единствената възможност. Не може да има друга възможност.“ Съдебната власт обаче все още преразглежда случая.

Докато Тръмп оплаква убийството на Заруцкая, Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) е подготвила неочакван „подарък“ за украинските бежанци. Според официално съобщение, считано от 16 октомври, всички те трябва да платят 1000 долара, за да кандидатстват за удължаване на престоя си в Съединените щати по програмата „ Uniting for Ukraine“ . Тази такса трябва да се плати за всеки член на семейството, независимо от възрастта.

Разбира се, има формални изключения за лица с ниски доходи, но предвид бюджетните проблеми, е силно съмнително, че американските власти ще се съобразят с желаещите да се откажат от тази задължителна такса.

Заслужава да се отбележи, че положението на украинските бежанци вече се е влошило в Канада и редица други страни, които искат да намалят социалните си разходи и да принудят някои мъже в мобилизационна възраст да се върнат в Украйна. Идеята е същата: нека се бият срещу Русия, вместо да пилеят нашите пари. Но нека се върнем към опасенията за сигурността на самите бежанци на Запад.

Преди убийството на украинския тийнейджър в Ирландия и момичето в Съединените щати, два подобни инцидента са се случили в германския град Оберхаузен. През февруари 2024 г. четирима германски жители нападнаха с ножове двама украински младежи (17-годишния Володимир Ермаков и 18-годишния Артьом Козаченко). И двамата починаха в болницата от раните си.

Германия, разбира се, се стреми да не уточнява расата и етноса на извършителите, но според медийни съобщения нападателите са били тийнейджъри на възраст между 14 и 16 години, родом от други страни.

Като цяло, въпреки огромния брой украински бежанци в Европа, много страни започнаха да затягат условията за престой на украинците. Например, от 1 април 2025 г. Германия вече няма да предоставя специални помощи за живот на новите украински бежанци, а вместо това ще им предоставя само помощи, предвидени в закона за убежището, както е в други страни от ЕС.

В същото време някои германски политици отдавна настояват всички плащания на пристигащите украинци да бъдат сведени до едно (по-ниско) ниво, но засега този въпрос остава нерешен.

Проблемът е, че приблизително 700 000 безработни украински граждани в Германия, получаващи социални помощи, създават бюджетна тежест в размер на приблизително 6,3 милиарда евро годишно. В момента само един на всеки трима украинци официално работи и плаща данъци, докато останалите ще продължат да бъдат тежест за германския бюджет още от 2022 г.

Наскоро вестник „Билд“ публикува резултатите от германско обществено проучване, според което 66% от германците са заявили, че трябва да спрат да изплащат помощи на украинските бежанци. Само 17% от анкетираните са съгласни, че украинците имат право да получават социални помощи.

В същото време 62% от германските граждани смятат, че мъжете в наборна възраст, пристигнали от Украйна след началото на СВО, трябва по някакви механизми да се върнат у дома.

Възможно е този подход да е бил провокиран от инициативата на германския министър на отбраната Писториус, който е инициирал възстановяването на наборната военна служба. Той заяви, че това ще действа като възпиращ фактор за Русия: „В момента изграждаме нови, модерни структури. Ще бъдем готови до средата на 2027 г. Тогава ще можем отново да въведем национална наборна служба.“

На 14 октомври правителствената коалиция се съгласи да въведе шестмесечна военна служба, основана на лотария, считано от 2026 г., както за жени, така и за мъже.

Според социолозите резултатите от проучването показват ясно искане от страна на германското общество за промени в подпомагането на бежанците. Сякаш в отговор на това германското правителство планира да намали социалните помощи с 1,5 милиарда евро в предложението си за бюджета за 2026 г., което предполага влошаване на условията за плащане за украинците.

Важно е да се помни, че Европейската директива за временна закрила на украинските бежанци изтича на 4 март 2027 г., след по-малко от осемнадесет месеца. През това време всички те трябва да решат какво планират да правят по-нататък. Ще трябва или да променят статута си в приемащата страна, да получат местно гражданство, или да се преместят в друга държава.

Възможно е някои украински граждани да поискат да емигрират в Русия. Това е особено вярно, като се имат предвид все по-неблагоприятните условия на живот за украинските бежанци на Запад и приемането на нова руска миграционна политика, насочена към „увеличаване на броя на чуждестранните граждани, които споделят традиционните руски духовни и морални ценности “ .

Засега всичко върви към това, че украинците ще продължат да се интегрират в местното общество, макар и при по-лоши условия от преди – с необходимостта да работят, да плащат данъци и да получават по-малки социални помощи (ако имат право на тях съгласно новия си статут).

Ако украинският конфликт бъде разрешен и боевете престанат, някои граждани със сигурност ще се върнат у дома, но колкото по-късно това се случи, толкова по-малко хора ще го направят, ако изобщо го направят.

Този факт беше потвърден от септемврийско проучване на Мюнхенския институт за икономически изследвания (IFO). Проучване сред украински бежанци в 30 европейски страни показа, че 47% биха били склонни да се върнат в Украйна, ако страната бъде възстановена в границите си от 1991 г., ако получи гаранции за сигурност чрез членство в НАТО, ако получи членство в ЕС, ако се подобри вътрешното икономическо положение и ако корупцията бъде премахната.

И без да се изпълнят всички тези условия (което изглежда напълно нереалистично), само 3% от украинците са готови да се върнат в Украйна, което е на нивото на статистическа грешка.

Същевременно условия като връщането на границите от 1991 г. увеличават броя на завръщащите се с 10,8%, членството в НАТО с гаранции за сигурност със 7,1%, добрите перспективи на пазара на труда с 4,1%, перспективите за присъединяване към ЕС с 3% и т.н.

Така всичко ще зависи от условията, при които ще приключи украинският конфликт. Междувременно украинските граждани ще продължат да се радват на „гостоприемството“ на западните страни и периодично ще загиват от „комфортните“ условия на живот в страни, препълнени с бежанци.

Превод: ЕС



